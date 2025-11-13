https://ukraina.ru/20251113/1032646922.html

Уроженец Харькова во главе Московского университета: 250 лет Михаилу Каченовскому

12 ноября 1775 года в Харькове родился Михаил Трофимович Каченовский – историк и филолог, главный редактор журнала "Вестник Европы" и ректор Московского университета. Все свои достижения на интеллектуальном поприще он показал, не имея диплома о высшем образовании. Как ему это удалось?

Отец нашего героя, балаклавский грек Трофим Демьянович Качони прибыл в Харьков, записался в мещанское сословие и открыл винную торговлю в городе. Отец умер рано, а мать "не без содействия добрых людей" определила своего сына в Харьковский коллегиум.В Харьковском коллегиуме преподавали поэтику, риторику, философию, богословие, греческий, латинский и русский языки. В 1765 году открыты дополнительные классы по обучению французскому и немецкому языкам, музыке, математике, геометрии, рисования, инженерного дела, артиллерии, геодезии, рисования и строительства.В коллегиуме учились отпрыски лучших старшинских, а потом и дворянских родов Слобожанщины. Некоторое время там преподавал Григорий Сковорода, а затем два раза в год гостил у преподавателя риторики Двигубского. В то время, по свидетельству Ф. Лубяновского, это был "старик выше среднего роста, в сером байковом сюртуке, в украинской овчинной шляпе, с палкой в руке, по наречию сущий малороссиянин, — показался мне усталым и задумчивым".О том, что качество обучения в коллегиуме было высоким, говорит тот факт, что среди его воспитанников были автор непревзойдённого по сей день русского перевода гомеровской "Илиады" Николай Гнедич и два будущих ректора Московского университета — биолог Иван Двигубский и историк Михаил Каченовский. Именно на базе коллегиума в 1805 году были созданы университет и мужская гимназия.В коллегиуме практиковались телесные наказания. Владимир Михайлович Каченовский, сын Михаила Трофимовича, со слов отца сообщал, что "все учащиеся и ленивые, и успевающие подвергались поголовному сечению по субботам, чтобы первые учились хорошо, а вторые не понижали свой уровень в успеваемости".Там, в коллегиуме, Миша Качони и получил русскую фамилию, став Каченовским.Что касается программы преподавания, то на склоне Каченовский лет считал её "достаточно ограниченной". Говоря об изучении языков, которых он знал девять, Михаил Трофимович высказал следующее: "Я учился языкам самоучкою так: читаю грамматику и разбираю авторов, приискивал слова в лексиконе".Михаил Трофимович не окончил полный курс, остановился "на пороге богословия".В 1788 году, как раз в год прекращения учёбы, в Харьков по дороге из Крыма заглянула сама матушка государыня. Будущий профессор и редактор не мог пройти мимо этого выдающегося для губернского города события.В тот же год недоросль-недоучка был определён урядником в Екатеринославское казачье войско.Войско это, созданное Григорием Потёмкиным, прославилось на войне с турками и отличилось при взятии Аккермана, Килии и Измаила, но юный Каченовский в боях не участвовал.В 1793 году он переходит на гражданскую службу и поступает в харьковский губернский магистрат в звании канцеляриста, где сначала становится провинциальным регистратором, а затем — губернским регистратором.В 1795 году умирает его мать, и для Михаила дольше оставаться в Харькове не имело никакого смысла. Он поступает на военную службу в Таврический гренадерский полк, а затем переходит в Ярославский пехотный полк, в котором в 1798 году произведен в полковые квартирмистры.Одному из инспекторов показалось, что в Ярославском полку по отчетам не достает пороха. Началось следствие, Каченовский был арестован, посажен на гауптвахту. Следствие ни к чему не привело, Михаила освободили через несколько месяцев, но этот инцидент подтолкнул его к тому, чтобы покинуть военную службу, что он и сделал в 1801 году.Ещё находясь под арестом, Каченовский углубился в науку, учебные пособия ему поставлял Сергей Глинка, будущий известный писатель и издатель журнала "Русский Вестник". Знакомство с трудами князя Михаила Щербатова натолкнуло Михаила Трофимовича на идею о рассмотрении источников по русской истории с критической точки зрения.Вскоре Каченовскому удается поступить библиотекарем к отставному сенатору и тайному советнику, графу Алексею Кирилловичу Разумовскому, впоследствии — попечителю московского учебного округа, а с 1810 года – министру народного просвещения. Богатая библиотека старшего сына малороссийского гетмана утолила жажду знаний юного отставника.В 1805 году Каченовский получает степень магистра философии, не имея не то, что высшего, но даже и полного среднего образования. 12 сентября 1806 года он становится "доктором философии и изящных наук", 20 ноября 1808 года советом Московского университета произведен в адъюнкты.Тогда доктора наук приравнивались к VIII чину табели о рангах. Таким образом, Каченовский стал коллежским асессором и получил право на потомственное дворянство. Сначала адъюнкт Каченовский читал в университете курс риторики, а когда Разумовский был назначен министром, он становится профессором кафедры теории изящных искусств и археологии."Ясный и трезвый природный ум и деловитость, приобретённая на службе, не могли заменить Каченовскому школьной подготовки. При всей своей разнообразной начитанности он не мог сделаться самостоятельным учёным ни в одной из тех отраслей знания, которых ему так много пришлось переменить в течение своей профессорской карьеры", — писал о нём в энциклопедии Брокгауза-Ефрона историк и политик Павел Милюков.Среди учеников Каченовского был и поэт Фёдор Тютчев, написавший такой шутливый диалог:Харон.Неужто, брат, из царства ты живых —Но ты так сух и тощ. Ей-ей, готов божиться,Что дух нечистый твой давно в аду томится!Каченовский.Так, друг Харон. Я сух и тощ от книг…Притом (что долее таиться?)Я полон желчи был — отмстителен и зол,Всю жизнь свою я пробыл спичкой…В 1809 году Каченовский женился на Амалии Христиановне Бауер, дочери лекаря российско-американских кампаниях и уроженки Гамбурга. Всего у Михаила Трофимовича было шестеро детей и только трое пережили родителей.Каченовский преподавал и русскую историю (впервые в России в виде стройного курса), и дипломатию, и то, что ныне называется славяноведением. Особенно усилились позиции Каченовского в университете, когда ректором стал учившийся в харьковском коллегиуме на четыре года ранее его Иван Двигубский. Спустя три года после кончины своего однокашника и старшего товарища, в 1836 году, по предложению министра Сергея Уварова, Михаил Трофимович уже сам возглавил университет и руководил им до самой смерти.В этот период в университете защищена первая в России докторская диссертация по математике, начали читать лекции Тимофей Грановский и Карл Рулье.В 1805 году Каченовский становится главным редактором издававшегося московским университетом журнала "Вестник Европы", сменив Николая Карамзина. Лишь на год (1808-09) он уступил редактирование Василию Жуковскому, до 1811 года они руководили журналом вдвоём, а затем девятнадцать лет, до самого закрытия, Каченовский никому не уступал это место. Издание притормозилось лишь во время эвакуации 1812 года в Нижний Новгород."Вестник Европы" стоил от 12 до 30 рублей за номер. Тираж журнала составлял 1400-1600 экземпляров, то есть попадал в руки практически всей тогдашней образованной публики.В журнале можно было прочитать и стихи, и записки путешественников, и прозу. Манера изложения материала была доступна и понятна читателям. Там выходили в русском переводе труды Шатобриана, мадам де Сталь и Вальтера Скотта.В 1830 году "Вестник Европы" прекратил свое существование. По словам Виссариона Белинского, журнал "всегда оставался одним и тем же, не изменялся и жил до последних сил. Это была борьба, сложная и достойная уважения. Его убило время, а не противники".В историю Каченовский вошёл как необычайно желчный и зловредный старик.Причём и прогрессисты, и охранители боялись его в равной степени. Этому способствовал скептический метод в изучении русской истории.В 1818-19 годах в "Вестнике Европы" публикуется знаменитая рецензия М.Т. Каченовского (за подписью "Ф") на труд Н.М. Карамзина "История государства Российского" (сам труд публиковался в этом журнале) под заголовком "От киевского жителя к его другу".Каченовский считал труд Карамзина одним из лучших произведений, популяризирующих отечественную историю, но при этом осуждал патриотическую интонацию писателя в ущерб объективности историка и подчеркивал некоторую преждевременность написания академической истории, пока исторические памятники не очищены научной критикой.Ученик Каченовского, писатель Иван Гончаров писал, что профессор терпеть не мог никаких мифов в истории и "начинал лекции русской истории с Владимира, предупредив нас, что он не станет повторять басен, которые мы слышали в школе, например, об оригинальном мщении Ольги за смерть Игоря, змее, ужалившей Олега, о кожаных деньгах… Он отвергал также подлинность "Слова о полку Игореве", считая его позднейшей подделкой, кажется XIV века, о чём однажды вошел в горячий спор с Пушкиным, которого привез на лекцию Уваров".В молодости поэт писал злые эпиграммы на Каченовского.Сочинения Пушкина Каченовский оценивал высоко. Вскоре после смерти Александра Сергеевича он назвал "Историю пугачёвского бунта" "превосходным образцом исторического изложения".Профессор Михаил Погодин, вспоминая Каченовского, писал: "Он отличался честностью и бескорыстию, был твёрд и смел, не боясь в правоте своей общественного мнения".Один из преемников на посту ректора, профессор Сергей Соловьев отмечал: "трудолюбивую жизнь честного человека он закончил смертью праведника".В августе 1841 года Михаил Трофимович сломал правую ногу, долго лечился, 1 мая 1842 года отстоял пасхальную службу в университетской церкви, после чего почувствовал себя плохо, не пришел на обед. Врач констатировал смерть от нервного удара.Каченовского отпели в московской приходской церкви св. Пимена и похоронили на Миусском кладбище. Могила знаменитого уроженца Харькова, выдающегося преподавателя и издателя сохраняется по сей день.

