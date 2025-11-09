https://ukraina.ru/20251109/vsu-luchshe-sidet-v-podvalakh-samoylov-o-tom-kak-vs-rf-zamykayut-ogromnyy-kotel-v-pokrovske-1071251587.html

"ВСУ лучше сидеть в подвалах": Самойлов о том, как ВС РФ замыкают огромный котел в Покровске

Узкий незакрашенный перешеек на карте Красноармейска это участок, где действуют российские БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов

"На карте Lostarmour уже закрашен почти весь город. Осталось несколько микрорайонов на севере. Не думаю, что наши будут сносить их ФАБами", — оценил Самойлов ситуацию в Покровске (Красноармейск).Он предположил, что выступ, который намечается со стороны Родинского, сомкнётся западнее Покровска с группировкой ВС РФ, которая наступает южнее. По его словам, узкий незакрашенный на карте перешеек — это своего рода "тир", где действуют российские операторы БПЛА, а ДРГ и штурмовики контролируют ключевые точки. "Украинским военным лучше сидеть в подвале в городе, чем пойти туда", — предупредил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам" на сайте Украина.ру.

