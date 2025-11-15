https://ukraina.ru/20251115/pochemu-ukraina-perestala-ispolzovat-dorogie-drony-pod-pokrovskom-serb-o-polyakh-iz-optovolokna-1071636081.html
Почему Украина перестала использовать дорогие дроны под Покровском? "Серб" о полях из оптоволокна
Почему Украина перестала использовать дорогие дроны под Покровском? "Серб" о полях из оптоволокна - 15.11.2025 Украина.ру
Почему Украина перестала использовать дорогие дроны под Покровском? "Серб" о полях из оптоволокна
Издание Financial Times пишет, что Россия сумела нивелировать одно из главных тактических преимуществ Украины на фронте благодаря запуску подразделения БПЛА... Украина.ру, 15.11.2025
Издание Financial Times пишет, что Россия сумела нивелировать одно из главных тактических преимуществ Украины на фронте благодаря запуску подразделения БПЛА "Рубикон". Аналогичное мнение высказал и офицер 72-й бригады ВСУ Николай Ворошнов: по его словам, российское подразделение является аналогом украинских "Птиц Мадьяра", однако значительно превосходит их по результативности. Общий тон украинского медиапространства — тревожный: Россия выигрывает гонку БПЛА. Оператор БПЛА с позывным "Серб" обяъснил, как теперь ВС РФ воюют в "малом небе" под Покровском и почему Украина перестала тратить дорогое оборудование под Покровском.
