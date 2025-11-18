Почему встреча Зеленского и Макрона – бюджетная версия Анкориджа? Орленко о Рафалях и экономике Франции - 18.11.2025 Украина.ру
Почему встреча Зеленского и Макрона – бюджетная версия Анкориджа? Орленко о Рафалях и экономике Франции
Зеленский и Макрон подписали соглашение для укрепления обороны Украины. Глава киевского режима назвал документ "историческим". Украинские СМИ отмечают, что он предусматривает продажу около 100 истребителей Rafale. Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко объяснила, может ли Франция в текущий момент предоставить Украине столь значительный объем военной техники и в чем мотивация президента Макрона?
видео, франция, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский
Почему встреча Зеленского и Макрона – бюджетная версия Анкориджа? Орленко о Рафалях и экономике Франции

Зеленский и Макрон подписали соглашение для укрепления обороны Украины. Глава киевского режима назвал документ "историческим". Украинские СМИ отмечают, что он предусматривает продажу около 100 истребителей Rafale.
Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко объяснила, может ли Франция в текущий момент предоставить Украине столь значительный объем военной техники и в чем мотивация президента Макрона?
Макрон наградил Зеленского за коррупцию: истребители в обмен на лояльностьГлава киевского режима Владимир Зеленский в ходе своего визита в Париж подписал с президентом Франции Эммануэлем Макроном так называемое "историческое соглашение". Как сообщают 17 ноября западные СМИ, документ предполагает усиление боевой авиации ВСУ, включая перспективные поставки французских истребителей Rafale, а также систем ПВО и ракет
