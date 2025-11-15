https://ukraina.ru/20251115/pochemu-ukraina-perestala-ispolzovat-dorogie-drony-pod-pokrovskom-serb-o-polyakh-iz-optovolokna-1071636081.html

Почему Украина перестала использовать дорогие дроны под Покровском? "Серб" о полях из оптоволокна

Почему Украина перестала использовать дорогие дроны под Покровском? "Серб" о полях из оптоволокна - 15.11.2025 Украина.ру

Почему Украина перестала использовать дорогие дроны под Покровском? "Серб" о полях из оптоволокна

Издание Financial Times пишет, что Россия сумела нивелировать одно из главных тактических преимуществ Украины на фронте благодаря запуску подразделения БПЛА... Украина.ру, 15.11.2025

2025-11-15T10:00

2025-11-15T10:00

2025-11-15T10:31

видео

украина

россия

financial times

"рубикон"

вооруженные силы украины

сво

дзен новости сво

новости сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0f/1071660482_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fcb05420c86904e94464d8f4d0e1bb3c.png

Издание Financial Times пишет, что Россия сумела нивелировать одно из главных тактических преимуществ Украины на фронте благодаря запуску подразделения БПЛА "Рубикон". Аналогичное мнение высказал и офицер 72-й бригады ВСУ Николай Ворошнов: по его словам, российское подразделение является аналогом украинских "Птиц Мадьяра", однако значительно превосходит их по результативности. Общий тон украинского медиапространства — тревожный: Россия выигрывает гонку БПЛА. Оператор БПЛА с позывным "Серб" обяъснил, как теперь ВС РФ воюют в "малом небе" под Покровском и почему Украина перестала тратить дорогое оборудование под Покровском.

https://ukraina.ru/20251115/1071656874.html

украина

россия

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, россия, financial times, "рубикон", вооруженные силы украины, сво, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, бпла, беспилотники, покровск/красноармейск