ГБР Украины обнаружило многомиллиардный ущерб
ГБР Украины обнаружило многомиллиардный ущерб
В результате деятельности Государственного бюро расследований Украины обнаружен огромный ущерб, нанесённый взяточниками и политически нелояльными гражданами. Об этом ведомство отчиталось 10 ноября
2025-11-10T15:48
2025-11-10T15:48
2025-11-10T16:15
ГБР отчиталось за почти 13 млрд грн ($310 млн) ущерба государству."В течение января – октября 2025 года работники ГБР задокументировали преступления, из-за которых государство понесло убытки на 12 млрд 793 млн грн. Сумма выявленных взяток, полученных фигурантами уголовных производств, превысила 44 млн грн. С целью возмещения нанесенного ущерба следователям наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых на 1 млрд 850 млн грн", - уточнили в ведомстве.Там также похвалили себя за "возвращение" в государственный бюджет более 2,532 млрд грн ($60,3 млн). Среди последних примеров эффективной работы в ГБР назвали: Тем временем: Операция НАБУ "Мидас": с Украины сбежали финансисты Цукерманы и последовали отставки Больше новостей дня представлено в обзоре Залужный против Трампа: как внутренний кризис мешает ВСУ. Хроника событий на 13:00 10 ноября
15:48 10.11.2025 (обновлено: 16:15 10.11.2025)
В результате деятельности Государственного бюро расследований Украины обнаружен огромный ущерб, нанесённый взяточниками и политически нелояльными гражданами. Об этом ведомство отчиталось 10 ноября
ГБР отчиталось за почти 13 млрд грн ($310 млн) ущерба государству.
"В течение января – октября 2025 года работники ГБР задокументировали преступления, из-за которых государство понесло убытки на 12 млрд 793 млн грн. Сумма выявленных взяток, полученных фигурантами уголовных производств, превысила 44 млн грн. С целью возмещения нанесенного ущерба следователям наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых на 1 млрд 850 млн грн", - уточнили в ведомстве.
Там также похвалили себя за "возвращение" в государственный бюджет более 2,532 млрд грн ($60,3 млн).
Среди последних примеров эффективной работы в ГБР назвали:
—ГБР обеспечило взыскание в доход государства активов эксминистра МВД Захарченко более чем на 400 млн гривен;
—По материалам ДБР суд признал необоснованными активы семьи бывшего руководителя районного ТЦК и СП Харькова;
—В управление АРМА передано 15 млн грн, найденных во время обыска у экс-депутата – регионала;
—По инициативе ДБР в управление государству передано более 100 млн грн, изъятых у организаторов сделок с закупкой техники для ВСУ;
—По материалам ДБР суд арестовал 1,5 млрд грн бывшего нардепа, средства переданы в АРМА.
