Попытки прорыва продолжаются: Алехин рассказал, как ВСУ пытаются навести понтоны под Купянском

Попытки прорыва продолжаются: Алехин рассказал, как ВСУ пытаются навести понтоны под Купянском

Используя сложные погодные условия, ВСУ пытаются организовать понтонные переправы на узких участках Оскола для деблокады своих окруженных подразделений в районе Купянска. Однако эти попытки успешно пресекаются российскими военными. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

Эксперт напомнил, что деблокада рот и батальонов ВСУ является основной задачей киевского режима на этом участке фронта. "Каждый день противник теряет большое количество личного состава и боевой техники", — подчеркнул полковник запаса.При этом подразделения 68-й дивизии и 27-й бригады, входящие в состав группировки войск "Запад", отразили несколько контратак противника в районе Осиново и Петровки. "Попытки прорваться продолжаются в юго-западной черте города", — добавил Алехин."Упорные и ожесточенные бои ведутся за каждый квартал, улицу, жилищные микрорайоны, мелкие и средние промышленные и сельскохозяйственные предприятия Купянска", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Покровск и Волчанск скоро падут, но Купянск ВСУ удержат до конца года" на сайте Украина.ру.

