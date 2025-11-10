https://ukraina.ru/20251110/gorod-zhivykh-istoriy-na-krasnoy-ploschadi-1071350134.html

"Город живых историй" на Красной площади

"Город живых историй" на Красной площади - 10.11.2025 Украина.ру

"Город живых историй" на Красной площади

Тематические выставки в честь годовщины военного парада 7 ноября 1941 года стали уже хорошей традицией. В этом году выставка называется "Город живых историй" проходила 7-9 ноября и посвящена роли Москвы в приближении Победы

2025-11-10T15:17

2025-11-10T15:17

2025-11-10T15:18

эксклюзив

красная площадь

москва

история

великая отечественная война

военная техника

музей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/09/1071334054_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_b6f14b7acbd9fe84727951715ff1fea7.jpg

На площади было оборудовано 10 тематических зон, в которых были представлены экспонаты музеев.Например, раздел "Операция “Эвакуация”" рассказывает о роли транспорта и работе московских вокзалов, с которых шла эвакуация предприятий и культурных ценностей.Техническая часть выставки представлена 55-ю единицами исторической техники и четырьмя самолёта из подмосковного Музея техники Вадима Задорожного.Тут надо отметить самоотверженную работу сотрудников музея, которые в местах боёв буквально по фрагментам собирают остатки военной техники и воспроизводят их первоначальный вид.На этой выставке совершенно новым экспонатом был танк Т-28 – большая редкость в российских музеях (если не ошибаемся единственный уцелевший танк – в экспозиции Центрального музея Вооружённых сил, остальные – ходовые макеты с использованием оригинальных частей).Особенное же впечатление производит танк КВ-1 с многочисленными шрамами от попаданий вражеских снарядов и сквозным пробитием маски пушки. Появился он ещё на такой же выставке 22 июня, но история танка (или, точнее, башни) пока не известна.Из личного - форма военного автомобилиста, которую носил дед автора - Пётр Данилович Литвинов. В ней он встретил войну 22 июня 1941 года в Прибалтике, её носил до перехода на новую форму одежды с погонами... Ту, новую, носил до увольнения в 1946 году.

https://ukraina.ru/20191107/1025594584.html

красная площадь

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

эксклюзив, красная площадь, москва, история, великая отечественная война, военная техника, музей