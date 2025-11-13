Попытки прорыва продолжаются: Алехин рассказал, как ВСУ пытаются навести понтоны под Купянском - 13.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251113/popytki-proryva-prodolzhayutsya-alekhin-rasskazal-kak-vsu-pytayutsya-navesti-pontony-pod-kupyanskom-1071473571.html
Попытки прорыва продолжаются: Алехин рассказал, как ВСУ пытаются навести понтоны под Купянском
Попытки прорыва продолжаются: Алехин рассказал, как ВСУ пытаются навести понтоны под Купянском - 13.11.2025 Украина.ру
Попытки прорыва продолжаются: Алехин рассказал, как ВСУ пытаются навести понтоны под Купянском
Используя сложные погодные условия, ВСУ пытаются организовать понтонные переправы на узких участках Оскола для деблокады своих окруженных подразделений в районе Купянска. Однако эти попытки успешно пресекаются российскими военными. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-11-13T04:20
2025-11-13T04:20
новости
купянск
оскол
геннадий алехин
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055304243_0:50:1206:728_1920x0_80_0_0_eec4ec688ad6d7ed395294f9f857e055.jpg
Эксперт напомнил, что деблокада рот и батальонов ВСУ является основной задачей киевского режима на этом участке фронта. "Каждый день противник теряет большое количество личного состава и боевой техники", — подчеркнул полковник запаса.При этом подразделения 68-й дивизии и 27-й бригады, входящие в состав группировки войск "Запад", отразили несколько контратак противника в районе Осиново и Петровки. "Попытки прорваться продолжаются в юго-западной черте города", — добавил Алехин."Упорные и ожесточенные бои ведутся за каждый квартал, улицу, жилищные микрорайоны, мелкие и средние промышленные и сельскохозяйственные предприятия Купянска", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Покровск и Волчанск скоро падут, но Купянск ВСУ удержат до конца года" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251112/1071452036.html
купянск
оскол
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055304243_134:0:1206:804_1920x0_80_0_0_53b5904915acb62d57a29249e6aa70ce.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, купянск, оскол, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, сводка сво, спецоперация, война на украине, военный эксперт
Новости, Купянск, Оскол, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, сводка СВО, Спецоперация, война на Украине, военный эксперт

Попытки прорыва продолжаются: Алехин рассказал, как ВСУ пытаются навести понтоны под Купянском

04:20 13.11.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУПереправа ВСУ
Переправа ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Используя сложные погодные условия, ВСУ пытаются организовать понтонные переправы на узких участках Оскола для деблокады своих окруженных подразделений в районе Купянска. Однако эти попытки успешно пресекаются российскими военными. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Противник старается использовать сложные погодные условия (дождь, густой туман), чтобы организовать и наладить понтонные переправы на противоположный берег в местах, где расположены узкие участки реки", — сообщил Алехин.
Эксперт напомнил, что деблокада рот и батальонов ВСУ является основной задачей киевского режима на этом участке фронта. "Каждый день противник теряет большое количество личного состава и боевой техники", — подчеркнул полковник запаса.
При этом подразделения 68-й дивизии и 27-й бригады, входящие в состав группировки войск "Запад", отразили несколько контратак противника в районе Осиново и Петровки. "Попытки прорваться продолжаются в юго-западной черте города", — добавил Алехин.
"Упорные и ожесточенные бои ведутся за каждый квартал, улицу, жилищные микрорайоны, мелкие и средние промышленные и сельскохозяйственные предприятия Купянска", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Покровск и Волчанск скоро падут, но Купянск ВСУ удержат до конца года" на сайте Украина.ру.
Андрей Беднарский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Вчера, 07:00
Андрей Беднарский: У России появился "Князь Вещий Олег", который поможет накрывать ВСУ точнее и экономнееНа многих участках ВСУ терпят операционный кризис, который со временем перерастет в стратегический. Готовность их личного состава и общества воевать падает. А по многим аспектам беспилотной авиации, на которую они делали ставку для противостояния с нами, мы впереди. Небо будет за нами. Победа тоже
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКупянскОсколГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОсводка СВОСпецоперациявойна на Украиневоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40Массово сдаются в плен: полковник Алехин рассказал про развал обороны ВСУ в Волчанске
05:30Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем
05:30"Хотят захватить наши ресурсы": эксперт о готовности Запада жировать 100 лет за счет России
05:24"Чистый киберпанк": как и зачем готовят операторов дронов в подразделениях РХБЗ
05:20Продает западным "ястребам" жизни молодых украинцев. Мэр Киева Виталий Кличко унюхал жареное
05:20Идеальная ситуация для России и кошмар для ВСУ: эксперт про оперативную катастрофу Киева
05:10Мандон близок к Макрону, но не может планировать войну: Ксавье Моро о риторике Парижа
05:02Симптом бегущих с тонущего корабля крыс. Кто из соратников Зеленского уже покинул Украину
05:00"Ни батарей, ни самолетов": аналитик о беспомощности США перед "Буревестником" над Атлантикой
04:50"Они не просчитали реакцию России": Яков Кедми о причинах провала Запада на Украине
04:40Прорыв в лесополосах: полковник Алехин сообщил об успешном наступлении ВС РФ в Харьковской области
04:30"Мы долго запрягали, а теперь образцы будут сыпаться как из рога изобилия" — Насонов о новых БПЛА
04:29Главы МИД G7 назвали условия для возобновления переговоров по Украине
04:20Сатанист Зеленский и мрачное будущее Украины. Эксперты и политики о ситуации
04:20Попытки прорыва продолжаются: Алехин рассказал, как ВСУ пытаются навести понтоны под Купянском
04:10"Могут воевать на море только шесть месяцев в году": эксперт раскрыл проблемы ВМС Франции
04:09Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:00Точные удары по тылам: Алехин сообщил о ликвидации склада БПЛА и операторов ВСУ под Харьковом
03:54Неочевидная логика Трампа, бесполезные "Рэмбо" и откровения Кличко. Украина в международном контексте
03:45МИД РФ прокомментировал отказ итальянской газеты публиковать интервью с Лавровым
Лента новостейМолния