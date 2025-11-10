"Город живых историй" на Красной площади - 10.11.2025 Украина.ру
"Город живых историй" на Красной площади
"Город живых историй" на Красной площади
Тематические выставки в честь годовщины военного парада 7 ноября 1941 года стали уже хорошей традицией. В этом году выставка называется "Город живых историй" проходила 7-9 ноября и посвящена роли Москвы в приближении Победы
2025-11-10T15:17
2025-11-10T15:18
эксклюзив
красная площадь
москва
история
великая отечественная война
военная техника
музей
На площади было оборудовано 10 тематических зон, в которых были представлены экспонаты музеев.Например, раздел "Операция “Эвакуация”" рассказывает о роли транспорта и работе московских вокзалов, с которых шла эвакуация предприятий и культурных ценностей.Техническая часть выставки представлена 55-ю единицами исторической техники и четырьмя самолёта из подмосковного Музея техники Вадима Задорожного.Тут надо отметить самоотверженную работу сотрудников музея, которые в местах боёв буквально по фрагментам собирают остатки военной техники и воспроизводят их первоначальный вид.На этой выставке совершенно новым экспонатом был танк Т-28 – большая редкость в российских музеях (если не ошибаемся единственный уцелевший танк – в экспозиции Центрального музея Вооружённых сил, остальные – ходовые макеты с использованием оригинальных частей).Особенное же впечатление производит танк КВ-1 с многочисленными шрамами от попаданий вражеских снарядов и сквозным пробитием маски пушки. Появился он ещё на такой же выставке 22 июня, но история танка (или, точнее, башни) пока не известна.Из личного - форма военного автомобилиста, которую носил дед автора - Пётр Данилович Литвинов. В ней он встретил войну 22 июня 1941 года в Прибалтике, её носил до перехода на новую форму одежды с погонами... Ту, новую, носил до увольнения в 1946 году.
"Город живых историй" на Красной площади

15:17 10.11.2025 (обновлено: 15:18 10.11.2025)
 
© Фото : Василий СтоякинВыставка "Город живых историй". Танк Т-28 из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
Выставка Город живых историй. Танк Т-28 из коллекции Музея техники Вадима Задорожного - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Василий Стоякин
Выставка "Город живых историй". Танк Т-28 из коллекции Музея техники Вадима Задорожного
Василий Стоякин
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Тематические выставки в честь годовщины военного парада 7 ноября 1941 года стали уже хорошей традицией. В этом году выставка называется "Город живых историй" проходила 7-9 ноября и посвящена роли Москвы в приближении Победы
На площади было оборудовано 10 тематических зон, в которых были представлены экспонаты музеев.
Например, раздел "Операция “Эвакуация”" рассказывает о роли транспорта и работе московских вокзалов, с которых шла эвакуация предприятий и культурных ценностей.
Техническая часть выставки представлена 55-ю единицами исторической техники и четырьмя самолёта из подмосковного Музея техники Вадима Задорожного.
Тут надо отметить самоотверженную работу сотрудников музея, которые в местах боёв буквально по фрагментам собирают остатки военной техники и воспроизводят их первоначальный вид.
На этой выставке совершенно новым экспонатом был танк Т-28 – большая редкость в российских музеях (если не ошибаемся единственный уцелевший танк – в экспозиции Центрального музея Вооружённых сил, остальные – ходовые макеты с использованием оригинальных частей).
Особенное же впечатление производит танк КВ-1 с многочисленными шрамами от попаданий вражеских снарядов и сквозным пробитием маски пушки. Появился он ещё на такой же выставке 22 июня, но история танка (или, точнее, башни) пока не известна.
Из личного - форма военного автомобилиста, которую носил дед автора - Пётр Данилович Литвинов. В ней он встретил войну 22 июня 1941 года в Прибалтике, её носил до перехода на новую форму одежды с погонами... Ту, новую, носил до увольнения в 1946 году.
7 ноября 2019, 17:50
Стальная память Великой ОтечественнойПо сложившейся традиции 7 ноября 2019 года на Красной площади прошёл парад, посвящённый годовщине исторического парада 1941 года. В самый тяжёлый момент Московской битвы советское руководство не отказалось от празднования годовщины Октябрьской революции. Проходившие по площади войска сразу шли на фронт
