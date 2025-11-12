https://ukraina.ru/20251112/vs-rf-shirokim-frontom-voshli-v-kharkovskuyu-oblast-1071509097.html

ВС РФ широким фронтом вошли в Харьковскую область

Основатель украинской террористической организации "Кракен"* Константин Немичев заявил, что российские войска прорвали границу Украины в Харьковской области,... Украина.ру, 12.11.2025

2025-11-12T18:06

2025-11-12T18:06

2025-11-12T18:27

Основатель украинской террористической организации "Кракен"* Константин Немичев заявил, что российские войска прорвали границу Украины в Харьковской области, расширив линию фронта на 25 километров. В свою очередь, военный обозреватель Юрий Подоляка отметил, что продвижение ВС РФ на вышеупомянутом участке происходит уже несколько месяцев. О том, как расчеты БПЛА "Молния" ВС РФ поддерживали наступление российских войск на этом участке фронта, смотрите в репортаже военных корреспондентов издания Украина.ру Федора Громова и Игоря Гомольского. Ранее стало известно, что в ВС РФ были созданы войска беспилотных систем. Об этом сообщил телеканал "Звезда" со ссылкой на замначальника нового рода войск. * организация "Кракен" признана террористической и запрещена в РФ

2025

