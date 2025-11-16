Человеческие жизни как к инструмент достижения целей: Бабич сравнил методы Трампа и Зеленского
Политические подходы Дональда Трампа и Владимира Зеленского, несмотря на разный контекст, демонстрируют схожее отношение к человеческим жизням как к инструменту достижения целей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич
Эксперт дал жесткую характеристику методам американского лидера. "Для Трампа нормально отнимать жизни людей ради денег. Он запугивает бедных избирателей, которые в Нью-Йорке проголосовали за [Зохрана] Момдани, говоря, что не прекратит шатдаун, в результате чего они не получат пособие по бедности", — заявил Бабич.
При этом он провел прямую параллель с действиями главы киевского режима. "А для Зеленского нормально жертвовать людскими жизнями ради шоу, которое может принести деньги", — отметил эксперт.
Бабич подчеркнул, что оба политика используют разные методы, но преследуют схожие цели. "Зеленскому нужна картинка тяжелых боев, чтобы потребовать деньги", — добавил он.
Таким образом, по мнению эксперта, политические методы и Трампа и Зеленского основаны на использовании людских жизней в собственных интересах. "Для Трампа нормально отнимать жизни людей ради денег", — заключил собеседник издания.
