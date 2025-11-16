Человеческие жизни как к инструмент достижения целей: Бабич сравнил методы Трампа и Зеленского - 16.11.2025 Украина.ру
Человеческие жизни как к инструмент достижения целей: Бабич сравнил методы Трампа и Зеленского
Человеческие жизни как к инструмент достижения целей: Бабич сравнил методы Трампа и Зеленского
Человеческие жизни как к инструмент достижения целей: Бабич сравнил методы Трампа и Зеленского
Политические подходы Дональда Трампа и Владимира Зеленского, несмотря на разный контекст, демонстрируют схожее отношение к человеческим жизням как к инструменту достижения целей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич
2025-11-16T05:00
2025-11-16T05:00
Эксперт дал жесткую характеристику методам американского лидера. "Для Трампа нормально отнимать жизни людей ради денег. Он запугивает бедных избирателей, которые в Нью-Йорке проголосовали за [Зохрана] Момдани, говоря, что не прекратит шатдаун, в результате чего они не получат пособие по бедности", — заявил Бабич.При этом он провел прямую параллель с действиями главы киевского режима. "А для Зеленского нормально жертвовать людскими жизнями ради шоу, которое может принести деньги", — отметил эксперт.Бабич подчеркнул, что оба политика используют разные методы, но преследуют схожие цели. "Зеленскому нужна картинка тяжелых боев, чтобы потребовать деньги", — добавил он.Таким образом, по мнению эксперта, политические методы и Трампа и Зеленского основаны на использовании людских жизней в собственных интересах. "Для Трампа нормально отнимать жизни людей ради денег", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Бабич: Трамп предложил России игру, которая даст ему козырь на выборах и напугает Европу" на сайте Украина.ру.О том, как США готовятся к реализации программы "Золотой купол" — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
Человеческие жизни как к инструмент достижения целей: Бабич сравнил методы Трампа и Зеленского

05:00 16.11.2025
 
Зеленский и Трамп на фоне флагов
Зеленский и Трамп на фоне флагов
Политические подходы Дональда Трампа и Владимира Зеленского, несмотря на разный контекст, демонстрируют схожее отношение к человеческим жизням как к инструменту достижения целей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич
Эксперт дал жесткую характеристику методам американского лидера. "Для Трампа нормально отнимать жизни людей ради денег. Он запугивает бедных избирателей, которые в Нью-Йорке проголосовали за [Зохрана] Момдани, говоря, что не прекратит шатдаун, в результате чего они не получат пособие по бедности", — заявил Бабич.
При этом он провел прямую параллель с действиями главы киевского режима. "А для Зеленского нормально жертвовать людскими жизнями ради шоу, которое может принести деньги", — отметил эксперт.
Бабич подчеркнул, что оба политика используют разные методы, но преследуют схожие цели. "Зеленскому нужна картинка тяжелых боев, чтобы потребовать деньги", — добавил он.
Таким образом, по мнению эксперта, политические методы и Трампа и Зеленского основаны на использовании людских жизней в собственных интересах. "Для Трампа нормально отнимать жизни людей ради денег", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Бабич: Трамп предложил России игру, которая даст ему козырь на выборах и напугает Европу" на сайте Украина.ру.
О том, как США готовятся к реализации программы "Золотой купол" — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
10 ноября, 12:09
Ничего себе обстановочка? Киселев о главной войне Трампа, которая идет у него под носомИзбрание мэром Нью-Йорка демократического социалиста Зохрана Мамдани лишний раз продемонстрировало уровень нетерпимости и ожесточения, который царит между сторонниками и противниками Дональда Трампа. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
