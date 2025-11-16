https://ukraina.ru/20251116/chistyy-chrt-zakatay-vatu-kotorogo-sunul-v-myasorubku-zelenskiy-itogi-16-noyabrya-1071707851.html

Чистый чёрт-закатай вату, которого сунул в мясорубку Зеленский. Итоги 16 ноября

Олигарх Игорь Коломойский* рассказал о том, что могло ожидать Тимура Миндича на Украине. Эксперты предрекают конец украинскому государству

Украинский олигарх Игорь Коломойский* во время перерыва в судебном заседании заявил, что не верит в то, что покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич — подставное лицо."Он — идиот. То, что ему приписывают... Он никакой не главарь банды. Он — чистый чёрт-закатай вату. Подставили. Сунули в мясорубку на ровном месте, несчастье. Страшно. Страшно", — заявил олигарх."Чёрт, закатай вату" — тюремный жаргон. "Чёрт" — название одной из низших каст в тюремной иерархии, "катать вату" — процесс скатывания небольших кусочков ваты в тоненькие палочки для прикуривания табачных изделий от лампы накаливания в камере, катали вату представители низших каст, отсюда и выражение.При этом сам Коломойский* заявлял, что хорошо относится к Миндичу — своему несостоявшемуся тестю. Дочь Коломойского* Анжелика встречалась с Миндичем, молодые планировали свадьбу, но она не состоялась.Как писало издание "Цензор.НЕТ" брак Миндича и Коломойской расторгли из-за того, что несостоявшийся зять злоупотреблял ссылками на имя потенциального тестя."Брак отменили, но бизнес-партнёрские отношения остались", — рассказал источник издания.По его словам, при этом Коломойский иногда унижал Миндича, посылая последнего, например, на кухню за чем-то во время разговора. Также, как сообщали некоторые СМИ, Коломойский* и его партнёры использовали кабинет Миндича как курилку, что раздражало последнего.Тем не менее, Миндич сохранял деловые связи с олигархом и летал к нему в Швейцарию и Израиль, когда Коломойский* был в опале во времена президентства Петра Порошенко*. Кроме того, по словам самого олигарха, именно Миндич познакомил его с Владимиром Зеленским.Теперь же Коломойский* уверен: Миндич мог бежать с Украины, т. к. опасался за свою жизнь."Видно, сказали: "Уезжай". А, может, подумал, что если не уедет, так они его где-нибудь..., как этого — криптокошелёк этот, который на Ferrari или Lamborghini. Ну, где-то причешут его. И всё, концы в воду: нету тела — нету дела", — заявил он во время перерыва в судебном заседании.Таким образом, Коломойский* вспомнил о резонансной смерти криптоинвестора Константина Ганича, известного также как "Костя Кудо". Тело 32-летнего мужчины нашли 11 октября в Оболонском районе Киева с простреленной головой. Он сидел в салоне своего автомобиля, рядом лежал зарегистрированный на него пистолет."Предварительно установлено, что погибший — предприниматель и блогер, деятельность которого была связана с криптовалютой. Накануне смерти мужчина сообщал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей, а также отправил им прощальное сообщение", — отмечалось в заявлении Нацполиции.Возбуждено дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".Ганич был известным криптоблогером и предпринимателем, связанным с консалтинговой и образовательной деятельностью в финансах и трейдинге, СЕО Cryptology. В открытых данных указывалось об участии в ОО "Ассоциация трейдеров Украины" и его доле в ООО "ТСТА КОНСАЛТИНГ".Весной этого года СМИ сообщили, что в Киеве заметили новую Ferrari 296 GTB 2023 года, привезенную осенью прошлого года и оцененную на рынке в $342-371 тыс. СМИ назвали Ганича владельцем авто."По моей информации, застрелился он из наградного оружия, которое вручил ему лично Кирилл Буданов*. Кудо – сооснователь компании Cryptology. Ездил на Ламбе (Lamborghini – Ред.). Насколько я знаю от своих источников, застрелился он после объявления стопроцентных тарифов Трампа на Китай. По всей видимости, не выдержал напряжения и нервы сдали. Было из-за чего. В прошлом году в его управлении было около $65 млн. Он брал их под 7% квартальных. ГУРовских денег было там до $10 млн. А дальше – со многих киевских значимых людей. В том числе с многих чиновников, некоторые фамилии мне известны", — рассказал тогда медиаэксперт Анатолий Шарий.По его словам, утром 11 октября многие из этих людей "проснулись без настроения".При этом среди украинских крипоинвесторов были и те, кто уверен, что Ганича убили."Более вероятны другие версии - убийство за долги или по другим причинам, замаскированное под самоубийство, самоубийство по причине не связанной со вчерашним обвалом крипты, либо убийство или самоубийство по причине вымогательства со стороны криминала или силовиков", — сообщил тогда изданию "Страна" неназванный криптоинвестор.Тем временем украинские эксперты указывают: дело Миндича нанесло удар по Зеленскому не только внутри страны."Sic transit gloria mundi, как говорили в Древнем Риме. Что в переводе означает "Не всё коту Масленица". Тщательно создаваемый для Зеленского образ полу-Черчилля - полу-ЧеГевары рассыпается на глазах (тем более, что в украинском информпространстве появился другой Че). Позолота облетает. Мужественный образ смелого главнокомандующего сменился образом главаря шайки мародёров. Хоть Ермак и пытается убедить общественность в том, что жена Цезаря вне подозрений. И в том, что "Рафик неувиновен"", — отметил 16 ноября историк и политолог Константин Бондаренко.Он отметил, что Зеленский упустил шанс уйти вовремя."Я давно говорил о том, что для Зеленского было важно вовремя уйти со своего поста. Был шанс остаться в истории в том образе, который для него создали доморощенные и голливудские пиарщики. Но он не воспользовался этим шансом", — указал Бондаренко.Власть пытается потушить скандал. Так, в отношении Миндича и других фигурантов Национального антикоррупционного бюро Украины ввели санкции. Кроме того, Зеленский попытался переключить внимание украинцев на другие темы. Так, с 15 ноября украинцы получили возможность подать документы на программу "Зимняя е-поддержка" - одноразовые выплаты, размером от 1 тыс. грн. для всех и до 6,5 тыс. грн. для уязвимых категорий населения (от 1,92 тыс. руб. до 12,46 тыс. руб. — Ред.) ."В любой непонятной ситуации раздавай простолюдинам деньги", — прокомментировал эту программу украинский журналист Дмитрий Гнап.Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что нынешнее украинское государство обречено."Обречена не Украина, а Вторая Украинская республика. Её добьет глупость, подлость и коррупция. Украина устоит, но многое и многих (уже) потеряет. Это - историческая плата за неэффективность и бесчеловечность этой самой Второй республики. Общественный договор, позволявший ей существовать — общее достояние каждого гражданина. Каждый из нас вложился, каждый и заплатил", — отметил Арестович*.По его словам, "Третья [украинская] республика может быть какой угодно и именно за то, чтобы она была эффективной и человечной и идёт сейчас настоящая борьба".Сам Зеленский тем временем начал заграничный визит. При этом на Западе также обратили внимание на коррупционный скандал на Украине.* — лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о коррупционном скандале — в статье Сергея Зуева ""Зеленский подставляет всех евреев Украины и будит дух погромов". Эксперты и политики о происходящем"

