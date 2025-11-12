https://ukraina.ru/20251112/bitva-za-kupyansk-oborona-vsu-raspalas-gorod-polnostyu-blokirovan-1071499141.html

Битва за Купянск: оборона ВСУ распалась, город полностью блокирован

Министерство обороны России сообщило об освобождении восточной части Купянска. Кроме того, в ведомстве сообщили о продолжении зачистки западной части районного... Украина.ру, 12.11.2025

Министерство обороны России сообщило об освобождении восточной части Купянска. Кроме того, в ведомстве сообщили о продолжении зачистки западной части районного центра Харьковской области. О том, что происходит в Купянске и в окрестностях города, рассказал военный эксперт издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин.

