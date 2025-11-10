https://ukraina.ru/20251110/gbr-ukrainy-obnaruzhilo-mnogomilliardnyy-uscherb-1071379287.html

ГБР Украины обнаружило многомиллиардный ущерб

В результате деятельности Государственного бюро расследований Украины обнаружен огромный ущерб, нанесённый взяточниками и политически нелояльными гражданами. Об этом ведомство отчиталось 10 ноября

2025-11-10T15:48

ГБР отчиталось за почти 13 млрд грн ($310 млн) ущерба государству."В течение января – октября 2025 года работники ГБР задокументировали преступления, из-за которых государство понесло убытки на 12 млрд 793 млн грн. Сумма выявленных взяток, полученных фигурантами уголовных производств, превысила 44 млн грн. С целью возмещения нанесенного ущерба следователям наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых на 1 млрд 850 млн грн", - уточнили в ведомстве.Там также похвалили себя за "возвращение" в государственный бюджет более 2,532 млрд грн ($60,3 млн). Среди последних примеров эффективной работы в ГБР назвали: Тем временем: Операция НАБУ "Мидас": с Украины сбежали финансисты Цукерманы и последовали отставки Больше новостей дня представлено в обзоре Залужный против Трампа: как внутренний кризис мешает ВСУ. Хроника событий на 13:00 10 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

