Прорыв в лесополосах: полковник Алехин сообщил об успешном наступлении ВС РФ в Харьковской области

ВС РФ продолжают успешное наступление на Харьковском направлении, расширяя зону контроля и продвигаясь вглубь обороны ВСУ. Активные боевые действия ведутся на нескольких ключевых участках фронта. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

"Подразделения группировки войск "Север" ведут ожесточенные бои в районе Волчанска и на Хатненском участке", — добавил Алехин. Он также сообщил, что командование ВСУ для восстановления утраченных позиций пытается перебрасывать в Харьковскую область личный состав бригад, находящихся на доукомплектовании и восстановлении потерь."Наши штурмовые подразделения наращивают активность на левом берегу реки Волчья, усилилось продвижение наших в лесу возле Синельниково", — заявил эксперт. "В Волчанске противник уже сдается в плен мелкими группами", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Покровск и Волчанск скоро падут, но Купянск ВСУ удержат до конца года" на сайте Украина.ру.

