От сухопутных войск до РВСН: Алексей Леонков рассказал о масштабах внедрения дронов
Новый род войск беспилотных систем будет включать в себя различные подразделения, но параллельно в структуры других родов войск будут входить роботизированные комплексы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Создание войск беспилотных систем в Вооруженных силах РФ завершено, сообщил заместитель начальника данных войск Сергей Иштуганов. Боевая работа подразделений беспилотных систем идет по единому плану во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск, продолжается работа по наращиванию боевого состава.Комментируя масштабы внедрения БПЛА, Леонков пояснил, что новый род войск ВСВ РФ будет включать в себя различные подразделения, но параллельно роботизированные комплексы войдут и в структуры других родов войск.Аналитик отметил, что это показывает насколько серьезно изменился подход к применению беспилотных систем в современной Армии России. "Кстати, роботизированные комплексы охраняют позиционные районы РВСН. То есть новый род войск поменял картину общевойскового боя, что привело к тому, что концепцию традиционных видов вооружения надо менять", — резюмировал собеседник издания.
Создание войск беспилотных систем в Вооруженных силах РФ завершено, сообщил заместитель начальника данных войск Сергей Иштуганов. Боевая работа подразделений беспилотных систем идет по единому плану во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск, продолжается работа по наращиванию боевого состава.
Комментируя масштабы внедрения БПЛА, Леонков пояснил, что новый род войск ВСВ РФ будет включать в себя различные подразделения, но параллельно роботизированные комплексы войдут и в структуры других родов войск.
"Прежде всего это касается сухопутных войск, но такие же комплексы появятся и во флоте, и в ВВС, и даже в Ракетных войсках стратегического назначения, — заявил эксперт. — Кстати, роботизированные комплексы охраняют позиционные районы РВСН".
Аналитик отметил, что это показывает насколько серьезно изменился подход к применению беспилотных систем в современной Армии России.
"Кстати, роботизированные комплексы охраняют позиционные районы РВСН. То есть новый род войск поменял картину общевойскового боя, что привело к тому, что концепцию традиционных видов вооружения надо менять", — резюмировал собеседник издания.