Битва за Купянск: оборона ВСУ распалась, город полностью блокирован - 12.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251112/bitva-za-kupyansk-oborona-vsu-raspalas-gorod-polnostyu-blokirovan-1071499141.html
Битва за Купянск: оборона ВСУ распалась, город полностью блокирован
Битва за Купянск: оборона ВСУ распалась, город полностью блокирован - 12.11.2025 Украина.ру
Битва за Купянск: оборона ВСУ распалась, город полностью блокирован
Министерство обороны России сообщило об освобождении восточной части Купянска. Кроме того, в ведомстве сообщили о продолжении зачистки западной части районного... Украина.ру, 12.11.2025
2025-11-12T16:56
2025-11-12T16:56
видео
купянск
россия
харьковская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
новости сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0c/1071498997_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d55ada72243ae45c93ea181c304c4f12.png
Министерство обороны России сообщило об освобождении восточной части Купянска. Кроме того, в ведомстве сообщили о продолжении зачистки западной части районного центра Харьковской области. О том, что происходит в Купянске и в окрестностях города, рассказал военный эксперт издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин.
купянск
россия
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0c/1071498997_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_26ac8aee9133854b84bec6ad69da8493.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, купянск, россия, харьковская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, наступление вс рф, вс рф, всу, потери всу, разгром всу, крах всу, видео
Видео, Купянск, Россия, Харьковская область, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, наступление ВС РФ, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, крах ВСУ

Битва за Купянск: оборона ВСУ распалась, город полностью блокирован

16:56 12.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Министерство обороны России сообщило об освобождении восточной части Купянска. Кроме того, в ведомстве сообщили о продолжении зачистки западной части районного центра Харьковской области.
О том, что происходит в Купянске и в окрестностях города, рассказал военный эксперт издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоКупянскРоссияХарьковская областьГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОновости СВОновости СВО Россияновости СВО сейчаснаступление ВС РФВС РФВСУпотери ВСУразгром ВСУкрах ВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:01Российские войска ведут бои на истощение украинской группировки в "Северском мешке"
16:57Министров юстиции и энергетики следует уволить за участие в коррупционных схемах Миндича - Зеленский
16:56Битва за Купянск: оборона ВСУ распалась, город полностью блокирован
16:43Полковник Роман Насонов: ВСУ однозначно потеряют Покровск, Купянск и Волчанск еще до нового года
16:38Первые аресты по "делу Миндича": задержаны подчинённые, но главные фигуранты остаются на свободе
16:35Трамп не может поверить. Что режим Зеленского вытворяет с православием на Украине
16:28Зеленский лично связан с коррупционным скандалом: суд раскрыл детали
16:28Польша не будет ставить интересы Украины выше своих - Навроцкий
16:18Украинцам разъяснили, почему ВС РФ не имеет проблем с пополнением личного состава
16:08В Павлограде Днепропетровской области сложилась критическая ситуация
16:00"RТ.Док: Время наших героев" - фестиваль документальных фильмов RТ примет Абхазия
16:00Сунь Ятсен: от революционера-эмигранта до "Отца китайской нации"
15:54Google уличили в незаконной слежке, Путин принимает Токаева. Главное к этому часу
15:53Кремль видит настрой Европы к большой войне. Россия ко всему подготовлена — Песков
15:48Вашингтон узнаёт правду: почему Трампа дезинформируют по ситуации на Украине
15:43Системный кризис Украины: энергетика и инфраструктура на грани коллапса
15:42Несуразный и взбалмошный безумец трамповского типа. Каким я запомнил Геннадия Балашова
15:19Литва отказалась разблокировать границу с Белоруссией
15:08"Украине не стоит помогать, любые деньги будут украдены", — Bloomberg
15:00"Энергетический" роман в кабинете министров: личная жизнь киевской власти
Лента новостейМолния