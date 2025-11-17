От сухопутных войск до РВСН: Алексей Леонков рассказал о масштабах внедрения дронов - 17.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251117/ot-sukhoputnykh-voysk-do-rvsn-aleksey-leonkov-rasskazal-o-masshtabakh-vnedreniya-dronov-1071613576.html
От сухопутных войск до РВСН: Алексей Леонков рассказал о масштабах внедрения дронов
От сухопутных войск до РВСН: Алексей Леонков рассказал о масштабах внедрения дронов - 17.11.2025 Украина.ру
От сухопутных войск до РВСН: Алексей Леонков рассказал о масштабах внедрения дронов
Новый род войск беспилотных систем будет включать в себя различные подразделения, но параллельно в структуры других родов войск будут входить роботизированные комплексы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2025-11-17T04:40
2025-11-17T04:40
новости
россия
украина.ру
ввс
вс рф
наступление вс рф
дроны
бпла
ракетные войска
вкс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062596694_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_61c2fbc10a646449f4d24035bdaa0501.jpg
Создание войск беспилотных систем в Вооруженных силах РФ завершено, сообщил заместитель начальника данных войск Сергей Иштуганов. Боевая работа подразделений беспилотных систем идет по единому плану во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск, продолжается работа по наращиванию боевого состава.Комментируя масштабы внедрения БПЛА, Леонков пояснил, что новый род войск ВСВ РФ будет включать в себя различные подразделения, но параллельно роботизированные комплексы войдут и в структуры других родов войск.Аналитик отметил, что это показывает насколько серьезно изменился подход к применению беспилотных систем в современной Армии России. "Кстати, роботизированные комплексы охраняют позиционные районы РВСН. То есть новый род войск поменял картину общевойскового боя, что привело к тому, что концепцию традиционных видов вооружения надо менять", — резюмировал собеседник издания.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062596694_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_3d72741fea8a9ff7514cb1dee0921eed.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина.ру, ввс, вс рф, наступление вс рф, дроны, бпла, ракетные войска, вкс, флот, робот, беспилотники, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина.ру, ВВС, ВС РФ, наступление ВС РФ, дроны, БПЛА, ракетные войска, ВКС, флот, робот, беспилотники, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, Спецоперация

От сухопутных войск до РВСН: Алексей Леонков рассказал о масштабах внедрения дронов

04:40 17.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Новый род войск беспилотных систем будет включать в себя различные подразделения, но параллельно в структуры других родов войск будут входить роботизированные комплексы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Создание войск беспилотных систем в Вооруженных силах РФ завершено, сообщил заместитель начальника данных войск Сергей Иштуганов. Боевая работа подразделений беспилотных систем идет по единому плану во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск, продолжается работа по наращиванию боевого состава.
Комментируя масштабы внедрения БПЛА, Леонков пояснил, что новый род войск ВСВ РФ будет включать в себя различные подразделения, но параллельно роботизированные комплексы войдут и в структуры других родов войск.
"Прежде всего это касается сухопутных войск, но такие же комплексы появятся и во флоте, и в ВВС, и даже в Ракетных войсках стратегического назначения, — заявил эксперт. — Кстати, роботизированные комплексы охраняют позиционные районы РВСН".
Аналитик отметил, что это показывает насколько серьезно изменился подход к применению беспилотных систем в современной Армии России.
"Кстати, роботизированные комплексы охраняют позиционные районы РВСН. То есть новый род войск поменял картину общевойскового боя, что привело к тому, что концепцию традиционных видов вооружения надо менять", — резюмировал собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраина.руВВСВС РФнаступление ВС РФдроныБПЛАракетные войскаВКСфлотроботбеспилотникиСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30Внезапный обвал фронта не гарантирован, но возможен: Кашин о возможных сценариях окончания СВО
05:20Попадут в цугцванг: Леонков раскрыл, почему после Покровска ВСУ уже не смогут выстроить "фортеци"
05:15"Если процесс затянется, мы хорошо продвинемся на фронте": Кашин о будущем переговоров по Украине
05:10Блэкаут в масштабах всей Украины: эксперт прокомментировал усиленные удары по энергетике
05:00"Саботаж и демагогия": эксперт раскрыл, почему Запад и Украина настаивают на заморозке по ЛБС
04:50Куда сбежит Зеленский после войны: эксперт Кашин о "накопленных капиталах" и убежище в Британии
04:40От сухопутных войск до РВСН: Алексей Леонков рассказал о масштабах внедрения дронов
04:30Разин о сдаче Ровнополья и Яблокова: "Я не думаю, что это хитрый план командования противника"
04:20Россия не поддастся на тактику США с "заматыванием" переговоров и переигрыванием условий — Кашин
04:15"Двигаемся быстрее, чем раньше": аналитик опроверг возможность заморозки конфликта на Украине
04:10"Новое – это хорошо забытое старое": Леонков рассказал о тактике мотоциклетных штурмов
04:08Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:05Василий Кашин: Соревнуясь с Россией и Китаем США подталкивают страны к плотному взаимодействию
04:00Войска беспилотных систем: Леонков о том, как изменит характер боев централизация сил БПЛА
03:42Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:50Сотрудник ТЦК пожаловался на "катастрофическое" невыполнение планового объёма по мобилизуемым
02:30Непобедимая армия, заминированные деньги, исчезающие урожаи и мегаватты. Краткие итоги 14 ноября
02:07"Дневник десантника" докладывает о продвижении подразделений ВС РФ за 16 ноября
01:53В нескольких районах Донецка и Горловки пропал свет
01:32Делегация Минобороны РФ обсудила в Сирии военное сотрудничество. Другие новости часа
Лента новостейМолния