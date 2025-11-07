О чём кричит "Буревестник"? России пора показать силу

https://ukraina.ru/20251107/o-chm-krichit-burevestnik-rossii-pora-pokazat-silu-1071271502.html

Как изменится мир в ближайшем будущем, удастся ли ядерным державам избежать прямого столкновения с применением ЯО или же в новом многополярном мире применение, например, тактического ядерного оружия (ТЯО), будет считаться допустимым и даже необходимым?

Готова ли Россия к таким новым обстоятельствам и почему заправилы Запада рассчитывают снова нас одолеть или обмануть?Эти и многие другие вопросы обсудили участники организованного редакцией издания Украина.ру заседания экспертного "круглого стола" на тему "О чём кричит "Буревестник"? Новые российские ядерные технологии меняют мировую повестку", состоявшегося в пятницу, 7 ноября.Открывая встречу, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов поздравил присутствующих с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, отметив при этом, что окончательной оценки этого события в обществе ещё не выработано, но факт остаётся фактом: "украинская проблема досталась нам в наследство, в частности, и от Октября"."Гордо реет "Буревестник"О том, как новейшие системы оружия меняют ситуацию, рассказал политтехнолог, колумнист и обозреватель международной медиагруппы "Россия Сегодня" Тимофей Сергейцев. По его словам, особой новости в вопросе о "Буревестнике" на самом деле нет, "об этом было сказано ещё в 2018 году"."Если есть какая-то новость, то она заключается в том, что вот — он работает, готов практически", — сказал политтехнолог.Он продолжил: о "Буревестнике" можно сказать одно — есть такое оружие, и оно, и другие новейшие системы вооружений (то же "Посейдон") меняют баланс, меняют ситуацию в нашу (России — ред.) пользу.Повестка изменилась, но в чём? Меняем идеологию — ранее, в СССР, это была политика разрядки, затем было её продолжение. Почему проводилась такая политика? Эксперт отметил, что СССР, по сути, победил в гонке вооружений, во всяком случае, количественно. Осознав этот факт, США сказали — мы уже больше не хотим больше этого.А мы — СССР, затем Россия — пошли навстречу (Хельсинкские соглашения), стали разоружаться, кратко описал Сергейцев факты не такой уж давней истории.Он напомнил, что в тот период "мы ушли из Европы", тогда произошло, в частности, воссоединение Германии, ей это позволили, а "мы начали сокращать армию по всем направлениям, считая, что больше ничего не будет… дальше нас ждёт только мир"."Кто в этом мире будет бедным, кто богатым — это другой вопрос, кто будет жить лучше, кто хуже — зависит от чего-то другого, а не от этой расстановки сил военных, и мы этим курсом шли", — сказал Сергейцев, добавив: "а теперь закончили".По мнению политтехнолога, "Буревестник" и другие виды вооружений, которые радикально меняют расстановку сил, — "они говорят о том, что мы отказались от пацифистского курса, который очень долго структурировал нашу и внутреннюю, и внешнюю политику"."Мы больше на поводу идти не будем", — уверен эксперт. Он добавил, что надо понимать следующее: у нас с американцами разное отношение к оружию.У американцев, по его словам, "логика убийцы, а не воина — мол, применим это оружие, а нам ничего не будет". А вот "Буревестник" — это оружие воина. И это оружие создано для применения: "если нужно будет, мы его применим".В свою очередь, Искандер Хисамов добавил, что "Буревестник" был создан раньше, ещё в 2018 году. И можно считать, что ядерное оружие сейчас России очень нужно, поскольку "в конвенциональных вещах Запад мог бы нас задушить". Но от СССР нам каким-то чудом досталось ядерное оружие, мы это имеем. Но важно не заиграться."Запад стремительно нищает"Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, автор мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко отметил, что ситуация сейчас отличается от 70-х и 80-х годов прошлого века тем, что тогда "СССР по сравнению с США был откровенно нищим", выиграть гонку вооружений он не мог, но — смог прийти к паритету.При этом западникам казалось абсурдом, что страна, которая закупает у них продовольствие, применит против них ядерное оружие, потому что — "убьёшь нас, и есть вам завтра будет нечего".Поэтому в разрядке все были заинтересованы — на Западе считали, что и так нас задушат, без ядерного оружия. А в Союзе считали, что у нас должна быть выше производительность труда — и тогда будет победа, сказал политолог.Он отметил, что всё меняется, и сейчас Запад покупает продовольствие у того блока, который представляет РФ — вообще "Запад стремительно нищает… а оппоненты Запада стремительно набирают силу, в том числе и Россия". Потому-то в РФ смогли "довести до ума старые советские разработки, на которые у Советского Союза не хватило ни сил, ни времени".Ищенко полагает, что "сейчас мы (РФ — ред.) находимся на взлёте, и сейчас мы пытаемся объяснить нашим заклятым друзьям на Западе, что — да, теоретически можно нанести нам неприемлемый ущерб, но на практике навязывать свою позицию Западу уже не вполне удаётся".Европа тащит всех в ядерный адТем не менее, продолжил Ищенко, Запад не собирается менять свои стратегические планы в части сохранения глобальной гегемонии. И если оппоненты РФ не согласятся на компромиссный мир, мы все будем дальше двигаться по пути ядерной конфронтации. Поэтому РФ, имея сейчас определённое превосходство, стремится убедить оппонентов не доводить дело до экспериментов — "у кого выживет больше людей, у кого меньше", сможет ли потом кто-то возродить цивилизацию или уже нет.Но пока понимания Москва не находит, а потому перешла к новой стратегии — впервые сама повысила ставки в игре, демонстрируя готовность к ядерной конфронтации. И мы все близки к моменту, когда надо будет подтверждать свои слова действиями, считает эксперт.По его словам, поведение Запада особого оптимизма не внушает. Сейчас в США как будто задумались, но не видят пока выхода. А вот Европа пытается спровоцировать прямую военную конфронтацию двух ядерных сверхдержав, что вполне может "разнести планету вдребезги".С этим согласился Искандер Хисамов, назвав поведение европейских политических лидеров самоубийственным — ведь, в случае чего, именно Европа пострадает больше других. Инстинкты самосохранения у европолитиков ослабевают, и это беспокоит. Поэтому руководству РФ приходится вести "просветительскую работу", но не факт, что она увенчается успехом.Разрядка как роковая ошибка СССРО празднике 7 ноября вспомнил и политолог, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько. Он отметил, что в связи с этим ему вспоминаются 60–70-е годы прошлого века, когда разрабатывались системы ядерных вооружений — разрабатывались как инструмент сдерживания.Эксперт заявил, что тогда мы (СССР — ред.) могли выиграть гонку с США и без оружия, поскольку кризис капиталистической системы был глубок. Но советское руководство перешло к тактике мирного сосуществования и к разрядке, что оказалось ошибкой и привело к гибели СССР в 1991 году — и "это хороший исторический урок для нас всех".Сегодня у РФ нет идеологии, более того, она запрещена Конституцией, но опыт говорит о том, что порою примирения очень сложно достичь путём предложения каких-то хороших вариантов сотрудничества и развития, сказал Безпалько.По его мнению, то, что сейчас происходит с "Буревестником", с "Посейдоном", с "Орешником" и т. д., — это очередной шаг по лестнице эскалации. Но противник, очевидно, не верит и не допускает того, что РФ будет применять ядерное оружие.Украинский конфликт, который длится уже три года, явно убедил руководство европейских государств и, возможно, руководство США, в том, что РФ не будет применять ЯО, предположил Безпалько. Он добавил: на Западе думают, что на Москву может повлиять Китай, он категорически против применения ЯО. Но движение по лестнице эскалации в какой-то момент может оказаться неконтролируемым.Эксперт согласился с мнением, что Европа находится в более уязвимом положении — и с США мы "договариваться будем, возможно, на руинах ЕС… может быть, даже на радиоактивных руинах".Сейчас, по словам Безпалько, идёт борьба нервов, выясняется, кто первым проиграет в экономическом соревновании. В США в этом (экономическом) плане тоже наблюдаются серьёзные кризисные явления.Кто первым сломается, тот и рискует проиграть. Но никто не может позволить себе проиграть — "и именно это может подтолкнуть к тому, что применение ЯО может состояться, может даже стать нормой", предположил эксперт.COVID и ядерное оружиеПринимавший участие в конференции руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов подчеркнул, что, по его мнению, всё что касается презентации новейших типов стратегического ядерного оружия, не касается украинского кейса, а касается, скорее, сложностей с ДСНВ.Был взаимный контроль, но поле пандемии США стали отказывать в визах российским инспекторам — и это ускорило ведение разработок ВПК России. При этом только "Орешник" стал новостью, он разрабатывался с 2023 года.Сейчас РФ, по сути, расширяет свою ядерную триаду ещё на два вида стратегического оружия.По мнению эксперта, ни "Посейдон", ни "Буревестник" не будут применять в реальности, это — "оружие судного дня". Презентация этих вооружений именно сейчас произошла в ответ на некоторые действия Запада — и это произвело соответствующий медийный эффект.Михайлов высказал своё личное мнение — РФ нужно было ещё в начале СВО выйти из договора ДНЯО и провести ядерные испытания, возможно, это отрезвило бы Европу. А если бы сняли эти взрывы и в Ютубе показали — "вот это был бы эффект".Ядерный полигон на Новой Земле находится в полной боевой готовности. И учения показали технологическую готовность практически моментального применения оружия, отметил эксперт.Он добавил, что надо прекратить ориентироваться на договоры, ведь потенциальный противник давно уже их просто топчет — так чего же мы ждём? Американцы разрабатывают новые виды оружия и увеличивают в разы финансирование производства новых боеприпасов — и очевидно, что "если будем ждать, то США первыми покажут свою силу".Пора нам силу показать, это поставит на место европолитиков, которые рассказывают, что РФ можно победить военным путём, сказал Михайлов.В свою очередь, Ищенко усомнился в том, что все испугаются кадров испытаний ЯО — вот эстонцы, например, не боятся русских танков. Ему возразил Безпалько, напомнив, что эстонцы "испугались даже воздушных шаров", вторгшихся в их воздушное пространство.Конвейер кризисов: применение ТЯО станет нормой?Политтехнолог и автор издания Украина.ру Михаил Павлив отметил, что "глобальная безопасность в многополярном мире... в таком изводе уже в принципе невозможна, ситуация такова, что это уже конвейер кризисов". И тезис о необратимом взаимоуничтожении в случае ядерной войны больше не работает, теперь западные политики считают, что возможно нанести упреждающий удар по России и самим не пострадать.По мнению эксперта, многополярный мир мало похож на мир стабильный, скорее всего, приемлемым станет локальное применение тактического ядерного оружия (ТЯО).Павлив также подчеркнул, что мы (РФ — ред.) игнорируем китайский ядерный потенциал, а потенциал этот быстро растёт. Сейчас мы попутчики и союзники, но ведь когда-то СССР и КНР тоже были союзниками, а позднее отношения изменились — надо учитывать этот опыт.И милитаризация Европы — это вовсе не безумие, за этим стоят элиты, для которых противостояние с РФ является последним шансом сохранить себя и получить ресурсы России."Они готовятся к этому, и нам нужно готовиться — и мы, я уверен, готовимся", — сказал Павлив. Он пояснил: ресурсная база человечества заканчивается, для части элит война является единственным способом выйти из положения. И надо быть готовыми к тому, что придётся применять и "Буревестник", и "Посейдон".Есть военно-политические центры, считающие целью прямое столкновение с Россией. Потому, скорее всего, оружие придётся применить — в том числе это может быть локальное применение ЯО. Формирующийся многополярный мир спокойствия не обещает.На эту тему - Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Пошел призыв к грабежам и погромам". Эксперты и политики о ситуации в мире и на Украине

