Этот год вас сильно удивит! Голубовский о рисках для мировой финансовой системы и неизбежном для Украины

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.руспрогнозировал, как могут развиваться события на... Украина.ру, 10.03.2026

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.руспрогнозировал, как могут развиваться события на Ближнем Востоке после телефонного разговора Путина и Трампа, а также рассказал об экономической катастрофе в Европе: 00:27 – Телефонный разговор Путина и Трампа;08:25 – Энергетический кризис в Европе;14:47 – Конфискованные в Венгрии деньги Украины.ТГ-канал Дмитрия Голубовского - t.me/s/dmigolub

