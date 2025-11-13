https://ukraina.ru/20251113/neochevidnaya-logika-trampa-bespoleznye-rembo-i-otkroveniya-klichko-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1071504916.html
Неочевидная логика Трампа, бесполезные "Рэмбо" и откровения Кличко. Украина в международном контексте
Неочевидная логика Трампа, бесполезные "Рэмбо" и откровения Кличко. Украина в международном контексте - 13.11.2025 Украина.ру
Неочевидная логика Трампа, бесполезные "Рэмбо" и откровения Кличко. Украина в международном контексте
Миротворческие усилия президента США Дональда Трампа на Украине пока не дают желаемых результатов. При этом Россия последовательно настаивает на базовых принципах урегулирования и не соглашается на временное перемирие, американский лидер постоянно меняет подход к конфликтующим сторонам и давит то на Москву, то на Киев.
2025-11-13T03:54
2025-11-13T03:54
2025-11-13T03:54
эксклюзив
украина
россия
сша
дональд трамп
вооруженные силы украины
politico
набу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061588711_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1dcc64290c623c412363e6173a39a7c6.jpg
Украинская логика ТрампаТем не менее, нельзя обвинять Трампа в непоследовательности, отмечает в интервью немецкому изданию Spiegel политолог Эмма Эшфорд. По ее мнению, в действиях президента США прослеживается определенная логика. Например, недавние санкции против России показывают, что Вашингтон пытается вернуть Москву за стол переговоров. А тот, кто рассчитывает на крупные поставки вооружений на Украину со стороны США, жестоко обманывается, считает она.По ее словам, администрация Трампа по-прежнему добивается мира на Украине, однако ее нынешний подход – контакты на высшем уровне при минимуме иных шагов – зашел в тупик."Президент в равной степени раздражен и этим, и тем, что Россия предпочитает продолжать боевые действия, а не садится за стол переговоров. Не думаю, что в ближайшие месяцы подход администрации радикально изменится. Но недавно объявленные санкции против "Роснефти" и "Лукойла" показывают: Вашингтон попытается вернуть Москву за стол переговоров", - заявила эксперт.Эмма Эшфорд корни конфликта на Украине видит в споре между Западом и Россией о статусе стран, которые ранее входили в состав СССР. Вопрос о том, должны ли Украина, Грузия, Молдавия и другие присоединиться к западному блоку, уже более 15 лет находится в центре разногласий между США и Россией, рассказала она в интервью немецкому изданию."США, Россия и в известной мере Западная Европа рассматривали эту проблему как игру с нулевой суммой. Украина должна была либо стать частью Запада, либо встать на сторону России. Попытки найти срединный путь – с какой-то степенью интеграции с обеими сторонами – так и не были предприняты", - подытожила Эмма Эшфорд.Бойцы ВСУ не верят в перемириеНесмотря на то, что с возвращением Дональда Трампа на пост президента США вновь появилась возможность перемирия на поле боя, лишь немногие бойцы ВСУ верят в то, что смогут в ближайшее время вернуться домой, пишет французский Le Mond."Могут наступать моменты передышки, как в любом конфликте, но он точно будет длиться еще очень долго", – рассказал репортерам издания один из офицеров ВСУ.Именно военные активнее всего выступают за прекращение конфликта, рассказал французским журналистам полковник ВСУ, который служит в штабе Восточного оперативного командования, базирующегося в Днепропетровске.Большинство бойцов ВСУ, опрошенных изданием, считает, что "Путина не остановить" и "конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Россия не потерпит поражения и там не сменится режим".Вряд ли можно ожидать, что бойцы ВСУ в интервью западному изданию будут упоминать и третий вариант завершения конфликта – пока Украина не потерпит поражения. Тем временем мэр Киева Виталий Кличко в интервью западным журналистам не постеснялся рассказать о катастрофическом состоянии в рядах украинской армии."У нас огромные проблемы с солдатами — с человеческими ресурсами", — сказал Кличко глобальному медиаконцерну Axel Springer, куда входит и журнал Politico.Он признал, что Украине после четырех лет боевых действий все труднее пополнять ряды. Поэтому Кличко предложил изменить действующее законодательство, в соответствии с которым мобилизационный возраст начинается с 25 лет. По мнению мэра Киева, восемнадцатилетние все еще дети, но снизить срок на год или два – до 23 или 22 лет вполне реально."Эти замечания отражают зреющую тревогу насчет ширящегося оттока молодежи. После августовского постановления правительства, разрешившего мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет покидать страну, число украинцев, ищущих убежища в странах ЕС, резко увеличилось", - отмечает Politico.На Украине "Рэмбо" бесполезенАмериканские наемники приехали воевать на стороне ВСУ для того, чтобы почувствовать себя в роли "Рэмбо" из голливудских блокбастеров, но на украинском поле боя они оказались недееспособными, пишет китайское электронное издание NetEase."Они не смогли сохранить "славу" спецназа и регулярно становятся жертвами ударов российской армии (…) Большинство американских наемников — выходцы из элитных подразделений, таких как "зеленые береты", рейнджеры и морские пехотинцы. Они накопили богатый опыт в операциях по борьбе с терроризмом в Ираке и Афганистане, но на Украине все по-другому", - пишет издание.Это не то поле боя, к которому они привыкли, отмечают китайские журналисты. На Украине беспилотники нависают над их головами, как "небесное око", и традиционные методы ведения боя здесь неэффективны, подчеркивают они, сравнивая американских наемников с боксерами, которые внезапно вынуждены биться в трясине."Тактика российской армии проста: плотный огонь с воздуха и патрулирование беспилотниками. Пехотинцы не имеют возможности стрелять с близкого расстояния, и чаще всего они съеживаются в окопах, молясь, чтобы следующий снаряд не приземлился им на головы. Тактика и высокотехнологичное оборудование, которыми они когда-то гордились, бессильны против атак РФ", - пишет NetEase.Американские наемники в рядах ВСУ испытывают трудности при адаптации – из-за языковых и культурных барьеров они часто сражаются по отдельности и им трудно достичь взаимопонимания в бою, утверждает китайское издание, ссылаясь на слова украинских военнопленных."Великолепная экипировка — это украшение, абсолютно бесполезное на поле боя. Большинство наемников сражается за деньги, а не идею. Столкнувшись с огневой мощью российской армии, многие предпочтут отступить вместо того, чтобы стоять на смерть", - отмечается в статье.Все это ставит под вопрос участие иностранных наемников в современных военных конфликтах, подчеркивают китайские журналисты."Некоторые могут спросить: раз наемники бессильны, значит они не имеют никакой ценности? Ответ не столь однозначен. Каждая неудача или отступление — это опыт, который необходим для совершенствования. Тяжелое положение американцев показывает, что реальность и фантазия — не одно и то же. Нужно развеять иллюзии и посмотреть в лицо реальности", - резюмируют авторы публикации.Негласное табу на критику Зеленского снятоИностранные СМИ не оставили без внимания громкий коррупционный скандал в энергетическом секторе Украины. НАБУ раскрыло схему хищения денег у "Энергоатома", по которой действовали коррупционеры: если частный бизнес хотел работать с "Энергоатомом", он должен был заплатить 10-15% отката, напоминают журналисты.Поводом для десятков обысков у чиновников стало длившееся более года расследование, в ходе которого было прослушано около 1000 часов телефонных разговоров, пишет Süddeutsche Zeitung."Согласно информации НАБУ, подозреваемые руководящие работники государственного энергетического сектора за каждый контракт получали от 10 до 15% от суммы заказа в качестве взятки и таким образом присвоили не менее 100 миллионов долларов США. Речь шла, в частности, о строительстве защитных сооружений для электрических трансформаторов. Кроме того, подозреваемые были предположительно замешаны в коррупции "в оборонном секторе"", - отмечает издание.Французский Le Figarо пишет, что предварительные итоги расследования приобрели особый резонанс из-за предполагаемого участия в коррупционной схеме близкого соратника Зеленского – совладельца компании "Квартал 95" Тимура Миндича."Этот шаг вызвал на Украине крупнейшие демонстрации с начала боевых действий, они нарушили негласное табу на критику президента", - отмечает Financial Times.О том, как в Офисе президента Украины реагируют на коррупционный скандал - в статье Михаила Павлива "Паника на Банковой. Про "Карлсона", который теперь живет под "крышей""
украина
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061588711_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3b8f7eb4e09d1aaafef6c626ed0635fe.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, politico, набу
Неочевидная логика Трампа, бесполезные "Рэмбо" и откровения Кличко. Украина в международном контексте
Миротворческие усилия президента США Дональда Трампа на Украине пока не дают желаемых результатов. При этом Россия последовательно настаивает на базовых принципах урегулирования и не соглашается на временное перемирие, американский лидер постоянно меняет подход к конфликтующим сторонам и давит то на Москву, то на Киев.
Тем не менее, нельзя обвинять Трампа в непоследовательности, отмечает в интервью немецкому изданию Spiegel политолог Эмма Эшфорд. По ее мнению, в действиях президента США прослеживается определенная логика. Например, недавние санкции против России показывают, что Вашингтон пытается вернуть Москву за стол переговоров. А тот, кто рассчитывает на крупные поставки вооружений на Украину со стороны США, жестоко обманывается, считает она.
"Трамп не поставлял Киеву крылатые ракеты Tomahawk. Зато он ввел новые санкции против России. Это соответствует его подходу к этому конфликту. Тот, кто рассчитывает на полный разворот по Украине с крупными новыми поставками вооружений Киеву, обманывает себя", - рассказала Эшфорд немецкому изданию.
По ее словам, администрация Трампа по-прежнему добивается мира на Украине, однако ее нынешний подход – контакты на высшем уровне при минимуме иных шагов – зашел в тупик.
"Президент в равной степени раздражен и этим, и тем, что Россия предпочитает продолжать боевые действия, а не садится за стол переговоров. Не думаю, что в ближайшие месяцы подход администрации радикально изменится. Но недавно объявленные санкции против "Роснефти" и "Лукойла" показывают: Вашингтон попытается вернуть Москву за стол переговоров", - заявила эксперт.
Эмма Эшфорд корни конфликта на Украине видит в споре между Западом и Россией о статусе стран, которые ранее входили в состав СССР. Вопрос о том, должны ли Украина, Грузия, Молдавия и другие присоединиться к западному блоку, уже более 15 лет находится в центре разногласий между США и Россией, рассказала она в интервью немецкому изданию.
"США, Россия и в известной мере Западная Европа рассматривали эту проблему как игру с нулевой суммой. Украина должна была либо стать частью Запада, либо встать на сторону России. Попытки найти срединный путь – с какой-то степенью интеграции с обеими сторонами – так и не были предприняты", - подытожила Эмма Эшфорд.
Бойцы ВСУ не верят в перемирие
Несмотря на то, что с возвращением Дональда Трампа на пост президента США вновь появилась возможность перемирия на поле боя, лишь немногие бойцы ВСУ верят в то, что смогут в ближайшее время вернуться домой, пишет французский Le Mond.
"Могут наступать моменты передышки, как в любом конфликте, но он точно будет длиться еще очень долго", – рассказал репортерам издания один из офицеров ВСУ.
Именно военные активнее всего выступают за прекращение конфликта, рассказал французским журналистам полковник ВСУ, который служит в штабе Восточного оперативного командования, базирующегося в Днепропетровске.
"Для нас, солдат, всегда немного странно видеть этих людей, живущих за границей, которые, спокойно попивая пиво, заявляют, что мы должны или не должны ни в коем случае уступать территории", - признался он.
Большинство бойцов ВСУ, опрошенных изданием, считает, что "Путина не остановить" и "конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Россия не потерпит поражения и там не сменится режим".
Вряд ли можно ожидать, что бойцы ВСУ в интервью западному изданию будут упоминать и третий вариант завершения конфликта – пока Украина не потерпит поражения. Тем временем мэр Киева Виталий Кличко в интервью западным журналистам не постеснялся рассказать о катастрофическом состоянии в рядах украинской армии.
"У нас огромные проблемы с солдатами — с человеческими ресурсами", — сказал Кличко глобальному медиаконцерну Axel Springer, куда входит и журнал Politico.
Он признал, что Украине после четырех лет боевых действий все труднее пополнять ряды. Поэтому Кличко предложил изменить действующее законодательство, в соответствии с которым мобилизационный возраст начинается с 25 лет. По мнению мэра Киева, восемнадцатилетние все еще дети, но снизить срок на год или два – до 23 или 22 лет вполне реально.
"Эти замечания отражают зреющую тревогу насчет ширящегося оттока молодежи. После августовского постановления правительства, разрешившего мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет покидать страну, число украинцев, ищущих убежища в странах ЕС, резко увеличилось", - отмечает Politico.
На Украине "Рэмбо" бесполезен
Американские наемники приехали воевать на стороне ВСУ для того, чтобы почувствовать себя в роли "Рэмбо" из голливудских блокбастеров, но на украинском поле боя они оказались недееспособными, пишет китайское электронное издание NetEase.
"Они не смогли сохранить "славу" спецназа и регулярно становятся жертвами ударов российской армии (…) Большинство американских наемников — выходцы из элитных подразделений, таких как "зеленые береты", рейнджеры и морские пехотинцы. Они накопили богатый опыт в операциях по борьбе с терроризмом в Ираке и Афганистане, но на Украине все по-другому", - пишет издание.
Это не то поле боя, к которому они привыкли, отмечают китайские журналисты. На Украине беспилотники нависают над их головами, как "небесное око", и традиционные методы ведения боя здесь неэффективны, подчеркивают они, сравнивая американских наемников с боксерами, которые внезапно вынуждены биться в трясине.
"Тактика российской армии проста: плотный огонь с воздуха и патрулирование беспилотниками. Пехотинцы не имеют возможности стрелять с близкого расстояния, и чаще всего они съеживаются в окопах, молясь, чтобы следующий снаряд не приземлился им на головы. Тактика и высокотехнологичное оборудование, которыми они когда-то гордились, бессильны против атак РФ", - пишет NetEase.
Американские наемники в рядах ВСУ испытывают трудности при адаптации – из-за языковых и культурных барьеров они часто сражаются по отдельности и им трудно достичь взаимопонимания в бою, утверждает китайское издание, ссылаясь на слова украинских военнопленных.
"Великолепная экипировка — это украшение, абсолютно бесполезное на поле боя. Большинство наемников сражается за деньги, а не идею. Столкнувшись с огневой мощью российской армии, многие предпочтут отступить вместо того, чтобы стоять на смерть", - отмечается в статье.
Все это ставит под вопрос участие иностранных наемников в современных военных конфликтах, подчеркивают китайские журналисты.
"Некоторые могут спросить: раз наемники бессильны, значит они не имеют никакой ценности? Ответ не столь однозначен. Каждая неудача или отступление — это опыт, который необходим для совершенствования. Тяжелое положение американцев показывает, что реальность и фантазия — не одно и то же. Нужно развеять иллюзии и посмотреть в лицо реальности", - резюмируют авторы публикации.
Негласное табу на критику Зеленского снято
Иностранные СМИ не оставили без внимания громкий коррупционный скандал в энергетическом секторе Украины. НАБУ раскрыло схему хищения денег у "Энергоатома", по которой действовали коррупционеры: если частный бизнес хотел работать с "Энергоатомом", он должен был заплатить 10-15% отката, напоминают журналисты.
Поводом для десятков обысков у чиновников стало длившееся более года расследование, в ходе которого было прослушано около 1000 часов телефонных разговоров, пишет Süddeutsche Zeitung.
"Согласно информации НАБУ, подозреваемые руководящие работники государственного энергетического сектора за каждый контракт получали от 10 до 15% от суммы заказа в качестве взятки и таким образом присвоили не менее 100 миллионов долларов США. Речь шла, в частности, о строительстве защитных сооружений для электрических трансформаторов. Кроме того, подозреваемые были предположительно замешаны в коррупции "в оборонном секторе"", - отмечает издание.
Французский Le Figarо пишет, что предварительные итоги расследования приобрели особый резонанс из-за предполагаемого участия в коррупционной схеме близкого соратника Зеленского – совладельца компании "Квартал 95" Тимура Миндича.
"Этот шаг вызвал на Украине крупнейшие демонстрации с начала боевых действий, они нарушили негласное табу на критику президента", - отмечает Financial Times.
О том, как в Офисе президента Украины реагируют на коррупционный скандал - в статье Михаила Павлива "Паника на Банковой. Про "Карлсона", который теперь живет под "крышей""