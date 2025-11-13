https://ukraina.ru/20251113/neochevidnaya-logika-trampa-bespoleznye-rembo-i-otkroveniya-klichko-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1071504916.html

Неочевидная логика Трампа, бесполезные "Рэмбо" и откровения Кличко. Украина в международном контексте

Миротворческие усилия президента США Дональда Трампа на Украине пока не дают желаемых результатов. При этом Россия последовательно настаивает на базовых принципах урегулирования и не соглашается на временное перемирие, американский лидер постоянно меняет подход к конфликтующим сторонам и давит то на Москву, то на Киев.

Украинская логика ТрампаТем не менее, нельзя обвинять Трампа в непоследовательности, отмечает в интервью немецкому изданию Spiegel политолог Эмма Эшфорд. По ее мнению, в действиях президента США прослеживается определенная логика. Например, недавние санкции против России показывают, что Вашингтон пытается вернуть Москву за стол переговоров. А тот, кто рассчитывает на крупные поставки вооружений на Украину со стороны США, жестоко обманывается, считает она.По ее словам, администрация Трампа по-прежнему добивается мира на Украине, однако ее нынешний подход – контакты на высшем уровне при минимуме иных шагов – зашел в тупик."Президент в равной степени раздражен и этим, и тем, что Россия предпочитает продолжать боевые действия, а не садится за стол переговоров. Не думаю, что в ближайшие месяцы подход администрации радикально изменится. Но недавно объявленные санкции против "Роснефти" и "Лукойла" показывают: Вашингтон попытается вернуть Москву за стол переговоров", - заявила эксперт.Эмма Эшфорд корни конфликта на Украине видит в споре между Западом и Россией о статусе стран, которые ранее входили в состав СССР. Вопрос о том, должны ли Украина, Грузия, Молдавия и другие присоединиться к западному блоку, уже более 15 лет находится в центре разногласий между США и Россией, рассказала она в интервью немецкому изданию."США, Россия и в известной мере Западная Европа рассматривали эту проблему как игру с нулевой суммой. Украина должна была либо стать частью Запада, либо встать на сторону России. Попытки найти срединный путь – с какой-то степенью интеграции с обеими сторонами – так и не были предприняты", - подытожила Эмма Эшфорд.Бойцы ВСУ не верят в перемириеНесмотря на то, что с возвращением Дональда Трампа на пост президента США вновь появилась возможность перемирия на поле боя, лишь немногие бойцы ВСУ верят в то, что смогут в ближайшее время вернуться домой, пишет французский Le Mond."Могут наступать моменты передышки, как в любом конфликте, но он точно будет длиться еще очень долго", – рассказал репортерам издания один из офицеров ВСУ.Именно военные активнее всего выступают за прекращение конфликта, рассказал французским журналистам полковник ВСУ, который служит в штабе Восточного оперативного командования, базирующегося в Днепропетровске.Большинство бойцов ВСУ, опрошенных изданием, считает, что "Путина не остановить" и "конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Россия не потерпит поражения и там не сменится режим".Вряд ли можно ожидать, что бойцы ВСУ в интервью западному изданию будут упоминать и третий вариант завершения конфликта – пока Украина не потерпит поражения. Тем временем мэр Киева Виталий Кличко в интервью западным журналистам не постеснялся рассказать о катастрофическом состоянии в рядах украинской армии."У нас огромные проблемы с солдатами — с человеческими ресурсами", — сказал Кличко глобальному медиаконцерну Axel Springer, куда входит и журнал Politico.Он признал, что Украине после четырех лет боевых действий все труднее пополнять ряды. Поэтому Кличко предложил изменить действующее законодательство, в соответствии с которым мобилизационный возраст начинается с 25 лет. По мнению мэра Киева, восемнадцатилетние все еще дети, но снизить срок на год или два – до 23 или 22 лет вполне реально."Эти замечания отражают зреющую тревогу насчет ширящегося оттока молодежи. После августовского постановления правительства, разрешившего мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет покидать страну, число украинцев, ищущих убежища в странах ЕС, резко увеличилось", - отмечает Politico.На Украине "Рэмбо" бесполезенАмериканские наемники приехали воевать на стороне ВСУ для того, чтобы почувствовать себя в роли "Рэмбо" из голливудских блокбастеров, но на украинском поле боя они оказались недееспособными, пишет китайское электронное издание NetEase."Они не смогли сохранить "славу" спецназа и регулярно становятся жертвами ударов российской армии (…) Большинство американских наемников — выходцы из элитных подразделений, таких как "зеленые береты", рейнджеры и морские пехотинцы. Они накопили богатый опыт в операциях по борьбе с терроризмом в Ираке и Афганистане, но на Украине все по-другому", - пишет издание.Это не то поле боя, к которому они привыкли, отмечают китайские журналисты. На Украине беспилотники нависают над их головами, как "небесное око", и традиционные методы ведения боя здесь неэффективны, подчеркивают они, сравнивая американских наемников с боксерами, которые внезапно вынуждены биться в трясине."Тактика российской армии проста: плотный огонь с воздуха и патрулирование беспилотниками. Пехотинцы не имеют возможности стрелять с близкого расстояния, и чаще всего они съеживаются в окопах, молясь, чтобы следующий снаряд не приземлился им на головы. Тактика и высокотехнологичное оборудование, которыми они когда-то гордились, бессильны против атак РФ", - пишет NetEase.Американские наемники в рядах ВСУ испытывают трудности при адаптации – из-за языковых и культурных барьеров они часто сражаются по отдельности и им трудно достичь взаимопонимания в бою, утверждает китайское издание, ссылаясь на слова украинских военнопленных."Великолепная экипировка — это украшение, абсолютно бесполезное на поле боя. Большинство наемников сражается за деньги, а не идею. Столкнувшись с огневой мощью российской армии, многие предпочтут отступить вместо того, чтобы стоять на смерть", - отмечается в статье.Все это ставит под вопрос участие иностранных наемников в современных военных конфликтах, подчеркивают китайские журналисты."Некоторые могут спросить: раз наемники бессильны, значит они не имеют никакой ценности? Ответ не столь однозначен. Каждая неудача или отступление — это опыт, который необходим для совершенствования. Тяжелое положение американцев показывает, что реальность и фантазия — не одно и то же. Нужно развеять иллюзии и посмотреть в лицо реальности", - резюмируют авторы публикации.Негласное табу на критику Зеленского снятоИностранные СМИ не оставили без внимания громкий коррупционный скандал в энергетическом секторе Украины. НАБУ раскрыло схему хищения денег у "Энергоатома", по которой действовали коррупционеры: если частный бизнес хотел работать с "Энергоатомом", он должен был заплатить 10-15% отката, напоминают журналисты.Поводом для десятков обысков у чиновников стало длившееся более года расследование, в ходе которого было прослушано около 1000 часов телефонных разговоров, пишет Süddeutsche Zeitung."Согласно информации НАБУ, подозреваемые руководящие работники государственного энергетического сектора за каждый контракт получали от 10 до 15% от суммы заказа в качестве взятки и таким образом присвоили не менее 100 миллионов долларов США. Речь шла, в частности, о строительстве защитных сооружений для электрических трансформаторов. Кроме того, подозреваемые были предположительно замешаны в коррупции "в оборонном секторе"", - отмечает издание.Французский Le Figarо пишет, что предварительные итоги расследования приобрели особый резонанс из-за предполагаемого участия в коррупционной схеме близкого соратника Зеленского – совладельца компании "Квартал 95" Тимура Миндича."Этот шаг вызвал на Украине крупнейшие демонстрации с начала боевых действий, они нарушили негласное табу на критику президента", - отмечает Financial Times.О том, как в Офисе президента Украины реагируют на коррупционный скандал - в статье Михаила Павлива "Паника на Банковой. Про "Карлсона", который теперь живет под "крышей""

