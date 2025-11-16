Человеческие жизни как к инструмент достижения целей: Бабич сравнил методы Трампа и Зеленского

Ничего себе обстановочка? Киселев о главной войне Трампа, которая идет у него под носом

Избрание мэром Нью-Йорка демократического социалиста Зохрана Мамдани лишний раз продемонстрировало уровень нетерпимости и ожесточения, который царит между сторонниками и противниками Дональда Трампа. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев