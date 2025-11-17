https://ukraina.ru/20251117/ot-sukhoputnykh-voysk-do-rvsn-aleksey-leonkov-rasskazal-o-masshtabakh-vnedreniya-dronov-1071613576.html

От сухопутных войск до РВСН: Алексей Леонков рассказал о масштабах внедрения дронов

Новый род войск беспилотных систем будет включать в себя различные подразделения, но параллельно в структуры других родов войск будут входить роботизированные комплексы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

Создание войск беспилотных систем в Вооруженных силах РФ завершено, сообщил заместитель начальника данных войск Сергей Иштуганов. Боевая работа подразделений беспилотных систем идет по единому плану во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск, продолжается работа по наращиванию боевого состава.Комментируя масштабы внедрения БПЛА, Леонков пояснил, что новый род войск ВСВ РФ будет включать в себя различные подразделения, но параллельно роботизированные комплексы войдут и в структуры других родов войск.Аналитик отметил, что это показывает насколько серьезно изменился подход к применению беспилотных систем в современной Армии России. "Кстати, роботизированные комплексы охраняют позиционные районы РВСН. То есть новый род войск поменял картину общевойскового боя, что привело к тому, что концепцию традиционных видов вооружения надо менять", — резюмировал собеседник издания.

