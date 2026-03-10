Венгрия желает укреплять Украину как буфер с Россией - Орбан - 10.03.2026 Украина.ру
Венгрия желает укреплять Украину как буфер с Россией - Орбан
Венгрия желает укреплять Украину как буфер с Россией - Орбан - 10.03.2026 Украина.ру
Венгрия желает укреплять Украину как буфер с Россией - Орбан
Официальный Будапешт заинтересован не в ослаблении, а в укреплении Украины которая является буферной зоной между Венгрией и Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
2026-03-10T13:47
2026-03-10T13:47
"Орбан: Важно, чтобы между Россией и Венгрией всегда существовало какое-то промежуточное звено, его даже можно назвать Украиной", - под таким заголовком 9 марта сообщило о позиции главы правительства Венгрии местное издание Telex.Оно опубликовало материалы ответов Орбана на вопросы парламентариев. Премьер-министр напомнил им, что Украина не всегда была на стороне Венгрии. Вероятно, Орбан говорил о венгерском мятеже 1956 года, проводя параллели с современностью. "Когда русские подавили нашу борьбу за свободу, украинцы были на стороне России". По словам Орбана, для венгров важно, чтобы между Россией и Венгрией всегда что-то существовало, поэтому нас интересует выживание Украины. Позже он заговорил об укреплении соседней страны", - сказано в публикации венгерского издания."Нас интересует не только ослабление Украины, но и её укрепление, чтобы между Россией и Венгрией всегда что-то существовало – можно даже назвать это Украиной", - заявил Орбан.По его словам, безопасность венгров может быть гарантирована более успешно, если Россия не будет соседом бывшей ВНР. "Поэтому Украина может рассчитывать на поддержку Венгрии, но она не хочет пускать её в ЕС, сказал Орбан", - отметило издание. По словам Орбана, у киевского режима сейчас четыре требования: поддержать войну, дать им деньги, отказаться от российских энергоносителей и принять Украину в ЕС. "Венгерское правительство не хочет выполнять ни одно из них. Именно поэтому, по словам Орбана, венгерское правительство подвергается шантажу", - сказано в публикации венгерского издания.Орбан заявил также, что сейчас деньги европейцев идут в Украину и только Венгрия не тратится на это. По словам венгерского премьера, свои деньги Будапешт потратил не на киевский режим, а на город Дебрецен. Упомянутый Орбаном город фигурировал в сводках Советской Армии при подавлении венгерского мятежа 1956 года в Венгерской Народной Республике. В то время Украинская ССР входила в состав СССР, а ВНР была частью созданной в противовес военно-политическому блоку НАТО Организации Варшавского договора (ОВД).Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореТрамп удивлен, что Иран не сдается — предлагается план отступления. Хроника событий на утро 10 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Венгрия желает укреплять Украину как буфер с Россией - Орбан

13:47 10.03.2026
 
Официальный Будапешт заинтересован не в ослаблении, а в укреплении Украины которая является буферной зоной между Венгрией и Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
"Орбан: Важно, чтобы между Россией и Венгрией всегда существовало какое-то промежуточное звено, его даже можно назвать Украиной", - под таким заголовком 9 марта сообщило о позиции главы правительства Венгрии местное издание Telex.
Оно опубликовало материалы ответов Орбана на вопросы парламентариев. Премьер-министр напомнил им, что Украина не всегда была на стороне Венгрии.
Вероятно, Орбан говорил о венгерском мятеже 1956 года, проводя параллели с современностью.
"Когда русские подавили нашу борьбу за свободу, украинцы были на стороне России". По словам Орбана, для венгров важно, чтобы между Россией и Венгрией всегда что-то существовало, поэтому нас интересует выживание Украины. Позже он заговорил об укреплении соседней страны", - сказано в публикации венгерского издания.
"Нас интересует не только ослабление Украины, но и её укрепление, чтобы между Россией и Венгрией всегда что-то существовало – можно даже назвать это Украиной", - заявил Орбан.
По его словам, безопасность венгров может быть гарантирована более успешно, если Россия не будет соседом бывшей ВНР.
"Поэтому Украина может рассчитывать на поддержку Венгрии, но она не хочет пускать её в ЕС, сказал Орбан", - отметило издание.
По словам Орбана, у киевского режима сейчас четыре требования: поддержать войну, дать им деньги, отказаться от российских энергоносителей и принять Украину в ЕС.
"Венгерское правительство не хочет выполнять ни одно из них. Именно поэтому, по словам Орбана, венгерское правительство подвергается шантажу", - сказано в публикации венгерского издания.
Орбан заявил также, что сейчас деньги европейцев идут в Украину и только Венгрия не тратится на это. По словам венгерского премьера, свои деньги Будапешт потратил не на киевский режим, а на город Дебрецен.
Упомянутый Орбаном город фигурировал в сводках Советской Армии при подавлении венгерского мятежа 1956 года в Венгерской Народной Республике. В то время Украинская ССР входила в состав СССР, а ВНР была частью созданной в противовес военно-политическому блоку НАТО Организации Варшавского договора (ОВД).
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореТрамп удивлен, что Иран не сдается — предлагается план отступления. Хроника событий на утро 10 марта
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
