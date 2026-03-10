ВС РФ нанесли удары по целям на Украине, ВСУ ударили по Каховке - есть погибшие. Новости к этому часу - 10.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260310/vs-rf-nanesli-udary-po-tselyam-na-ukraine-vsu-udarili-po-kakhovke---est-pogibshie-novosti-k-etomu-chasu-1076601859.html
ВС РФ нанесли удары по целям на Украине, ВСУ ударили по Каховке - есть погибшие. Новости к этому часу
ВС РФ нанесли удары по целям на Украине, ВСУ ударили по Каховке - есть погибшие. Новости к этому часу - 10.03.2026 Украина.ру
ВС РФ нанесли удары по целям на Украине, ВСУ ударили по Каховке - есть погибшие. Новости к этому часу
ВС РФ за сутки нанесли поражение украинским объектам, используемым в интересах ВСУ, а также местам дислокации БПЛА и наёмников. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 10 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-03-10T12:38
2026-03-10T13:40
россия
украина
белгород
вооруженные силы украины
укрэнерго
вкс
новости сво сейчас
сво
новости сво россия
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/15/1042827573_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_52e440e17655d80b2bdec1208925cf2b.jpg
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", - сообщило Минобороны РФ.Также новости на эту тему:🟥 ВСУ ударили по Каховке — есть погибшие и раненые. Беспилотники атаковали здания и машины в центре города. Число жертв уточняется;🟥 Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах, сообщает губернатор;🟥 В результате атак ВС РФ на энергетическую инфраструктуру на утро обесточены потребители в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, сообщает Укрэнерго;🟥 ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины, сообщает Минобороны РФ🟥 ВС РФ нанесли удар в районе острова Змеиный в Чёрном море, сообщают украинские ресурсы;🟥 ВС РФ нанесли удары по целям в оккупированном Славянске;🟥 Новые удары наносятся ВС РФ по целям в Харьковской области.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореТрамп удивлен, что Иран не сдается — предлагается план отступления. Хроника событий на утро 10 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
белгород
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/15/1042827573_0:0:996:747_1920x0_80_0_0_544215b3d8252c6fdfde5f500e7d7b6b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, белгород, вооруженные силы украины, укрэнерго, вкс, новости сво сейчас, сво, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво, всу, мирные жители, спецоперация, минобороны рф
Россия, Украина, Белгород, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго, ВКС, новости СВО сейчас, СВО, новости СВО Россия, новости СВО, дзен новости СВО, ВСУ, мирные жители, Спецоперация, Минобороны РФ

ВС РФ нанесли удары по целям на Украине, ВСУ ударили по Каховке - есть погибшие. Новости к этому часу

12:38 10.03.2026 (обновлено: 13:40 10.03.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУартиллерия ВСУ
артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
ДзенTelegram
ВС РФ за сутки нанесли поражение украинским объектам, используемым в интересах ВСУ, а также местам дислокации БПЛА и наёмников. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 10 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", - сообщило Минобороны РФ.
Также новости на эту тему:
🟥 ВСУ ударили по Каховке — есть погибшие и раненые. Беспилотники атаковали здания и машины в центре города. Число жертв уточняется;
🟥 Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах, сообщает губернатор;
🟥 В результате атак ВС РФ на энергетическую инфраструктуру на утро обесточены потребители в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, сообщает Укрэнерго;
🟥 ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины, сообщает Минобороны РФ
🟥 ВС РФ нанесли удар в районе острова Змеиный в Чёрном море, сообщают украинские ресурсы;
🟥 ВС РФ нанесли удары по целям в оккупированном Славянске;
🟥 Новые удары наносятся ВС РФ по целям в Харьковской области.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореТрамп удивлен, что Иран не сдается — предлагается план отступления. Хроника событий на утро 10 марта
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаБелгородВооруженные силы УкраиныУкрэнергоВКСновости СВО сейчасСВОновости СВО Россияновости СВОдзен новости СВОВСУмирные жителиСпецоперацияМинобороны РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:00Новый лидер Ирана выбран мишенью, Зеленский пытается вернуть внимание. Хроника событий на 14:00 10 марта
14:00Конфликт на Ближнем Востоке может иметь "катастрофические последствия". Главные новости к этому часу
13:47Венгрия желает укреплять Украину как буфер с Россией - Орбан
13:25СБУ игнорирует антикоррупционные скандалы — Железняк
13:12Карлсон: После атаки на иранскую начальную школу США стали не той страной, "за которую стоит воевать"
13:03Этот год вас сильно удивит! Голубовский о рисках для мировой финансовой системы и неизбежном для Украины
12:4210 марта 2026 года, утренний эфир
12:38ВС РФ нанесли удары по целям на Украине, ВСУ ударили по Каховке - есть погибшие. Новости к этому часу
12:29Полковник Геннадий Алехин: Россия бьется за переправы через Северский Донец ради наступления на Харьков
12:12Запасы газа в ЕС истощились до необычно низкого уровня. Главные новости к этому часу
11:32Последствия ударов ВС РФ по Украине
10:53Силы НАТО разместили ЗРК Patriot на востоке Турции. Главные новости к этому часу
10:16Над Харьковской областью поднимается дым. Главные новости СВО
09:32Зеленский хочет обратиться с посланием к миру - New York Times
09:13ВС РФ продвигаются в Сумской области: Киев перебрасывает полк из заключенных для сдерживания
09:00Трамп удивлен, что Иран не сдается — предлагается план отступления. Хроника событий на утро 10 марта
08:44ВС РФ ведут бои в окрестностях Красного Лимана. Главные новости к этому часу
08:19Энергетические войны: Рынок нефти и газа лихорадит, Россия гарантирует партнёрам надёжность поставок
08:09Разоблачение “Госпитальеров”: станет ли оно началом большой ревизии военных донатов на Украине
08:00Царь-миротворец и первая индустриализация Новороссии
Лента новостейМолния