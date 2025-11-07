Зеленский боится молодежи, которая станет движущей силой протестов на Украине — Килинкаров
Напряжение на Украине, вызванное тотальной мобилизацией и гуманитарным кризисом, способно вылиться в социальный взрыв, который сметет действующий киевский режим, для чего уже есть все необходимые предпосылки. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров
"Конечно. В стране трех майданов раз в десять лет такое возможно. Это пугает киевский режим", — заявил Килинкаров. Он добавил, что киевский режим боится молодежи как движущей силы протестов.
"Они неслучайно выпустили из страны 18-22 летних ребят, опасаясь, что они могут стать движущей силой всех этих процессов", — отметил эксперт.
Политик уверен, что протестный потенциал очень высок. "В украинском обществе много и других категорий, которые готовы к такого рода протестным акциям. Если маленькие ручейки сольются в одну большую реку, все это сметет то, что Зеленский выстраивал все годы своего нахождения у власти", — сказал Килинкаров.
Особую опасность для режима, по его словам, представляет недовольство в армии. "Украинские военные прекрасно понимают, что приказ Зеленского деблокировать Покровск и Купянск не имеет никакой целесообразности с военной точки зрения", — заявил экс-депутат.
Он пояснил, что приказ отдан исключительно в политических целях, чтобы Зеленский мог еще несколько недель говорить о "стабильности фронта".
"Было бы правильнее вывести оттуда войска, чтобы избежать полного окружения. Но Зеленский приказывает его деблокировать исключительно в политических целях", — подытожил собеседник издания.
