https://ukraina.ru/20251109/vsu-luchshe-sidet-v-podvalakh-samoylov-o-tom-kak-vs-rf-zamykayut-ogromnyy-kotel-v-pokrovske-1071251587.html
"ВСУ лучше сидеть в подвалах": Самойлов о том, как ВС РФ замыкают огромный котел в Покровске
"ВСУ лучше сидеть в подвалах": Самойлов о том, как ВС РФ замыкают огромный котел в Покровске - 09.11.2025 Украина.ру
"ВСУ лучше сидеть в подвалах": Самойлов о том, как ВС РФ замыкают огромный котел в Покровске
Узкий незакрашенный перешеек на карте Красноармейска это участок, где действуют российские БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
2025-11-09T05:45
2025-11-09T05:45
2025-11-09T05:45
новости
россия
сша
самойлов
геннадий алехин
украина.ру
вооруженные силы украины
покровск/красноармейск
красноармейск днр
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061577276_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_e3a8c46c05339136e4fa3faf8b8d29d1.jpg
"На карте Lostarmour уже закрашен почти весь город. Осталось несколько микрорайонов на севере. Не думаю, что наши будут сносить их ФАБами", — оценил Самойлов ситуацию в Покровске (Красноармейск).Он предположил, что выступ, который намечается со стороны Родинского, сомкнётся западнее Покровска с группировкой ВС РФ, которая наступает южнее. По его словам, узкий незакрашенный на карте перешеек — это своего рода "тир", где действуют российские операторы БПЛА, а ДРГ и штурмовики контролируют ключевые точки. "Украинским военным лучше сидеть в подвале в городе, чем пойти туда", — предупредил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251107/vs-rf-osvobodili-krupneyshiy-uzel-oborony-vsu-na-levoberezhe-reki-yanchur-1071242721.html
россия
сша
покровск/красноармейск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061577276_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_5dc5f6a86e93cfa6be213754ec22c084.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, самойлов, геннадий алехин, украина.ру, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, красноармейск днр, бпла, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, новости сво россия, прогнозы сво
Новости, Россия, США, Самойлов, Геннадий Алехин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск, Красноармейск ДНР, БПЛА, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, Спецоперация, новости СВО Россия, прогнозы СВО
"ВСУ лучше сидеть в подвалах": Самойлов о том, как ВС РФ замыкают огромный котел в Покровске
Узкий незакрашенный перешеек на карте Красноармейска это участок, где действуют российские БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов