https://ukraina.ru/20251110/aleksey-samoylov-o-puske-minuteman-iii-eto-normalnaya-praktika-dlya-proverki-starykh-raket-1071238176.html
Алексей Самойлов о пуске Minuteman III: Это нормальная практика для проверки старых ракет
Алексей Самойлов о пуске Minuteman III: Это нормальная практика для проверки старых ракет - 10.11.2025 Украина.ру
Алексей Самойлов о пуске Minuteman III: Это нормальная практика для проверки старых ракет
Пуск МБР Minuteman III является рутинной проверкой, в отличие от инцидента с упавшей ракетой Trident. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
2025-11-10T05:07
2025-11-10T05:07
2025-11-10T05:07
новости
сша
украина.ру
россия
британия
алексей самойлов
ракеты
дальнобойные ракеты
ракеты средней и меньшей дальности
испытания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059982288_0:84:1921:1164_1920x0_80_0_0_50d7acb977abc15534cff58bdf88c831.jpg
"Запущенная на днях американцами Minuteman III это ракета довольно старая. Но подобные испытания нормальная практика для ракетных войск, проверив состояние топлива, двигателей, систем старта и пуска", — заявил Самойлов.Эксперт привел в пример неудачные испытания союзников США. "К примеру, в феврале прошлого года ВМС Британии провели неудачный тестовый пуск баллистической ракеты Trident II D5 с атомной субмарины Vanguard. Ракета упала недалеко от подлодки", — констатировал эксперт."Если бы на ней был ядерный заряд, пришлось бы с большим трудом его доставать", — подчеркнул Самойлов, оценивая потенциальные последствия инцидента. Собеседник издания отметил, что такие случаи демонстрируют риски, связанные с поддержанием готовности стареющих западных ракетных комплексов.Полный текст материала "Алексей Самойлов: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале — Юрий Светов: Россия и Китай предупредили Трампа, что будет, если он не сдержит свой ядерный порыв на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251107/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-7-noyabrya-1071235199.html
сша
россия
британия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059982288_0:0:1705:1278_1920x0_80_0_0_9dc48563abd1134bb919d35e8943cf03.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина.ру, россия, британия, алексей самойлов, ракеты, дальнобойные ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, испытания, minuteman, аналитики, аналитика, сво, новости сво, главные новости
Новости, США, Украина.ру, Россия, Британия, Алексей Самойлов, ракеты, дальнобойные ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, испытания, Minuteman, аналитики, Аналитика, СВО, новости СВО, Главные новости
Алексей Самойлов о пуске Minuteman III: Это нормальная практика для проверки старых ракет
Пуск МБР Minuteman III является рутинной проверкой, в отличие от инцидента с упавшей ракетой Trident. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов