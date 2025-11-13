https://ukraina.ru/20251113/ni-batarey-ni-samoletov-analitik-o-bespomoschnosti-ssha-pered-burevestnikom-nad-atlantikoy-1071437941.html

"Ни батарей, ни самолетов": аналитик о беспомощности США перед "Буревестником" над Атлантикой

"Ни батарей, ни самолетов": аналитик о беспомощности США перед "Буревестником" над Атлантикой - 13.11.2025 Украина.ру

"Ни батарей, ни самолетов": аналитик о беспомощности США перед "Буревестником" над Атлантикой

Российский комплекс "Буревестник" — это ракета на ядерном топливе, которая может находиться в воздухе бесконечное количество времени, и при этом ее никто не сможет обнаружить. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми

2025-11-13T05:00

2025-11-13T05:00

2025-11-13T05:00

новости

сша

африка

европа

яков кедми

f-35

украина.ру

буревестник

ракета буревестник

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101286/67/1012866783_0:182:2880:1802_1920x0_80_0_0_d464d9d574d21df9f1be28452945c48e.jpg

Отвечая на вопрос о возможности перехвата "Буревестника", если его траектория будет определена, эксперт ответил категорично. "Даже если определили, что ракета летит, например, над Африкой и входит на территорию над Атлантическим океаном — что там есть, чтобы её сбить? Ни батарей, ни самолетов", — заявил аналитик.По словам Кедми, "Буревестник", располагая данными о нахождении батарей или эсминцев с противоракетными установками противника, может спокойно их облететь за 10, за 200 или даже за 1 000 километров. Эксперт также опроверг возможность перехвата современными истребителями, указав на их ограниченный радиус действия.Самолёты F-15 с большим радиусом действия, но если говорить об американских вооружениях, их нельзя запустить с авианосца. "Сбить самолётом в воздухе неуловимую ракету тоже практически нереально в силу ее постоянно меняющейся траектории", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.О ситуации на фронте и прогнозах по СВО — в материале "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251101/1071004087.html

сша

африка

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, африка, европа, яков кедми, f-35, украина.ру, буревестник, ракета буревестник, пво, самолет, авиация, оружие, вооружения, эксперты, аналитики