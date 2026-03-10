Этот год вас сильно удивит! Голубовский о рисках для мировой финансовой системы и неизбежном для Украины - 10.03.2026 Украина.ру
Этот год вас сильно удивит! Голубовский о рисках для мировой финансовой системы и неизбежном для Украины
Этот год вас сильно удивит! Голубовский о рисках для мировой финансовой системы и неизбежном для Украины - 10.03.2026 Украина.ру
Этот год вас сильно удивит! Голубовский о рисках для мировой финансовой системы и неизбежном для Украины
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.руспрогнозировал, как могут развиваться события на... Украина.ру, 10.03.2026
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.руспрогнозировал, как могут развиваться события на Ближнем Востоке после телефонного разговора Путина и Трампа, а также рассказал об экономической катастрофе в Европе: 00:27 – Телефонный разговор Путина и Трампа;08:25 – Энергетический кризис в Европе;14:47 – Конфискованные в Венгрии деньги Украины.ТГ-канал Дмитрия Голубовского - t.me/s/dmigolub
видео, украина, европа, ближний восток, дмитрий голубовский, владимир путин, дональд трамп, видео
Видео, Украина, Европа, Ближний Восток, Дмитрий Голубовский, Владимир Путин, Дональд Трамп

Этот год вас сильно удивит! Голубовский о рисках для мировой финансовой системы и неизбежном для Украины

13:03 10.03.2026
 
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.руспрогнозировал, как могут развиваться события на Ближнем Востоке после телефонного разговора Путина и Трампа, а также рассказал об экономической катастрофе в Европе:

00:27 – Телефонный разговор Путина и Трампа;
08:25 – Энергетический кризис в Европе;
14:47 – Конфискованные в Венгрии деньги Украины.

ТГ-канал Дмитрия Голубовского - t.me/s/dmigolub
Лента новостейМолния