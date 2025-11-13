"Ни батарей, ни самолетов": аналитик о беспомощности США перед "Буревестником" над Атлантикой
Российский комплекс "Буревестник" — это ракета на ядерном топливе, которая может находиться в воздухе бесконечное количество времени, и при этом ее никто не сможет обнаружить. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми
Отвечая на вопрос о возможности перехвата "Буревестника", если его траектория будет определена, эксперт ответил категорично. "Даже если определили, что ракета летит, например, над Африкой и входит на территорию над Атлантическим океаном — что там есть, чтобы её сбить? Ни батарей, ни самолетов", — заявил аналитик.
По словам Кедми, "Буревестник", располагая данными о нахождении батарей или эсминцев с противоракетными установками противника, может спокойно их облететь за 10, за 200 или даже за 1 000 километров.
Эксперт также опроверг возможность перехвата современными истребителями, указав на их ограниченный радиус действия.
"Единственное, можно пытаться искать эту ракету самолётами, например F-35 или F-15. Но у современного F-35 максимальный радиус действия 700 км. Мы чуть переделали их, у наших самолетов радиус действия 1 500 километров. Но "Буревестник" может сделать крюк в 3 000 километров, и его никто не увидит", — подчеркнул аналитик.
Самолёты F-15 с большим радиусом действия, но если говорить об американских вооружениях, их нельзя запустить с авианосца. "Сбить самолётом в воздухе неуловимую ракету тоже практически нереально в силу ее постоянно меняющейся траектории", — заключил собеседник издания.
