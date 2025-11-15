Почему Украина перестала использовать дорогие дроны под Покровском? "Серб" о полях из оптоволокна - 15.11.2025 Украина.ру
Почему Украина перестала использовать дорогие дроны под Покровском? "Серб" о полях из оптоволокна
Почему Украина перестала использовать дорогие дроны под Покровском? "Серб" о полях из оптоволокна
Издание Financial Times пишет, что Россия сумела нивелировать одно из главных тактических преимуществ Украины на фронте благодаря запуску подразделения БПЛА... Украина.ру, 15.11.2025
2025-11-15T10:00
2025-11-15T10:31
Издание Financial Times пишет, что Россия сумела нивелировать одно из главных тактических преимуществ Украины на фронте благодаря запуску подразделения БПЛА "Рубикон". Аналогичное мнение высказал и офицер 72-й бригады ВСУ Николай Ворошнов: по его словам, российское подразделение является аналогом украинских "Птиц Мадьяра", однако значительно превосходит их по результативности. Общий тон украинского медиапространства — тревожный: Россия выигрывает гонку БПЛА. Оператор БПЛА с позывным "Серб" обяъснил, как теперь ВС РФ воюют в "малом небе" под Покровском и почему Украина перестала тратить дорогое оборудование под Покровском.
Почему Украина перестала использовать дорогие дроны под Покровском? "Серб" о полях из оптоволокна

10:00 15.11.2025 (обновлено: 10:31 15.11.2025)
 
Издание Financial Times пишет, что Россия сумела нивелировать одно из главных тактических преимуществ Украины на фронте благодаря запуску подразделения БПЛА "Рубикон".
Аналогичное мнение высказал и офицер 72-й бригады ВСУ Николай Ворошнов: по его словам, российское подразделение является аналогом украинских "Птиц Мадьяра", однако значительно превосходит их по результативности. Общий тон украинского медиапространства — тревожный: Россия выигрывает гонку БПЛА.
Оператор БПЛА с позывным "Серб" обяъснил, как теперь ВС РФ воюют в "малом небе" под Покровском и почему Украина перестала тратить дорогое оборудование под Покровском.
