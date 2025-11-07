https://ukraina.ru/20251107/zelenskiy-boitsya-molodezhi-kotoraya-stanet-dvizhuschey-siloy-protestov-na-ukraine--kilinkarov-1071195677.html

Зеленский боится молодежи, которая станет движущей силой протестов на Украине — Килинкаров

Зеленский боится молодежи, которая станет движущей силой протестов на Украине — Килинкаров - 07.11.2025 Украина.ру

Зеленский боится молодежи, которая станет движущей силой протестов на Украине — Килинкаров

Напряжение на Украине, вызванное тотальной мобилизацией и гуманитарным кризисом, способно вылиться в социальный взрыв, который сметет действующий киевский режим, для чего уже есть все необходимые предпосылки. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров

2025-11-07T04:30

2025-11-07T04:30

2025-11-07T04:30

новости

украина

россия

волчанск

владимир зеленский

спиридон килинкаров

украина.ру

вооруженные силы украины

молодежь

протестующие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/100957/73/1009577391_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c755f20a7095128913cb70c9cedccb5e.jpg

"Конечно. В стране трех майданов раз в десять лет такое возможно. Это пугает киевский режим", — заявил Килинкаров. Он добавил, что киевский режим боится молодежи как движущей силы протестов. Политик уверен, что протестный потенциал очень высок. "В украинском обществе много и других категорий, которые готовы к такого рода протестным акциям. Если маленькие ручейки сольются в одну большую реку, все это сметет то, что Зеленский выстраивал все годы своего нахождения у власти", — сказал Килинкаров.Особую опасность для режима, по его словам, представляет недовольство в армии. "Украинские военные прекрасно понимают, что приказ Зеленского деблокировать Покровск и Купянск не имеет никакой целесообразности с военной точки зрения", — заявил экс-депутат.Он пояснил, что приказ отдан исключительно в политических целях, чтобы Зеленский мог еще несколько недель говорить о "стабильности фронта". "Было бы правильнее вывести оттуда войска, чтобы избежать полного окружения. Но Зеленский приказывает его деблокировать исключительно в политических целях", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова "Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС РФ обходят ВСУ в Волчанске и формируют котел вокруг Красноармейска" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251106/1071182724.html

украина

россия

волчанск

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, волчанск, владимир зеленский, спиридон килинкаров, украина.ру, вооруженные силы украины, молодежь, протестующие, протесты, зеленский протесты, окружение всу, окружение, покровск/красноармейск, спецоперация, война на украине