Зеленский боится молодежи, которая станет движущей силой протестов на Украине — Килинкаров - 07.11.2025
Зеленский боится молодежи, которая станет движущей силой протестов на Украине — Килинкаров
Зеленский боится молодежи, которая станет движущей силой протестов на Украине — Килинкаров
Зеленский боится молодежи, которая станет движущей силой протестов на Украине — Килинкаров
Напряжение на Украине, вызванное тотальной мобилизацией и гуманитарным кризисом, способно вылиться в социальный взрыв, который сметет действующий киевский режим, для чего уже есть все необходимые предпосылки. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров
2025-11-07T04:30
2025-11-07T04:30
"Конечно. В стране трех майданов раз в десять лет такое возможно. Это пугает киевский режим", — заявил Килинкаров. Он добавил, что киевский режим боится молодежи как движущей силы протестов. Политик уверен, что протестный потенциал очень высок. "В украинском обществе много и других категорий, которые готовы к такого рода протестным акциям. Если маленькие ручейки сольются в одну большую реку, все это сметет то, что Зеленский выстраивал все годы своего нахождения у власти", — сказал Килинкаров.Особую опасность для режима, по его словам, представляет недовольство в армии. "Украинские военные прекрасно понимают, что приказ Зеленского деблокировать Покровск и Купянск не имеет никакой целесообразности с военной точки зрения", — заявил экс-депутат.Он пояснил, что приказ отдан исключительно в политических целях, чтобы Зеленский мог еще несколько недель говорить о "стабильности фронта". "Было бы правильнее вывести оттуда войска, чтобы избежать полного окружения. Но Зеленский приказывает его деблокировать исключительно в политических целях", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова "Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС РФ обходят ВСУ в Волчанске и формируют котел вокруг Красноармейска" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251106/1071182724.html
Зеленский боится молодежи, которая станет движущей силой протестов на Украине — Килинкаров

04:30 07.11.2025
 
Напряжение на Украине, вызванное тотальной мобилизацией и гуманитарным кризисом, способно вылиться в социальный взрыв, который сметет действующий киевский режим, для чего уже есть все необходимые предпосылки. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров
"Конечно. В стране трех майданов раз в десять лет такое возможно. Это пугает киевский режим", — заявил Килинкаров. Он добавил, что киевский режим боится молодежи как движущей силы протестов.
"Они неслучайно выпустили из страны 18-22 летних ребят, опасаясь, что они могут стать движущей силой всех этих процессов", — отметил эксперт.
Политик уверен, что протестный потенциал очень высок. "В украинском обществе много и других категорий, которые готовы к такого рода протестным акциям. Если маленькие ручейки сольются в одну большую реку, все это сметет то, что Зеленский выстраивал все годы своего нахождения у власти", — сказал Килинкаров.
Особую опасность для режима, по его словам, представляет недовольство в армии. "Украинские военные прекрасно понимают, что приказ Зеленского деблокировать Покровск и Купянск не имеет никакой целесообразности с военной точки зрения", — заявил экс-депутат.
Он пояснил, что приказ отдан исключительно в политических целях, чтобы Зеленский мог еще несколько недель говорить о "стабильности фронта".
"Было бы правильнее вывести оттуда войска, чтобы избежать полного окружения. Но Зеленский приказывает его деблокировать исключительно в политических целях", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова "Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС РФ обходят ВСУ в Волчанске и формируют котел вокруг Красноармейска" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Вчера, 15:02
Полковник Геннадий Алехин: Россия дожимает ВСУ в Волчанске и Купянске, чтобы ударить на Печенеги и ЧугуевЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
