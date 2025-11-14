Американская парадигма: самый длительный в истории шатдаун вскрыл проблемы демократов и республиканцев - 14.11.2025 Украина.ру
Блокировка работы правительства США, затянувшаяся на полтора месяца, преодолена, но она будет иметь далекоидущие последствия для обеих партий и для всего населения Штатов
2025-11-14T06:10
2025-11-14T06:10
Наконец-то можно сказать, что самый длительный в истории США шатдаун завершён. Президент страны Дональд Трамп 12 ноября подписал одобренный обеими палатами Конгресса временный бюджет, тем самым положив конец 43-дневному периоду приостановки деятельности правительства. Таким образом, все находившиеся в неоплачиваемых отпусках сотрудники смогли выйти на работу уже на следующий день, а жизнь в Штатах постепенно возвращается в привычное русло.По такому поводу Белый дом выпустил эпитафию в память о шатдауне: "Шатдаун демократов, покойся с миром. 1 октября 2025 - 12 ноября 2025", - гласит пост на официальной странице администрации в соцсети X. Как только правительство приостановило деятельность, Белый дом начал публиковать видео, где у лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса сомбреро увеличивалось с каждым днём шатдауна – без него не обошлось тоже.Буквально за минуту до подписания законопроекта о временном госбюджете Трамп заявил в Белом доме: "Мы посылаем ясный сигнал, что мы не поддаёмся вымогательству. Вот, что это было. Демократы пытались шантажировать страну".Естественно. А кого ещё во всех бедах мог обвинить президент-республиканец?Демократы: расколоты, но не сломленыЗвучит мнение, что демократы намеренно затягивали блокировку работы правительства, чтобы показать своим избирателям, как борются за их интересы и благополучие. Сложно сказать, действительно ли так и было, но то, что затянувшийся почти на полтора месяца шатдаун имел негативные последствия даже не для электоральных показателей, для самой партии, – точно.Положить конец шатдауну удалось только за счёт того, что 7 демократов и 1 независимый сенатор поддержали предложения республиканцев, в итоге набрался необходимый минимум в 60 голосов для прохождения законопроекта. Документ приняли аж с 15-й попытки."Группа центристов и уходящих на пенсию демократов почувствовала сильное давление с целью возобновления работы правительства после того, как 1 ноября истекло финансирование Программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP), а нехватка персонала среди авиадиспетчеров привела к серьёзным задержкам в аэропортах", - отмечает издание The Hill.Никто из сенаторов-демократов, проголосовавших за законопроект о бюджете, - Дик Дурбин, Джеки Розен, Джон Феттерман, Кэтрин Кортес, Джинн Шахин, Мэгги Хассан, Тим Кейн - не собирается переизбираться на новый срок в следующем году. Вероятно, этот факт и дал им больше свободы рук.Объясняя своё решение, Джин Шахин сказала, что приостановка работы правительства очень уж затянулась и стало очевидно, что республиканцы не согласятся добавить в текст документа пункты, касающиеся медицины, на чём настаивали демократы, даже спустя несколько недель.Однако не все демократы одобрили поступок однопартийцев и стали открыто критиковать их. Например, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, которого в 2024 году называли потенциальной заменой Джо Байдена в президентской гонке, а теперь рассматривают в качестве одного из наиболее вероятных кандидатов на высший государственный пост в 2028 году, обвинил нарушивших партийное единство в капитуляции и предательстве. А член Палаты представителей Ро Кханна потребовал сменить лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера, раз он не может обеспечить консолидированную позицию однопартийцев (например, на сенатора Ван Холлен либо боровшихся в 2020 году за право стать кандидатом в президенты Элизабет Уоррен и Эми Клобучар). Но Шумер сам был обескуражен решением группы демократов пойти против партийной линии, в частности сопредседателя юридического комитета Дик Дурбин – второго по статусу демократа в Сенате.В общем шатдаун усилил раскол между центристами и прогрессивным крылом Демократической партии. И это в тот момент, когда политической силе, находящейся в оппозиции, нужно объединиться, чтобы заполучить контроль хотя бы над одной палатой Конгресса, а на сегодняшний день нет даже понимания, с какой повесткой идти на промежуточные выборы в ноябре следующего года. Более того, у демократов нет лидера, а продвигать своего потенциального кандидата в президенты по-хорошему начинать нужно уже сейчас. Вот Трамп, не имеющий права больше переизбираться, обозначил, кого видит своими преемниками: нынешние вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь, он же и.о. советника президента по национальной безопасности, Марко Рубио (не исключено, что они так и пойдут тандемом на выборы 2028 года).Республиканцам тоже рано говорить о триумфеНо и однозначной победой Республиканской партии возобновление работы правительства назвать нельзя.Трамп сам признал, что шатдаун ударит по республиканцам сильнее, чем по демократам. Как рассказали источники издания Axios, на закрытой части встречи с сенаторами-республиканцами незадолго до достижения договорённости между законодателями по бюджету, президент заявил, что в случае дальнейшей приостановки работы правительства партия "будет убита", а её представителей станут считать "бездельниками-республиканцами", и призвал преодолеть шатдаун как можно скорее, предупредив однопартийцев, что иначе у них будут большие проблемы.Из-за последствий шатдауна, с которыми столкнулись простые американцы – неоплачиваемые отпуска, перебои с социальным обеспечением, задержка авиарейсов, - на местных выборах, состоявшихся в начале ноября, кандидаты-республиканцы потерпели неудачу в разных штатах. Самой яркой иллюстрацией стала победа демократического социалиста Зохрана Мамдани в борьбе за пост мэра Нью-Йорка. Чтобы помешать ему, Трампу даже пришлось поддержать не республиканца Кёртиса Сливу, который был явным аутсайдером, а другого демократа - бывшего губернатора штата Эндрю Куомо, баллотировавшегося в качестве независимого кандидата.К тому же республиканцы столкнулись с той же проблемой, что и их оппоненты- демократы, - расколом внутри партии, более того, внутри MAGA-движения: не всем нравятся курс относительно Венесуэлы и визит в Вашингтон президента Сирии, Трампа теперь активно критикует некогда одна из его ключевых соратниц - конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.А это, как вы понимаете, на избирательной кампании положительно не скажется.Кто сильнее пострадал от самого длительного шатдауна в истории США: демократы или республиканцы? Сильнее всех в конечном итоге пострадали простые американцы, которые были вынуждены часами стоять под дождём в очереди за выдачей бесплатных продуктов после приостановки программы продовольственных талонов, идти в банки за кредитами для оплаты счетов, отказываться от полётов к родственникам или по делам, обращаться в кризисные центры из-за чувства неопределённости и стресса.Но на этом история не заканчивается, ведь временный бюджет рассчитан до 30 января, а если разногласия между демократами и республиканцами насчёт финансирования сохранятся, то вопрос работы правительства встанет перед США вновь.Читайте также: Ничего себе обстановочка? Киселев о главной войне Трампа, которая идет у него под носом
Наконец-то можно сказать, что самый длительный в истории США шатдаун завершён. Президент страны Дональд Трамп 12 ноября подписал одобренный обеими палатами Конгресса временный бюджет, тем самым положив конец 43-дневному периоду приостановки деятельности правительства. Таким образом, все находившиеся в неоплачиваемых отпусках сотрудники смогли выйти на работу уже на следующий день, а жизнь в Штатах постепенно возвращается в привычное русло.
По такому поводу Белый дом выпустил эпитафию в память о шатдауне: "Шатдаун демократов, покойся с миром. 1 октября 2025 - 12 ноября 2025", - гласит пост на официальной странице администрации в соцсети X. Как только правительство приостановило деятельность, Белый дом начал публиковать видео, где у лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса сомбреро увеличивалось с каждым днём шатдауна – без него не обошлось тоже.
Буквально за минуту до подписания законопроекта о временном госбюджете Трамп заявил в Белом доме: "Мы посылаем ясный сигнал, что мы не поддаёмся вымогательству. Вот, что это было. Демократы пытались шантажировать страну".
Естественно. А кого ещё во всех бедах мог обвинить президент-республиканец?
Демократы: расколоты, но не сломлены
Звучит мнение, что демократы намеренно затягивали блокировку работы правительства, чтобы показать своим избирателям, как борются за их интересы и благополучие. Сложно сказать, действительно ли так и было, но то, что затянувшийся почти на полтора месяца шатдаун имел негативные последствия даже не для электоральных показателей, для самой партии, – точно.
Положить конец шатдауну удалось только за счёт того, что 7 демократов и 1 независимый сенатор поддержали предложения республиканцев, в итоге набрался необходимый минимум в 60 голосов для прохождения законопроекта. Документ приняли аж с 15-й попытки.
"Группа центристов и уходящих на пенсию демократов почувствовала сильное давление с целью возобновления работы правительства после того, как 1 ноября истекло финансирование Программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP), а нехватка персонала среди авиадиспетчеров привела к серьёзным задержкам в аэропортах", - отмечает издание The Hill.
Никто из сенаторов-демократов, проголосовавших за законопроект о бюджете, - Дик Дурбин, Джеки Розен, Джон Феттерман, Кэтрин Кортес, Джинн Шахин, Мэгги Хассан, Тим Кейн - не собирается переизбираться на новый срок в следующем году. Вероятно, этот факт и дал им больше свободы рук.
Объясняя своё решение, Джин Шахин сказала, что приостановка работы правительства очень уж затянулась и стало очевидно, что республиканцы не согласятся добавить в текст документа пункты, касающиеся медицины, на чём настаивали демократы, даже спустя несколько недель.
Однако не все демократы одобрили поступок однопартийцев и стали открыто критиковать их. Например, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, которого в 2024 году называли потенциальной заменой Джо Байдена в президентской гонке, а теперь рассматривают в качестве одного из наиболее вероятных кандидатов на высший государственный пост в 2028 году, обвинил нарушивших партийное единство в капитуляции и предательстве. А член Палаты представителей Ро Кханна потребовал сменить лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера, раз он не может обеспечить консолидированную позицию однопартийцев (например, на сенатора Ван Холлен либо боровшихся в 2020 году за право стать кандидатом в президенты Элизабет Уоррен и Эми Клобучар). Но Шумер сам был обескуражен решением группы демократов пойти против партийной линии, в частности сопредседателя юридического комитета Дик Дурбин – второго по статусу демократа в Сенате.
В общем шатдаун усилил раскол между центристами и прогрессивным крылом Демократической партии. И это в тот момент, когда политической силе, находящейся в оппозиции, нужно объединиться, чтобы заполучить контроль хотя бы над одной палатой Конгресса, а на сегодняшний день нет даже понимания, с какой повесткой идти на промежуточные выборы в ноябре следующего года. Более того, у демократов нет лидера, а продвигать своего потенциального кандидата в президенты по-хорошему начинать нужно уже сейчас. Вот Трамп, не имеющий права больше переизбираться, обозначил, кого видит своими преемниками: нынешние вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь, он же и.о. советника президента по национальной безопасности, Марко Рубио (не исключено, что они так и пойдут тандемом на выборы 2028 года).
Республиканцам тоже рано говорить о триумфе
Но и однозначной победой Республиканской партии возобновление работы правительства назвать нельзя.
Трамп сам признал, что шатдаун ударит по республиканцам сильнее, чем по демократам. Как рассказали источники издания Axios, на закрытой части встречи с сенаторами-республиканцами незадолго до достижения договорённости между законодателями по бюджету, президент заявил, что в случае дальнейшей приостановки работы правительства партия "будет убита", а её представителей станут считать "бездельниками-республиканцами", и призвал преодолеть шатдаун как можно скорее, предупредив однопартийцев, что иначе у них будут большие проблемы.
Из-за последствий шатдауна, с которыми столкнулись простые американцы – неоплачиваемые отпуска, перебои с социальным обеспечением, задержка авиарейсов, - на местных выборах, состоявшихся в начале ноября, кандидаты-республиканцы потерпели неудачу в разных штатах. Самой яркой иллюстрацией стала победа демократического социалиста Зохрана Мамдани в борьбе за пост мэра Нью-Йорка. Чтобы помешать ему, Трампу даже пришлось поддержать не республиканца Кёртиса Сливу, который был явным аутсайдером, а другого демократа - бывшего губернатора штата Эндрю Куомо, баллотировавшегося в качестве независимого кандидата.
К тому же республиканцы столкнулись с той же проблемой, что и их оппоненты- демократы, - расколом внутри партии, более того, внутри MAGA-движения: не всем нравятся курс относительно Венесуэлы и визит в Вашингтон президента Сирии, Трампа теперь активно критикует некогда одна из его ключевых соратниц - конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
А это, как вы понимаете, на избирательной кампании положительно не скажется.
Кто сильнее пострадал от самого длительного шатдауна в истории США: демократы или республиканцы? Сильнее всех в конечном итоге пострадали простые американцы, которые были вынуждены часами стоять под дождём в очереди за выдачей бесплатных продуктов после приостановки программы продовольственных талонов, идти в банки за кредитами для оплаты счетов, отказываться от полётов к родственникам или по делам, обращаться в кризисные центры из-за чувства неопределённости и стресса.
Но на этом история не заканчивается, ведь временный бюджет рассчитан до 30 января, а если разногласия между демократами и республиканцами насчёт финансирования сохранятся, то вопрос работы правительства встанет перед США вновь.
