Массово сдаются в плен: полковник Алехин рассказал про развал обороны ВСУ в Волчанске
13.11.2025
Массово сдаются в плен: полковник Алехин рассказал про развал обороны ВСУ в Волчанске
Ситуация для ВСУ в районе Волчанска стремительно ухудшается, а попытки киевского командования перебросить подкрепления не приносят результата. Утратившие взаимодействие подразделения противника массово сдаются в плен. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-11-13T05:40
2025-11-13T05:40
По словам эксперта, подразделения группировки войск "Север" ВС России ведут ожесточенные бои в районе Волчанска и на Хатненском участке. Однако эти меры не меняют тяжелую ситуацию для ВСУ. "В Волчанске противник уже сдается в плен мелкими группами. Напрочь утеряно взаимодействие между районами обороны и опорниками ВСУ, подвоз боеприпасов и провизии крайне затруднен", — заявил аналитик.Тем временем штурмовые ВС РФ подразделения наращивают активность. "Наши штурмовые подразделения наращивают активность на левом берегу реки Волчья, усилилось продвижение наших в лесу возле Синельниково", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Покровск и Волчанск скоро падут, но Купянск ВСУ удержат до конца года" на сайте Украина.ру.
05:40 13.11.2025
 
Под Купянском украинские военные сдаются в плен через Telegram-бота
Ситуация для ВСУ в районе Волчанска стремительно ухудшается, а попытки киевского командования перебросить подкрепления не приносят результата. Утратившие взаимодействие подразделения противника массово сдаются в плен. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
По словам эксперта, подразделения группировки войск "Север" ВС России ведут ожесточенные бои в районе Волчанска и на Хатненском участке.
"Командование ВСУ для восстановления утраченных позиций пытается перебрасывать в Харьковскую область личный состав бригад, находящихся на доукомплектовании и восстановлении потерь", — отметил Алехин.
Однако эти меры не меняют тяжелую ситуацию для ВСУ. "В Волчанске противник уже сдается в плен мелкими группами. Напрочь утеряно взаимодействие между районами обороны и опорниками ВСУ, подвоз боеприпасов и провизии крайне затруднен", — заявил аналитик.
Тем временем штурмовые ВС РФ подразделения наращивают активность. "Наши штурмовые подразделения наращивают активность на левом берегу реки Волчья, усилилось продвижение наших в лесу возле Синельниково", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Покровск и Волчанск скоро падут, но Купянск ВСУ удержат до конца года" на сайте Украина.ру.
Вчера, 09:53
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 12 ноября
