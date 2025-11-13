Прорыв в лесополосах: полковник Алехин сообщил об успешном наступлении ВС РФ в Харьковской области
ВС РФ продолжают успешное наступление на Харьковском направлении, расширяя зону контроля и продвигаясь вглубь обороны ВСУ. Активные боевые действия ведутся на нескольких ключевых участках фронта. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"На участке фронта Меловое-Хатнее ВС России расширили зону контроля и продвинулись по лесополосам", — констатировал эксперт.
"Подразделения группировки войск "Север" ведут ожесточенные бои в районе Волчанска и на Хатненском участке", — добавил Алехин. Он также сообщил, что командование ВСУ для восстановления утраченных позиций пытается перебрасывать в Харьковскую область личный состав бригад, находящихся на доукомплектовании и восстановлении потерь.
"Наши штурмовые подразделения наращивают активность на левом берегу реки Волчья, усилилось продвижение наших в лесу возле Синельниково", — заявил эксперт. "В Волчанске противник уже сдается в плен мелкими группами", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Покровск и Волчанск скоро падут, но Купянск ВСУ удержат до конца года" на сайте Украина.ру.
Вчера, 07:00Андрей Беднарский: У России появился "Князь Вещий Олег", который поможет накрывать ВСУ точнее и экономнееНа многих участках ВСУ терпят операционный кризис, который со временем перерастет в стратегический. Готовность их личного состава и общества воевать падает. А по многим аспектам беспилотной авиации, на которую они делали ставку для противостояния с нами, мы впереди. Небо будет за нами. Победа тоже
Подписывайся на