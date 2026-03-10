https://ukraina.ru/20260310/10-marta-2026-goda-utrenniy-efir-1076602203.html
10 марта 2026 года, утренний эфир
донецкая народная республика
киев
иран
богдан безпалько
наталья курянская
общественная палата
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Время Новороссии". Открытии фотовыставки "ЗА ДОНБАСС!". Гость: Денис Чернышов - военкор, блогер* "Женщины Новороссии". О донецкой поэтессе Наталье Хаткиной. Гость: Наталья Курянская - член Общественной палаты ДНР* "Мы живём в России". Юридические новости Новороссии: переходный период, безопасность и социальные гарантии. Гость: Ольга Мироненко - юрист, адвокат* "Нам есть, чем гордиться!" Новый глэмпинг в Новоазовском округе ДНР. Гость: Василий Овчаров - глава Новоазовского муниципального округа* "Лица Новороссии". Создатель самого популярного ресурса в ДНР. Гость: Олеся - создатель, автор и администратор сетки ресурсов "АГС"* "Большое интервью". О нежелании Киева ремонтировать газопровод "Дружба", а также о перспективах затяжного конфликта в Иране. Гость: Богдан Безпалько - политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России
донецкая народная республика
киев
иран
