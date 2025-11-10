ГБР Украины обнаружило многомиллиардный ущерб - 10.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251110/gbr-ukrainy-obnaruzhilo-mnogomilliardnyy-uscherb-1071379287.html
ГБР Украины обнаружило многомиллиардный ущерб
ГБР Украины обнаружило многомиллиардный ущерб
ГБР Украины обнаружило многомиллиардный ущерб
В результате деятельности Государственного бюро расследований Украины обнаружен огромный ущерб, нанесённый взяточниками и политически нелояльными гражданами. Об этом ведомство отчиталось 10 ноября
ГБР отчиталось за почти 13 млрд грн ($310 млн) ущерба государству."В течение января – октября 2025 года работники ГБР задокументировали преступления, из-за которых государство понесло убытки на 12 млрд 793 млн грн. Сумма выявленных взяток, полученных фигурантами уголовных производств, превысила 44 млн грн. С целью возмещения нанесенного ущерба следователям наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых на 1 млрд 850 млн грн", - уточнили в ведомстве.Там также похвалили себя за "возвращение" в государственный бюджет более 2,532 млрд грн ($60,3 млн). Среди последних примеров эффективной работы в ГБР назвали: Тем временем: Операция НАБУ "Мидас": с Украины сбежали финансисты Цукерманы и последовали отставки Больше новостей дня представлено в обзоре Залужный против Трампа: как внутренний кризис мешает ВСУ. Хроника событий на 13:00 10 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ГБР Украины обнаружило многомиллиардный ущерб

15:48 10.11.2025 (обновлено: 16:15 10.11.2025)
 
В результате деятельности Государственного бюро расследований Украины обнаружен огромный ущерб, нанесённый взяточниками и политически нелояльными гражданами. Об этом ведомство отчиталось 10 ноября
ГБР отчиталось за почти 13 млрд грн ($310 млн) ущерба государству.
"В течение января – октября 2025 года работники ГБР задокументировали преступления, из-за которых государство понесло убытки на 12 млрд 793 млн грн. Сумма выявленных взяток, полученных фигурантами уголовных производств, превысила 44 млн грн. С целью возмещения нанесенного ущерба следователям наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых на 1 млрд 850 млн грн", - уточнили в ведомстве.
Там также похвалили себя за "возвращение" в государственный бюджет более 2,532 млрд грн ($60,3 млн).
Среди последних примеров эффективной работы в ГБР назвали:
  • ГБР обеспечило взыскание в доход государства активов эксминистра МВД Захарченко более чем на 400 млн гривен;
  • По материалам ДБР суд признал необоснованными активы семьи бывшего руководителя районного ТЦК и СП Харькова;
  • В управление АРМА передано 15 млн грн, найденных во время обыска у экс-депутата – регионала;
  • По инициативе ДБР в управление государству передано более 100 млн грн, изъятых у организаторов сделок с закупкой техники для ВСУ;
  • По материалам ДБР суд арестовал 1,5 млрд грн бывшего нардепа, средства переданы в АРМА.
Тем временем: Операция НАБУ "Мидас": с Украины сбежали финансисты Цукерманы и последовали отставки
Больше новостей дня представлено в обзоре Залужный против Трампа: как внутренний кризис мешает ВСУ. Хроника событий на 13:00 10 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
