https://ukraina.ru/20251112/bitva-za-kupyansk-oborona-vsu-raspalas-gorod-polnostyu-blokirovan-1071499141.html
Битва за Купянск: оборона ВСУ распалась, город полностью блокирован
Битва за Купянск: оборона ВСУ распалась, город полностью блокирован - 12.11.2025 Украина.ру
Битва за Купянск: оборона ВСУ распалась, город полностью блокирован
Министерство обороны России сообщило об освобождении восточной части Купянска. Кроме того, в ведомстве сообщили о продолжении зачистки западной части районного... Украина.ру, 12.11.2025
2025-11-12T16:56
2025-11-12T16:56
2025-11-12T16:56
видео
купянск
россия
харьковская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
новости сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0c/1071498997_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d55ada72243ae45c93ea181c304c4f12.png
Министерство обороны России сообщило об освобождении восточной части Купянска. Кроме того, в ведомстве сообщили о продолжении зачистки западной части районного центра Харьковской области. О том, что происходит в Купянске и в окрестностях города, рассказал военный эксперт издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин.
купянск
россия
харьковская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0c/1071498997_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_26ac8aee9133854b84bec6ad69da8493.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, купянск, россия, харьковская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, наступление вс рф, вс рф, всу, потери всу, разгром всу, крах всу, видео
Видео, Купянск, Россия, Харьковская область, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, наступление ВС РФ, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, крах ВСУ