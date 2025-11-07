https://ukraina.ru/20251107/nikogo-ne-unizhaem-prosto-preduprezhdaem-ekspert-rasskazal-o-novom-moschnom-oruzhii-rossii-1071204329.html

"Никого не унижаем, просто предупреждаем": эксперт рассказал о новом мощном оружии России

"Никого не унижаем, просто предупреждаем": эксперт рассказал о новом мощном оружии России

Испытания Россией новейших видов вооружения являются не жестом унижения, а прямым предупреждением Западу о готовности Москвы защищать свои национальные интересы любыми доступными средствами. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров

Комментируя нервную реакцию западных СМИ на испытания "Посейдона" и "Буревестника", Килинкаров привел их характерную риторику. "Западные СМИ сейчас по этому поводу пишут примерно так: "Русские с нами что делают? Они нас унижают? Что они этим хотят сказать?", — отметил он.Эксперт опроверг такие трактовки. "Да никого Россия унижать не собирается. Она лишь подтверждает свою готовность отстаивать свои интересы и свое государство любыми доступными способами", — заявил Килинкаров.По его словам, Москва предельно ясно доносит свою позицию до западных стран. "У вас есть соблазн в очередной раз с оружием в руках испытать на прочность Россию? Дело ваше. Но у нас есть такое и такое оружие", — процитировал эксперт условное послание.Килинкаров подчеркнул, что ключевое значение имеет не только наличие мощного оружия, но и готовность его использовать. "Если же они будут сомневаться в этом и попробуют, пускай. Главное, чтобы была решимость это оружие применить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова "Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике" на сайте Украина.ру.О том, станет ли окружение и разгром ВСУ в Купянске и Красноармейске переломным моментом СВО — в материале Анны Черкасовой "Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой" на сайте Украина.ру.

