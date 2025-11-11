Сколько стоит перевестись в тыловые части ВСУ? - 11.11.2025 Украина.ру
Сколько стоит перевестись в тыловые части ВСУ?
Сколько стоит перевестись в тыловые части ВСУ? - 11.11.2025 Украина.ру
Сколько стоит перевестись в тыловые части ВСУ?
Украинские офицеры придумали новый вид заработка на мобилизованных — теперь за сравнительно небольшие деньги можно организовать перевод солдата из боевых... Украина.ру, 11.11.2025
Украинские офицеры придумали новый вид заработка на мобилизованных — теперь за сравнительно небольшие деньги можно организовать перевод солдата из боевых подразделений в тыловые. Причём всё официально, со справкой, которая подтверждает, что боец больше не может служить на передовой по состоянию здоровья. Об этом военнопленный Сергей Вихрист рассказал корреспонденту издания Украина.ру Фёдору Громову.Самому Сергею, впрочем, этот способ не помог: деньги он заплатил, офицер, конечно же, их взял, вот только решать вопрос не спешил, дождался, пока бойца отправят на передок. А вот на передке Сергею Вихристу уже повезло — он сдался в плен и выжил.
Сколько стоит перевестись в тыловые части ВСУ?

13:08 11.11.2025
 
Украинские офицеры придумали новый вид заработка на мобилизованных — теперь за сравнительно небольшие деньги можно организовать перевод солдата из боевых подразделений в тыловые. Причём всё официально, со справкой, которая подтверждает, что боец больше не может служить на передовой по состоянию здоровья.

Об этом военнопленный Сергей Вихрист рассказал корреспонденту издания Украина.ру Фёдору Громову.

Самому Сергею, впрочем, этот способ не помог: деньги он заплатил, офицер, конечно же, их взял, вот только решать вопрос не спешил, дождался, пока бойца отправят на передок.

А вот на передке Сергею Вихристу уже повезло — он сдался в плен и выжил.
