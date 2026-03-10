10 марта 2026 года, утренний эфир - 10.03.2026 Украина.ру
10 марта 2026 года, утренний эфир
10 марта 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 10.03.2026
2026-03-10T12:42
2026-03-10T12:42
донецкая народная республика
киев
иран
богдан безпалько
наталья курянская
общественная палата
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0a/1076602078_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_15fb0102b73ea56890716777fe92a38e.jpg
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Время Новороссии". Открытии фотовыставки "ЗА ДОНБАСС!". Гость: Денис Чернышов - военкор, блогер* "Женщины Новороссии". О донецкой поэтессе Наталье Хаткиной. Гость: Наталья Курянская - член Общественной палаты ДНР* "Мы живём в России". Юридические новости Новороссии: переходный период, безопасность и социальные гарантии. Гость: Ольга Мироненко - юрист, адвокат* "Нам есть, чем гордиться!" Новый глэмпинг в Новоазовском округе ДНР. Гость: Василий Овчаров - глава Новоазовского муниципального округа* "Лица Новороссии". Создатель самого популярного ресурса в ДНР. Гость: Олеся - создатель, автор и администратор сетки ресурсов "АГС"* "Большое интервью". О нежелании Киева ремонтировать газопровод "Дружба", а также о перспективах затяжного конфликта в Иране. Гость: Богдан Безпалько - политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России
донецкая народная республика
киев
иран
донецкая народная республика, киев, иран, богдан безпалько, наталья курянская, общественная палата, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Киев, Иран, Богдан Безпалько, Наталья Курянская, общественная палата, Новороссия сегодня

10 марта 2026 года, утренний эфир

12:42 10.03.2026
 
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки"
* "Время Новороссии". Открытии фотовыставки "ЗА ДОНБАСС!". Гость: Денис Чернышов - военкор, блогер
* "Женщины Новороссии". О донецкой поэтессе Наталье Хаткиной. Гость: Наталья Курянская - член Общественной палаты ДНР
* "Мы живём в России". Юридические новости Новороссии: переходный период, безопасность и социальные гарантии. Гость: Ольга Мироненко - юрист, адвокат
* "Нам есть, чем гордиться!" Новый глэмпинг в Новоазовском округе ДНР. Гость: Василий Овчаров - глава Новоазовского муниципального округа
* "Лица Новороссии". Создатель самого популярного ресурса в ДНР. Гость: Олеся - создатель, автор и администратор сетки ресурсов "АГС"
* "Большое интервью". О нежелании Киева ремонтировать газопровод "Дружба", а также о перспективах затяжного конфликта в Иране. Гость: Богдан Безпалько - политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России
Донецкая Народная РеспубликаКиевИранБогдан БезпалькоНаталья Курянскаяобщественная палатаНовороссия сегодня
 
