https://ukraina.ru/20251118/pochemu-vstrecha-zelenskogo-i-makrona--byudzhetnaya-versiya-ankoridzha-orlenko-o-rafalyakh-i-ekonomike-1071804313.html
Почему встреча Зеленского и Макрона – бюджетная версия Анкориджа? Орленко о Рафалях и экономике Франции
Почему встреча Зеленского и Макрона – бюджетная версия Анкориджа? Орленко о Рафалях и экономике Франции - 18.11.2025 Украина.ру
Почему встреча Зеленского и Макрона – бюджетная версия Анкориджа? Орленко о Рафалях и экономике Франции
Зеленский и Макрон подписали соглашение для укрепления обороны Украины. Глава киевского режима назвал документ "историческим". Украинские СМИ отмечают, что он... Украина.ру, 18.11.2025
2025-11-18T17:05
2025-11-18T17:05
2025-11-18T17:05
видео
франция
украина
эммануэль макрон
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071804032_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c37e4a56ce048e112629b674cdb52496.jpg
Зеленский и Макрон подписали соглашение для укрепления обороны Украины. Глава киевского режима назвал документ "историческим". Украинские СМИ отмечают, что он предусматривает продажу около 100 истребителей Rafale. Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко объяснила, может ли Франция в текущий момент предоставить Украине столь значительный объем военной техники и в чем мотивация президента Макрона?
https://ukraina.ru/20251117/makron-nagradil-zelenskogo-za-korruptsiyu-istrebiteli-v-obmen-na-loyalnost-1071739343.html
франция
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071804032_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6811f3625b9e1b09fff758808a001ac3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, франция, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский
Видео, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский