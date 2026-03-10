https://ukraina.ru/20260310/vs-rf-nanesli-udary-po-tselyam-na-ukraine-vsu-udarili-po-kakhovke---est-pogibshie-novosti-k-etomu-chasu-1076601859.html

ВС РФ нанесли удары по целям на Украине, ВСУ ударили по Каховке - есть погибшие. Новости к этому часу

ВС РФ нанесли удары по целям на Украине, ВСУ ударили по Каховке - есть погибшие. Новости к этому часу - 10.03.2026 Украина.ру

ВС РФ нанесли удары по целям на Украине, ВСУ ударили по Каховке - есть погибшие. Новости к этому часу

ВС РФ за сутки нанесли поражение украинским объектам, используемым в интересах ВСУ, а также местам дислокации БПЛА и наёмников. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 10 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-10T12:38

2026-03-10T12:38

2026-03-10T13:40

россия

украина

белгород

вооруженные силы украины

укрэнерго

вкс

новости сво сейчас

сво

новости сво россия

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/15/1042827573_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_52e440e17655d80b2bdec1208925cf2b.jpg

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", - сообщило Минобороны РФ.Также новости на эту тему:🟥 ВСУ ударили по Каховке — есть погибшие и раненые. Беспилотники атаковали здания и машины в центре города. Число жертв уточняется;🟥 Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах, сообщает губернатор;🟥 В результате атак ВС РФ на энергетическую инфраструктуру на утро обесточены потребители в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, сообщает Укрэнерго;🟥 ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины, сообщает Минобороны РФ🟥 ВС РФ нанесли удар в районе острова Змеиный в Чёрном море, сообщают украинские ресурсы;🟥 ВС РФ нанесли удары по целям в оккупированном Славянске;🟥 Новые удары наносятся ВС РФ по целям в Харьковской области.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореТрамп удивлен, что Иран не сдается — предлагается план отступления. Хроника событий на утро 10 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

белгород

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, белгород, вооруженные силы украины, укрэнерго, вкс, новости сво сейчас, сво, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво, всу, мирные жители, спецоперация, минобороны рф