ВСУ пытаются прорывать кольцо окружения: Алехин о стратегическом успехе ВС РФ в Купянске - 12.11.2025
ВСУ пытаются прорывать кольцо окружения: Алехин о стратегическом успехе ВС РФ в Купянске
ВСУ пытаются прорывать кольцо окружения: Алехин о стратегическом успехе ВС РФ в Купянске - 12.11.2025 Украина.ру
ВСУ пытаются прорывать кольцо окружения: Алехин о стратегическом успехе ВС РФ в Купянске
ВСУ не прекращают отчаянные попытки прорвать кольцо окружения на правобережье Оскола в районе Купянска, неся огромные потери в живой силе и технике. Упорные бои ведутся буквально за каждый дом и улицу города. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-11-12T06:00
2025-11-12T06:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0f/1070116687_0:83:3089:1821_1920x0_80_0_0_bc9c326aebb07f26c2a781f506b2fe11.jpg
В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии ВС России продолжают уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города, сообщили ранее в Минобороны РФ.Он подтвердил, что деблокада рот и батальонов ВСУ — основная задача, поставленная командованием киевского режима в Купянске. "Каждый день противник теряет большое количество личного состава и боевой техники", — подчеркнул Алехин."Упорные и ожесточенные бои ведутся за каждый квартал, улицу, жилищные микрорайоны, мелкие и средние промышленные и сельскохозяйственные предприятия Купянска. Попытки прорваться продолжаются в юго-западной черте города", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Покровск и Волчанск скоро падут, но Купянск ВСУ удержат до конца года" на сайте Украина.ру.
ВСУ пытаются прорывать кольцо окружения: Алехин о стратегическом успехе ВС РФ в Купянске

06:00 12.11.2025
 
Пост воздушного наблюдения группировки "Центр" в зоне СВО
Пост воздушного наблюдения группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
ВСУ не прекращают отчаянные попытки прорвать кольцо окружения на правобережье Оскола в районе Купянска, неся огромные потери в живой силе и технике. Упорные бои ведутся буквально за каждый дом и улицу города. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии ВС России продолжают уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города, сообщили ранее в Минобороны РФ.
"ВСУ, несмотря на блокирование Купянска, не прекращают отчаянные попытки прорывать кольцо окружения на правом берегу Оскола, а также удерживать железнодорожные станции, примыкающие к главному рубежу обороны левобережья в Купянске-Узловом", — констатировал эксперт.
Он подтвердил, что деблокада рот и батальонов ВСУ — основная задача, поставленная командованием киевского режима в Купянске. "Каждый день противник теряет большое количество личного состава и боевой техники", — подчеркнул Алехин.
"Упорные и ожесточенные бои ведутся за каждый квартал, улицу, жилищные микрорайоны, мелкие и средние промышленные и сельскохозяйственные предприятия Купянска. Попытки прорваться продолжаются в юго-западной черте города", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Покровск и Волчанск скоро падут, но Купянск ВСУ удержат до конца года" на сайте Украина.ру.
Вчера, 18:06
Пехота зашла в Покровск: страх есть, но скорость важнееВ соцсетях появились кадры, на которые военнослужащие ВС РФ и колесная техника заходят в город колонной, скрытые плотным туманом. Почему они не боятся передвигаться колонной вблизи линии боевого соприкосновения?
Лента новостейМолния