ВСУ "отключили"? Как повлиял шатдаун правительства США на поддержку Украины

12 ноября закончился шатдаун правительства США — республиканцы во главе с действующим президентом Дональдом Трампом всё-таки смогли найти компромисс с демократами по вопросам федерального бюджета, чтобы возобновить работу ключевых правительственных органов и систем.

За это время экономика США потеряла около двух десятков миллиардов долларов безвозвратными потерями, и ещё большие суммы в виде задержанных выплат, кредитов и субсидий были задержаны.Однако согласованный временный бюджет — это лишь половинчатое решение проблемы. Фактически, стороны нашли способ запустить работу самых жизненно важных систем страны, чтобы успеть всё согласовать до января 2026 года — нового крайнего срока, после которого правительство США может уйти на очередное "отключение".Однако от шатдаунов в США страдают не только внутренняя политика, экономика и потерявшие зарплату чиновники. Насколько на международном треке такая фундаментальная трещина в Капитолии тоже делает США уязвимыми? В том числе — в украинском вопросе.Дипломаты без зарплатыВ первую очередь от шатдаунов страдает исполнительная власть. Деньги — это топливо, на котором американская политическая машина движется вперёд и навязывает миру свою агенду. И главными, кто в этой системе пострадал, стали сотрудники Государственного департамента и других международных ведомств. Лишившись государственного финансирования, дипломаты, разведчики и переговорщики уже не могут столь эффективно работать на местах: собирать сведения, вербовать локальных агентов, субсидировать проекты по распространению влияния Вашингтона за рубежом. И пока машина американского влияния "обсыхает", создаётся вакуум, который конкуренты могут очень легко и быстро заполнить.Собственно, именно это мы сейчас и наблюдаем. Недополучив почти десять миллиардов долларов, Госдеп был вынужден сворачивать или ставить на паузы свои "программы по поддержке демократии, гуманитарной помощи и устойчивому развитию". Сейчас американские дипломаты вынуждены сводить концы с концами и сосредоточиться на решении насущных консульских вопросов для своих граждан за рубежом — на большее их просто не хватает. Даже выдача визы из-за шатдауна стала долгим, неестественно затянутым процессом."Отключение" ВСУВ этом плане особенно интересно становится прослеживать изменения в риторике Белого Дома. Ещё до шатдауна, осознавая нарастающий дефицит бюджета из-за вечно растущих украинских аппетитов на "зброю", Трамп, министр обороны Пит Хегсет и спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог ещё сильнее постарались дистанцироваться от режима Зеленского в своих заявлениях.Так, Трамп неоднократно призывал стороны к немедленному прекращению боевых действий по линии фронта, параллельно обвиняя демократов в том, что они затянули поддержку киевского режима и поставили страну на порог серьёзного кризиса. Конечно, это оставалось игрой на внутреннего избирателя на фоне грядущих выборов в конгресс, но атмосферу хождения Зеленского на паперть Белого Дома за "Томагавками" испортило изрядно.Трамп по факту приостановил военную помощь Украине, пытаясь таким образом проверить реальную готовность Киева к переговорам. Однако Зеленский продолжал настаивать на необходимости продолжать боевые действия, в том числе пытаясь передать американскому лидеру откровенно недостоверные сведения о ходе боевых действий и рисуя радужные картины "восстановления Украины в границах 1992" — всё ради ракет "Томагавк". Однако помощь была заморожена, и хотя Пентагон выдал Трампу официальное разрешение на передачу ракет киевскому режиму, американский лидер пока решил придержать "топорик судного дня".Атмосферу неоднозначности в своих заявлениях нагнетал и Хегсет. Обещая в одну минуту "навредить Москве", он тем не менее всё сильнее давил на "союзников" по НАТО, буквально перекладывая на них ответственность за дальнейшую поддержку ВСУ. Американское оружие всё ещё может поставляться на Украину, но только если за него будут платить европейские страны — таким был недвусмысленный сигнал из Пентагона.Одновременно с этим американский политический истеблишмент не думал прекращать давление на Россию. Регулярные требования Белого дома то к Индии, то к Китаю немедленно прекратить закупки российской нефти и попытки наложить на российский ТЭК новые ограничения идеально укладываются в этот сюжет. То, что со стороны может казаться "отключением" ВСУ, на самом деле суть попытка получить как можно больше денег, продавая оружие и нефть всему миру и не давая торговать остальным. Украинский конфликт стал ещё одной переменной, которую пришлось учитывать команде Трампа, формируя стратегию выхода из кризиса.Дожить до "включения"Как мы уже знаем, попытка Трампа надавить на киевский режим с целью его принуждения к переговорам полностью провалилась — Украина официально вышла из мирных переговоров, подчёркивая своё намерение завершить конфликт на линии боевого соприкосновения, а не за столом переговоров. Пока на уровне конкретных мер американские власти никак не реагировали — никаких заявлений о будущих поставках, их возобновлении или прекращении не последовало, хотя именно этого явно и добивались украинские власти своим демаршем.Зато реакция западных СМИ не заставила себя долго ждать. Основным вопросом, на который пытаются ответить журналисты и эксперты на фоне неоднозначных сигналов из Вашингтона, стало: смогут ли ВСУ держать линию фронта в преддверии зимы, на фоне системных ударов по энергетике и падении объёмов военной помощи более чем на 40 %?Обозреватели теряются в догадках и путаются в прогнозах по итогам конфликта, однако в одном они единодушны: сохранение текущего уровня поддержки будет означать окончательную передачу стратегической инициативы в руки России. Здесь CNN робко выдвигает надежду на "заморозку конфликта по линии соприкосновения", в то время как французская IRIS надеется, что Трамп не повторит судьбу своего предшественника Джо Байдена и не омрачит своё президентство ещё одним бесславным завершением международной военно-политической эскапады, как это уже было с США в Афганистане.В том же направлении смотрят и алармисты из британского BBC. "Пока поддержка [США для Украины — прим.] сохраняется, ситуация для ВСУ остаётся сложной, но устойчивой. Однако если пауза в военной поддержке затянется, Россия сможет продвинуться глубже", — пишут встревоженные британские журналисты.На данный момент всё идёт к тому, констатируют западные СМИ, что ВСУ по весне имеют все шансы не "оттаять", а долгосрочные перспективы на хотя бы локальный успех тают на глазах. В мечты Зеленского о "границах 1992", похоже, не верят уже даже самые преданные поклонники его артистического таланта…Важно понимать, что хотя шатдаун и сыграл свою роль в текущем плачевном состоянии международной поддержки Украины, это совершенно не означает, что США и другие страны НАТО от киевского режима отвернулись. Всё оказалось прозаичнее: для идущего уже четвёртый год вооружённого конфликта нужны огромные деньги и ресурсы. Причём у США этих денег нет. Украинский конфликт стал использоваться по прямому назначению — для извлечения прибыли. Как ещё в январе этого года писал автор журнала Modern Diplomacy:И когда способы изыскания прибыли будут найдены, казна — вновь пополнена, бюджет — согласован, а оружие — продано, причины для "немедленного прекращения конфликта" вновь исчезнут из официальной риторики США и их союзников по НАТО.Читайте также: Американская парадигма: самый длительный в истории шатдаун вскрыл проблемы демократов и республиканцев

эксклюзив, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, пит хегсет, пентагон, нато, вооруженные силы украины