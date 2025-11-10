"Город живых историй" на Красной площади
15:17 10.11.2025 (обновлено: 15:18 10.11.2025)
© Фото : Василий СтоякинВыставка "Город живых историй". Танк Т-28 из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
© Фото : Василий Стоякин
Выставка "Город живых историй". Танк Т-28 из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
Тематические выставки в честь годовщины военного парада 7 ноября 1941 года стали уже хорошей традицией. В этом году выставка называется "Город живых историй" проходила 7-9 ноября и посвящена роли Москвы в приближении Победы
На площади было оборудовано 10 тематических зон, в которых были представлены экспонаты музеев.
Например, раздел "Операция “Эвакуация”" рассказывает о роли транспорта и работе московских вокзалов, с которых шла эвакуация предприятий и культурных ценностей.
Техническая часть выставки представлена 55-ю единицами исторической техники и четырьмя самолёта из подмосковного Музея техники Вадима Задорожного.
Тут надо отметить самоотверженную работу сотрудников музея, которые в местах боёв буквально по фрагментам собирают остатки военной техники и воспроизводят их первоначальный вид.
© Василий СтоякинВыставка "Город живых историй". Истребитель И-16 из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
1 из 14
Выставка "Город живых историй". Истребитель И-16 из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
© Василий Стоякин
© Василий СтоякинВыставка "Город живых историй". Плавающий танк Т-37А из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
2 из 14
Выставка "Город живых историй". Плавающий танк Т-37А из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
© Василий Стоякин
© Василий СтоякинВыставка "Город живых историй". Истребитель МиГ-3 из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
3 из 14
Выставка "Город живых историй". Истребитель МиГ-3 из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
© Василий Стоякин
© Василий СтоякинВыставка "Город живых историй". Танк Т-26 из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
4 из 14
Выставка "Город живых историй". Танк Т-26 из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
© Василий Стоякин
© Василий СтоякинВыставка "Город живых историй". Автокран ГАЗ-АА из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
5 из 14
Выставка "Город живых историй". Автокран ГАЗ-АА из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
© Василий Стоякин
© Василий СтоякинВыставка "Город живых историй". Танк МС-1 из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
6 из 14
Выставка "Город живых историй". Танк МС-1 из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
© Василий Стоякин
© Василий СтоякинВыставка "Город живых историй". Танк КВ-1 из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
7 из 14
Выставка "Город живых историй". Танк КВ-1 из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
© Василий Стоякин
© Василий СтоякинВыставка "Город живых историй". Самолёт У-2 из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
8 из 14
Выставка "Город живых историй". Самолёт У-2 из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
© Василий Стоякин
© Василий СтоякинВыставка "Город живых историй". 45-мм. пушка 53-К из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
9 из 14
Выставка "Город живых историй". 45-мм. пушка 53-К из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
© Василий Стоякин
© Василий СтоякинВыставка "Город живых историй". Автомобиль ЗиС-5В из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
10 из 14
Выставка "Город живых историй". Автомобиль ЗиС-5В из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
© Василий Стоякин
© Василий СтоякинВыставка "Город живых историй". Артиллерийский тягач "Сталинец" из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
11 из 14
Выставка "Город живых историй". Артиллерийский тягач "Сталинец" из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
© Василий Стоякин
© Василий СтоякинВыставка "Город живых историй". Танк БТ-2 из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
12 из 14
Выставка "Город живых историй". Танк БТ-2 из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
© Василий Стоякин
© Василий СтоякинВыставка "Город живых историй". Пулемётная тачанка из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
13 из 14
Выставка "Город живых историй". Пулемётная тачанка из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
© Василий Стоякин
© Василий СтоякинВыставка "Город живых историй". Цветы у памятника И.В. Сталину
14 из 14
Выставка "Город живых историй". Цветы у памятника И.В. Сталину
© Василий Стоякин
На этой выставке совершенно новым экспонатом был танк Т-28 – большая редкость в российских музеях (если не ошибаемся единственный уцелевший танк – в экспозиции Центрального музея Вооружённых сил, остальные – ходовые макеты с использованием оригинальных частей).
Особенное же впечатление производит танк КВ-1 с многочисленными шрамами от попаданий вражеских снарядов и сквозным пробитием маски пушки. Появился он ещё на такой же выставке 22 июня, но история танка (или, точнее, башни) пока не известна.
Из личного - форма военного автомобилиста, которую носил дед автора - Пётр Данилович Литвинов. В ней он встретил войну 22 июня 1941 года в Прибалтике, её носил до перехода на новую форму одежды с погонами... Ту, новую, носил до увольнения в 1946 году.
