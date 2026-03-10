https://ukraina.ru/20260310/etot-god-vas-silno-udivit-golubovskiy-o-riskakh-dlya-mirovoy-finansovoy-sistemy-i-neizbezhnom-dlya-1076603323.html
Этот год вас сильно удивит! Голубовский о рисках для мировой финансовой системы и неизбежном для Украины
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.руспрогнозировал, как могут развиваться события на Ближнем Востоке после телефонного разговора Путина и Трампа, а также рассказал об экономической катастрофе в Европе: 00:27 – Телефонный разговор Путина и Трампа;08:25 – Энергетический кризис в Европе;14:47 – Конфискованные в Венгрии деньги Украины.ТГ-канал Дмитрия Голубовского - t.me/s/dmigolub
