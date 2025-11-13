Попытки прорыва продолжаются: Алехин рассказал, как ВСУ пытаются навести понтоны под Купянском
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУПереправа ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Используя сложные погодные условия, ВСУ пытаются организовать понтонные переправы на узких участках Оскола для деблокады своих окруженных подразделений в районе Купянска. Однако эти попытки успешно пресекаются российскими военными. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Противник старается использовать сложные погодные условия (дождь, густой туман), чтобы организовать и наладить понтонные переправы на противоположный берег в местах, где расположены узкие участки реки", — сообщил Алехин.
Эксперт напомнил, что деблокада рот и батальонов ВСУ является основной задачей киевского режима на этом участке фронта. "Каждый день противник теряет большое количество личного состава и боевой техники", — подчеркнул полковник запаса.
При этом подразделения 68-й дивизии и 27-й бригады, входящие в состав группировки войск "Запад", отразили несколько контратак противника в районе Осиново и Петровки. "Попытки прорваться продолжаются в юго-западной черте города", — добавил Алехин.
"Упорные и ожесточенные бои ведутся за каждый квартал, улицу, жилищные микрорайоны, мелкие и средние промышленные и сельскохозяйственные предприятия Купянска", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Покровск и Волчанск скоро падут, но Купянск ВСУ удержат до конца года" на сайте Украина.ру.
Вчера, 07:00Андрей Беднарский: У России появился "Князь Вещий Олег", который поможет накрывать ВСУ точнее и экономнееНа многих участках ВСУ терпят операционный кризис, который со временем перерастет в стратегический. Готовность их личного состава и общества воевать падает. А по многим аспектам беспилотной авиации, на которую они делали ставку для противостояния с нами, мы впереди. Небо будет за нами. Победа тоже
Подписывайся на