ВСУ пытаются прорывать кольцо окружения: Алехин о стратегическом успехе ВС РФ в Купянске
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПост воздушного наблюдения группировки "Центр" в зоне СВО
ВСУ не прекращают отчаянные попытки прорвать кольцо окружения на правобережье Оскола в районе Купянска, неся огромные потери в живой силе и технике. Упорные бои ведутся буквально за каждый дом и улицу города. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии ВС России продолжают уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города, сообщили ранее в Минобороны РФ.
"ВСУ, несмотря на блокирование Купянска, не прекращают отчаянные попытки прорывать кольцо окружения на правом берегу Оскола, а также удерживать железнодорожные станции, примыкающие к главному рубежу обороны левобережья в Купянске-Узловом", — констатировал эксперт.
Он подтвердил, что деблокада рот и батальонов ВСУ — основная задача, поставленная командованием киевского режима в Купянске. "Каждый день противник теряет большое количество личного состава и боевой техники", — подчеркнул Алехин.
"Упорные и ожесточенные бои ведутся за каждый квартал, улицу, жилищные микрорайоны, мелкие и средние промышленные и сельскохозяйственные предприятия Купянска. Попытки прорваться продолжаются в юго-западной черте города", — заключил собеседник издания.
