Трампу надо боятся не "Буревестника", а демократов, которые могут прийти к власти — эксперт
Заявления о ядерных испытаниях являются частью дипломатического диалога между ядерными державами и не должны восприниматься как непосредственная угроза начала конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Ранее Верховный главнокомандующий ВС РФ и президент России Владимир Путин распорядился подготовить полигон на Новой Земле к ядерным испытаниям после заявлений Дональда Трампа, что США якобы будут испытывать свое ядерное оружие."Это обмен дипломатическими предупреждениями. Уже было разъяснение, что речь шла не о подготовке к ядерным испытаниям, а об исследовании возможности подготовки к ним. То есть это выверенные заявления для внешней стороны с массой оговорок. То же самое касается США", — отметил Онуфриенко.Он подчеркнул, что испытания американской ракеты "Минитмент-3" - это рядовое событие, которое проходит ежегодно. "Просто они были поданы как что-то супер-пупер важное, как будто завтра ядерная война", — добавил эксперт.По мнению Онуфриенко, Трамп любит "бросать слова на ветер". Он же сказал буквально следующее: "Мы возобновим ядерные испытания, потому что другие страны их тоже проводят", процитировал президента США эксперт, отметив, что "ядерный взрыв точно не спрячешь". "Относиться всерьез к тому, что он несет, не следует. Но наши дипломаты вынуждены на это реагировать. Они же не могут сказать: "Перестаньте слушать этого сумасшедшего. Он несет дикую ахинею, пользуясь тем, что он президент", — резюмировал военно-политический обозреватель.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.О том, как испытания "Буревестника" разрушают стратегические замыслы НАТО — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
Заявления о ядерных испытаниях являются частью дипломатического диалога между ядерными державами и не должны восприниматься как непосредственная угроза начала конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Ранее Верховный главнокомандующий ВС РФ и президент России Владимир Путин распорядился подготовить полигон на Новой Земле к ядерным испытаниям после заявлений Дональда Трампа, что США якобы будут испытывать свое ядерное оружие.
"Это обмен дипломатическими предупреждениями. Уже было разъяснение, что речь шла не о подготовке к ядерным испытаниям, а об исследовании возможности подготовки к ним. То есть это выверенные заявления для внешней стороны с массой оговорок. То же самое касается США", — отметил Онуфриенко.
Он подчеркнул, что испытания американской ракеты "Минитмент-3" - это рядовое событие, которое проходит ежегодно. "Просто они были поданы как что-то супер-пупер важное, как будто завтра ядерная война", — добавил эксперт.
По мнению Онуфриенко, Трамп любит "бросать слова на ветер". Он же сказал буквально следующее: "Мы возобновим ядерные испытания, потому что другие страны их тоже проводят", процитировал президента США эксперт, отметив, что "ядерный взрыв точно не спрячешь".
"Относиться всерьез к тому, что он несет, не следует. Но наши дипломаты вынуждены на это реагировать. Они же не могут сказать: "Перестаньте слушать этого сумасшедшего. Он несет дикую ахинею, пользуясь тем, что он президент", — резюмировал военно-политический обозреватель.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.
О том, как испытания "Буревестника" разрушают стратегические замыслы НАТО — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния