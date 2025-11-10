Алексей Самойлов о пуске Minuteman III: Это нормальная практика для проверки старых ракет - 10.11.2025 Украина.ру
Алексей Самойлов о пуске Minuteman III: Это нормальная практика для проверки старых ракет
Алексей Самойлов о пуске Minuteman III: Это нормальная практика для проверки старых ракет - 10.11.2025 Украина.ру
Алексей Самойлов о пуске Minuteman III: Это нормальная практика для проверки старых ракет
Пуск МБР Minuteman III является рутинной проверкой, в отличие от инцидента с упавшей ракетой Trident. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
2025-11-10T05:07
2025-11-10T05:07
"Запущенная на днях американцами Minuteman III это ракета довольно старая. Но подобные испытания нормальная практика для ракетных войск, проверив состояние топлива, двигателей, систем старта и пуска", — заявил Самойлов.Эксперт привел в пример неудачные испытания союзников США. "К примеру, в феврале прошлого года ВМС Британии провели неудачный тестовый пуск баллистической ракеты Trident II D5 с атомной субмарины Vanguard. Ракета упала недалеко от подлодки", — констатировал эксперт."Если бы на ней был ядерный заряд, пришлось бы с большим трудом его доставать", — подчеркнул Самойлов, оценивая потенциальные последствия инцидента. Собеседник издания отметил, что такие случаи демонстрируют риски, связанные с поддержанием готовности стареющих западных ракетных комплексов.Полный текст материала "Алексей Самойлов: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале — Юрий Светов: Россия и Китай предупредили Трампа, что будет, если он не сдержит свой ядерный порыв на сайте Украина.ру.
Алексей Самойлов о пуске Minuteman III: Это нормальная практика для проверки старых ракет

05:07 10.11.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Public domain
Пуск МБР Minuteman III является рутинной проверкой, в отличие от инцидента с упавшей ракетой Trident. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
"Запущенная на днях американцами Minuteman III это ракета довольно старая. Но подобные испытания нормальная практика для ракетных войск, проверив состояние топлива, двигателей, систем старта и пуска", — заявил Самойлов.
Эксперт привел в пример неудачные испытания союзников США. "К примеру, в феврале прошлого года ВМС Британии провели неудачный тестовый пуск баллистической ракеты Trident II D5 с атомной субмарины Vanguard. Ракета упала недалеко от подлодки", — констатировал эксперт.
"Если бы на ней был ядерный заряд, пришлось бы с большим трудом его доставать", — подчеркнул Самойлов, оценивая потенциальные последствия инцидента. Собеседник издания отметил, что такие случаи демонстрируют риски, связанные с поддержанием готовности стареющих западных ракетных комплексов.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в материале — Юрий Светов: Россия и Китай предупредили Трампа, что будет, если он не сдержит свой ядерный порыв на сайте Украина.ру.
7 ноября, 10:21
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 7 ноября
НовостиСШАУкраина.руРоссияБританияАлексей Самойловракетыдальнобойные ракетыракеты средней и меньшей дальностииспытанияMinutemanаналитикиАналитикаСВОновости СВОГлавные новости
 
