"Никого не унижаем, просто предупреждаем": эксперт рассказал о новом мощном оружии России - 07.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251107/nikogo-ne-unizhaem-prosto-preduprezhdaem-ekspert-rasskazal-o-novom-moschnom-oruzhii-rossii-1071204329.html
"Никого не унижаем, просто предупреждаем": эксперт рассказал о новом мощном оружии России
"Никого не унижаем, просто предупреждаем": эксперт рассказал о новом мощном оружии России - 07.11.2025 Украина.ру
"Никого не унижаем, просто предупреждаем": эксперт рассказал о новом мощном оружии России
Испытания Россией новейших видов вооружения являются не жестом унижения, а прямым предупреждением Западу о готовности Москвы защищать свои национальные интересы любыми доступными средствами. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров
2025-11-07T04:20
2025-11-07T04:20
новости
россия
запад
москва
спиридон килинкаров
украина.ру
оружие
посейдон
буревестник
ракета буревестник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/04/1071090168_0:0:2434:1370_1920x0_80_0_0_5a5aa093ec7e7909a45449765ed307c8.jpg
Комментируя нервную реакцию западных СМИ на испытания "Посейдона" и "Буревестника", Килинкаров привел их характерную риторику. "Западные СМИ сейчас по этому поводу пишут примерно так: "Русские с нами что делают? Они нас унижают? Что они этим хотят сказать?", — отметил он.Эксперт опроверг такие трактовки. "Да никого Россия унижать не собирается. Она лишь подтверждает свою готовность отстаивать свои интересы и свое государство любыми доступными способами", — заявил Килинкаров.По его словам, Москва предельно ясно доносит свою позицию до западных стран. "У вас есть соблазн в очередной раз с оружием в руках испытать на прочность Россию? Дело ваше. Но у нас есть такое и такое оружие", — процитировал эксперт условное послание.Килинкаров подчеркнул, что ключевое значение имеет не только наличие мощного оружия, но и готовность его использовать. "Если же они будут сомневаться в этом и попробуют, пускай. Главное, чтобы была решимость это оружие применить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова "Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике" на сайте Украина.ру.О том, станет ли окружение и разгром ВСУ в Купянске и Красноармейске переломным моментом СВО — в материале Анны Черкасовой "Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251104/chto-rossiya-slomala-zapadu-poseydonom-i-burevestnikom-i-kakuyu-igru-vedt-kitay--sergeytsev-1071093489.html
россия
запад
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/04/1071090168_45:0:2208:1622_1920x0_80_0_0_c0cb5dfe38d1e1bc65e2509dd3269efd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, москва, спиридон килинкаров, украина.ру, оружие, посейдон, буревестник, ракета буревестник, испытания, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, война на украине, спецоперация
Новости, Россия, Запад, Москва, Спиридон Килинкаров, Украина.ру, оружие, посейдон, Буревестник, ракета Буревестник, испытания, СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, война на Украине, Спецоперация

"Никого не унижаем, просто предупреждаем": эксперт рассказал о новом мощном оружии России

04:20 07.11.2025
 
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЦеремония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск" в Северодвинске
Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки Хабаровск в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Испытания Россией новейших видов вооружения являются не жестом унижения, а прямым предупреждением Западу о готовности Москвы защищать свои национальные интересы любыми доступными средствами. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров
Комментируя нервную реакцию западных СМИ на испытания "Посейдона" и "Буревестника", Килинкаров привел их характерную риторику. "Западные СМИ сейчас по этому поводу пишут примерно так: "Русские с нами что делают? Они нас унижают? Что они этим хотят сказать?", — отметил он.
Эксперт опроверг такие трактовки. "Да никого Россия унижать не собирается. Она лишь подтверждает свою готовность отстаивать свои интересы и свое государство любыми доступными способами", — заявил Килинкаров.
По его словам, Москва предельно ясно доносит свою позицию до западных стран. "У вас есть соблазн в очередной раз с оружием в руках испытать на прочность Россию? Дело ваше. Но у нас есть такое и такое оружие", — процитировал эксперт условное послание.
Килинкаров подчеркнул, что ключевое значение имеет не только наличие мощного оружия, но и готовность его использовать. "Если же они будут сомневаться в этом и попробуют, пускай. Главное, чтобы была решимость это оружие применить", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова "Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике" на сайте Украина.ру.
О том, станет ли окружение и разгром ВСУ в Купянске и Красноармейске переломным моментом СВО — в материале Анны Черкасовой "Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой" на сайте Украина.ру.
Сергейцев - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
4 ноября, 08:52
Что Россия сломала Западу "Посейдоном" и "Буревестником" и какую игру ведёт Китай — СергейцевКолумнист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в студии Украина.ру прокомментировал встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Южной Корее, а также рассказал, чем рискуют США в большой торговой войне и способна ли Россия к глобальному импортозамещению:
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗападМоскваСпиридон КилинкаровУкраина.руоружиепосейдонБуревестникракета БуревестникиспытанияСВОдзен новости СВОпрогнозы СВОвойна на УкраинеСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:25"Никаких котлов нет": эксперт о том, почему Зеленский не признает катастрофу в Покровске и Купянске
05:20Танцы вокруг "Томагавков": Самойлов объяснил, как США умышленно идут на эскалацию
05:10Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ сжимают кольцо окружения ВСУ в Петропавловке
05:00Мадуро может уйти с поста президента Венесуэлы во избежание войны с США — Вайнер
04:50Полковник Алехин: Освобождение Волчанска откроет ВС России путь на Печенеги и Чугуев
04:40"Купянский котел": полковник запаса раскрыл, как ВС РФ замыкают кольцо окружения ВСУ
04:30Зеленский боится молодежи, которая станет движущей силой протестов на Украине — Килинкаров
04:26Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
04:20"Никого не унижаем, просто предупреждаем": эксперт рассказал о новом мощном оружии России
04:13Подготовка к зиме продолжается. Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:10Битва за Купянск: Алехин рассказал, как бойцы форсировали Оскол и захватили безымянный остров
04:00Бегство из ЕС... откладывается? Ищенко раскрыл, почему Венгрия и Словакия не спешат покидать Евросоюз
03:44Армия Великобритании готова к военным операциям на Украине... после прекращения огня
03:18Асы из Люфтваффе помогут Бельгии "разобраться" с угрожающими ей БПЛА
02:43Сенат США не поддержал резолюцию, блокирующую военные действия против Венесуэлы
02:24Будни бандеровской оккупации: новые видеосвидетельства беспредела сотрудников ТЦК
01:54СК РФ начал предъявлять обвинения верхушке киевской хунты. Итоги 6 ноября "одной строкой"
01:33"Дневник десантника" докладывает ситуацию на участках фронта за 6 ноября
01:10СМИ публикуют видео со сдавшимися в Красноармейске солдатами ВСУ
00:39На Украине рассчитали, когда закончится газ
Лента новостейМолния