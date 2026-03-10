https://ukraina.ru/20260310/novyy-lider-irana-vybran-mishenyu-zelenskiy-pytaetsya-vernut-vnimanie-khronika-sobytiy-na-1400-10-1076603656.html

Новый лидер Ирана выбран мишенью, Зеленский пытается вернуть внимание. Хроника событий на 14:00 10 марта

Новый лидер Ирана выбран мишенью, Зеленский пытается вернуть внимание. Хроника событий на 14:00 10 марта - 10.03.2026 Украина.ру

Новый лидер Ирана выбран мишенью, Зеленский пытается вернуть внимание. Хроника событий на 14:00 10 марта

Новый верховный лидер Ирана под прицелом: Вашингтон не верит в переговоры с новым лидером Ирана. Между тем в офисе Владимира Зеленского обеспокоены смещением фокуса Запада на Ближний Восток. Премьер-министр Виктор Орбан объяснил, зачем Венгрии живая прослойка в виде Украине между ней и Россией

Россия и США синхронизируют позиции по Ирану: детали разговора Путина и ТрампаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности состоявшегося телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, опровергнув ряд спекуляций в западных СМИ. По его словам, американский лидер не поднимал вопрос о прекращении огня на Украине в ходе беседы с российским президентом.Песков также сообщил, что Путин довел до Трампа конкретные предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана. Россия готова в меру своих возможностей оказать содействие в разрешении конфликта на Ближнем Востоке и будет рада это сделать, однако для этого необходимо множественное согласование действий с вовлеченными сторонами.Тема американских санкций на российскую нефть в разговоре детально не обсуждалась, уточнил представитель Кремля.Касаясь украинского кризиса, Песков подчеркнул необходимость продолжения трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США. По его словам, все стороны заинтересованы в сохранении этого формата, однако конкретных дат и мест проведения нового раунда пока не определено.Отдельно пресс-секретарь прокомментировал ситуацию с отключением интернета и связи в Москве, Петербурге и других крупных городах. По его словам, эти меры принимаются для обеспечения безопасности и в строгом соответствии с законодательством. Решения проблем, сопутствующих ограничениям связи, будут предлагаться по мере анализа текущей ситуации.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил факт состоявшихся переговоров, уточнив, что разговор прошел по инициативе американской стороны. По его словам, акцент в беседе был сделан на конфликте вокруг Ирана и переговорах по украинскому урегулированию.Лидеры провели предметный и полезный обмен мнениями по ситуации в Иране, затронули также вопросы, касающиеся Венесуэлы. Путин высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Иране, а также дал положительную оценку посредническим усилиям США и лично Трампа в урегулировании конфликта на Украине.В целом беседа носила деловой, откровенный и конструктивный характер, сообщил Ушаков.Израиль, скорее всего, проведет операцию по устранению нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников. По данным издания, именно израильская сторона берет на себя ведущую роль в атаках на иранское руководство в рамках совместной с США операции.Источники WSJ раскрыли позицию Дональда Трампа: президент США заявил своим помощникам, что поддержит убийство нового иранского лидера, если тот не выполнит требования Вашингтона, в частности о прекращении ядерных разработок.В американской администрации Моджтабу Хаменеи рассматривают как "бескомпромиссного преемника" своего отца Али Хаменеи. В Вашингтоне не ожидают, что нынешний лидер откажется от стремления Ирана к созданию ядерного оружия или пойдет на переговоры о прекращении конфликта на выгодных для США условиях.Таким образом, судьба нового иранского лидера может быть предрешена: если Тегеран не пойдет на уступки, следующей целью совместной американо-израильской операции станет сам Моджтаба Хаменеи. Стоит напомнить, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.Конкуренция за повестку: война в Иране вытеснила Украину из топ-новостейКиевский режим столкнулся с кризисом внимания со стороны западных союзников: глобальная повестка сместилась с Украины на эскалацию в Иране, что вызывает беспокойство в офисе Владимира Зеленского. Об этом пишет американская газета The New York Times.По данным издания, украинский политик оказался в сложном положении, поскольку обострение ближневосточного конфликта фактически вытеснило Украину из топ-новостей мировых СМИ. Зеленский, как отмечается, остро нуждается в сохранении ажиотажа вокруг своей персоны и пытается вернуть внимание любой ценой."Зеленский хотел съездить к линии соприкосновения в Донбассе, но вся украинская повестка ушла на второй план из-за ближневосточного конфликта", — сообщает NYT, подчеркивая, что главе киевского режима сейчас критически важно находиться в центре информационного поля.В этой связи украинский политик предпринимает нестандартные дипломатические шаги. Киев выразил готовность помогать западным союзникам в отражении атак иранских дронов на Ближнем Востоке. Ранее Зеленский уже подтвердил, что украинские специалисты по борьбе с беспилотниками направлены для защиты американских баз в Иордании."Он хочет ясно дать понять, что не собирается поддаваться давлению и заключать сделку", — указывают журналисты, комментируя мотивацию Зеленского. Помощь в конфликте с Ираном рассматривается как демонстрация готовности Киева к уступкам и попытка показать свою полезность Вашингтону, особенно на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который ранее называл Зеленского "препятствием к миру".Однако эксперты обращают внимание на парадоксальность ситуации. Стремясь помочь союзникам на Ближнем Востоке, Украина рискует ослабить собственную оборону. По словам самого Зеленского, целых 11 стран сейчас запросили у Киева помощи, что создает дополнительную нагрузку на и без того ограниченные ресурсы. Новая роль Киева: Будапешт нашел применение УкраинеОдновременно с этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о заинтересованности Будапешта в сохранении и укреплении Украины в качестве буферной зоны, отделяющей Венгрию от России. При этом на фоне риторики о поддержке Киев продолжает фиксировать недружественные шаги со стороны официального Будапешта, включая задержание крупной партии украинских активов.Выступая в парламенте, Виктор Орбан озвучил позицию правительства относительно архитектуры безопасности в регионе. Фрагменты его выступления приводит интернет-портал Telex."Венгрия заинтересована не в ослаблении, а в укреплении Украины", — цитирует издание премьер-министра. По словам главы кабмина, безопасность венгерских граждан гарантирована лучше, если Россия не становится их непосредственным соседом. "Поэтому Украина может рассчитывать на нашу поддержку", — добавил Орбан, подчеркнув, что Киев должен выполнять функцию "чего-то" между двумя странами.Аналогичную риторику венгерский лидер использовал и ранее. В частности, в январе на новогодней пресс-конференции он предлагал Киеву партнерство с ЕС и НАТО вместо полноценного членства, а в конце того же месяца в одной из петиций прямо акцентировал буферную роль украинского государства.Заявления о поддержке контрастируют с реальными действиями Будапешта, которые неоднократно приводили к охлаждению двусторонних отношений. Одной из главных точек напряжения остается энергетика. Венгрия продолжает импортировать нефть из России по южной ветке трубопровода "Дружба", однако транзитные риски возросли после того, как Украина ограничила или заблокировала поставки по этому маршруту.Кроме того, с 2023 по начало 2025 года Венгрия занимала жесткую позицию в Европейском совете, блокируя выделение макрофинансовой помощи Киеву в размере €50 млрд. Официальным поводом для вето Будапешт называл требования гарантировать права около 150 тыс. этнических венгров, проживающих в Закарпатье, включая использование родного языка.

