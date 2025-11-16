https://ukraina.ru/20251116/korruptsiya--eto-normalno-udary-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-16-noyabrya-1071696381.html

Коррупция — это нормально, считают в Офисе президента Украины. Хроника событий на 13:00 16 ноября

В Офисе президента Украины оправдались за коррупционный скандал. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк* оправдал коррупцию в стране."И в либеральных демократиях, и в авторитарных системах такие кейсы появляются. Коррупция, к сожалению, является неотъемлемой частью современной экономики. И вне зависимости от того, живёте ли вы в странах демократии или вы живёте в авторитарных странах, постоянно такие кейсы появляются", — указал Подоляк*.По его словам, тогда же появляются вопросы, как быстро и как конкретно реагирует государство."Украина, кстати, демонстрирует в этом кейсе именно такую реакцию — быструю. День, два, три уже была соответствующая реакция от президента и соответствующих государственных институтов касательно подозреваемых", — отметил Подоляк*.Он напомнил, что в отношении подозреваемых уже есть санкции."Это и есть свидетельством зрелости государства", — указал советник главы ОП.Примечательно, что за несколько дней до этого Подоляк* обвинял в украинской коррупции Россию."Новость о расследовании коррупционной схемы в энергетическом секторе, к сожалению, не вызывает удивления. Это логическое продолжение прошлого, когда Кремль десятилетиями создавал систему, чтобы удержать Украину в своей сфере влияния. Коррупция была одним из его основных инструментов, и остатки этого механизма существуют до сих пор", — заявил Подоляк* 13 ноября.Тем временем находящийся под арестом украинский олигарх Игорь Коломойский* заявил, что дни Владимира Зеленского сочтены."Генералиссимус Наполеон IV. Наполеон III был во Франции. Он же играл Наполеона — Зеленский. Где он там был, под Калугой или под чем? "Наполеон под Полтавой"? Как фильм назывался. Сейчас уже, может, отмечаться не надо? Скоро уже не будет этого Наполеона", — заявил олигарх в суде.Также он назвал Тимура Миндича "стрелочником", назвав того "хорошим парнем" и рассказал, что общался с ним до начала скандала, и у них были хорошие отношения.Обстрелы и налётыУтром 16 ноября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 15 ноября до 07:00 по московскому времени 16 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 23 – над территорией Самарской области, 17 – над территорией Волгоградской области, 5 – над территорией Саратовской области, 5 – над территорией Ростовской области, 3 – над территорией Курской области, 3 – над территорией Воронежской области, 1 – над территорией Брянской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 2 удара по территории этого региона России.Все атаки были осуществлены на горловском направлении. Всего было выпущено 4 единицы различных боеприпаса. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 24 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Каховка — 6; Алёшки — 7; Голая Пристань — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 10 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка и Корсунка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Также, как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, ВСУ нанесли 17 артиллерийских ударов по территории этого округа."Обстрелам подверглись Горностаевка, Каиры и Заводовка. Также зафиксировано десять атак вражеских БпЛА", — отмечалось в сообщении.Утром 16 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 7 беспилотников самолётного типа. Последствий нет", — указывалось в сводке.В Белгородском муниципальном округе посёлок Октябрьский, сёла Красный Октябрь, Нечаевка, Никольское, Новая Нелидовка, Таврово, Устинка и Чайки атакованы 14 беспилотниками, 9 из которых сбиты и подавлены."В селе Никольское при детонации FPV-дрона ранен мужчина. Он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. В селе Красный Октябрь повреждено ограждение на территории сельхозпредприятия, в селе Таврово — 3 частных дома, надворная постройка и 3 автомобиля, в селе Нечаевка — частный дом, в селе Устинка огнём полностью уничтожен легковой автомобиль", — писал Гладков.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Долгое, Казинка, Кукуевка, Посохово и хутору Лобковка совершены атаки 8 беспилотников, 5 из которых подавлены и сбиты."На участке автодороги Борки — Казинка в результате удара дрона по автомобилю пострадал 18-летний парень. Он продолжает лечение в Валуйской ЦРБ. Транспорт повреждён. В селе Посохово повреждены ГАЗель, линия электропередачи, частный дом и летняя кухня", — сообщил губернатор.В Волоконовском муниципальном округе посёлок Волоконовка, село Шидловка, хутора Екатериновка и Шаховка подверглись атакам 8 беспилотников, 3 из которых сбиты. В хуторе Шаховка повреждены 2 частных дома и 2 хозпостройки, в хуторе Екатериновка — микроавтобус.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Гора-Подол, Дроновка, Козинка и хутору Масычево в ходе 4 обстрелов выпущено 13 боеприпасов и нанесены удары 13 беспилотников, 4 из которых подавлены. В городе Грайворон повреждены 2 частных дома, в селе Гора-Подол — легковой автомобиль.Над Корочанским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник. Без последствий."В Краснояружском муниципальном округе по посёлку Красная Яруга, сёлам Колотиловка и Теребрено произведено 2 обстрела с применением 4 боеприпасов и совершены атаки 7 беспилотников, один из которых подавлен. В посёлке Красная Яруга повреждён автомобиль", — отмечалось в сводке.Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет.В Шебекинском муниципальном округе сёла Мешковое, Муром и Новая Таволжанка атакованы 10 беспилотниками, 7 из которых подавлены."В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона на автомобиль ранен мирный житель. Мужчине оказана необходимая медицинская помощь, лечение продолжает амбулаторно. Транспортное средство повреждено", — сообщил Гладков.В селе Мешковое повреждён частный дом, в селе Муром — 2 частных дома.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.* — лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о коррупционном скандале — в статье Сергея Зуева ""Зеленский подставляет всех евреев Украины и будит дух погромов". Эксперты и политики о происходящем"

