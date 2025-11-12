ВС РФ широким фронтом вошли в Харьковскую область - 12.11.2025 Украина.ру
Основатель украинской террористической организации "Кракен"* Константин Немичев заявил, что российские войска прорвали границу Украины в Харьковской области, расширив линию фронта на 25 километров. В свою очередь, военный обозреватель Юрий Подоляка отметил, что продвижение ВС РФ на вышеупомянутом участке происходит уже несколько месяцев. О том, как расчеты БПЛА "Молния" ВС РФ поддерживали наступление российских войск на этом участке фронта, смотрите в репортаже военных корреспондентов издания Украина.ру Федора Громова и Игоря Гомольского. Ранее стало известно, что в ВС РФ были созданы войска беспилотных систем. Об этом сообщил телеканал "Звезда" со ссылкой на замначальника нового рода войск. * организация "Кракен" признана террористической и запрещена в РФ
ВС РФ широким фронтом вошли в Харьковскую область

18:06 12.11.2025 (обновлено: 18:27 12.11.2025)
 
Основатель украинской террористической организации "Кракен"* Константин Немичев заявил, что российские войска прорвали границу Украины в Харьковской области, расширив линию фронта на 25 километров.
В свою очередь, военный обозреватель Юрий Подоляка отметил, что продвижение ВС РФ на вышеупомянутом участке происходит уже несколько месяцев.
О том, как расчеты БПЛА "Молния" ВС РФ поддерживали наступление российских войск на этом участке фронта, смотрите в репортаже военных корреспондентов издания Украина.ру Федора Громова и Игоря Гомольского.
Ранее стало известно, что в ВС РФ были созданы войска беспилотных систем. Об этом сообщил телеканал "Звезда" со ссылкой на замначальника нового рода войск.
* организация "Кракен" признана террористической и запрещена в РФ
