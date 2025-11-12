https://ukraina.ru/20251112/vsu-pytayutsya-proryvat-koltso-okruzheniya-alekhin-o-strategicheskom-uspekhe-vs-rf-v-kupyanske--1071447456.html

ВСУ пытаются прорывать кольцо окружения: Алехин о стратегическом успехе ВС РФ в Купянске

ВСУ пытаются прорывать кольцо окружения: Алехин о стратегическом успехе ВС РФ в Купянске

ВСУ не прекращают отчаянные попытки прорвать кольцо окружения на правобережье Оскола в районе Купянска, неся огромные потери в живой силе и технике. Упорные бои ведутся буквально за каждый дом и улицу города. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии ВС России продолжают уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города, сообщили ранее в Минобороны РФ.Он подтвердил, что деблокада рот и батальонов ВСУ — основная задача, поставленная командованием киевского режима в Купянске. "Каждый день противник теряет большое количество личного состава и боевой техники", — подчеркнул Алехин."Упорные и ожесточенные бои ведутся за каждый квартал, улицу, жилищные микрорайоны, мелкие и средние промышленные и сельскохозяйственные предприятия Купянска. Попытки прорваться продолжаются в юго-западной черте города", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Покровск и Волчанск скоро падут, но Купянск ВСУ удержат до конца года" на сайте Украина.ру.

