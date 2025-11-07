https://ukraina.ru/20251107/es-predpochitaet-nelegalov-i-ukrainskikh--uklonistov---zakharova-1071255221.html

Еврокомиссия приняла своеобразное решение по визовому вопросу. Об этом 7 ноября заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова

Оценивая заявление официального Брюсселя об ограничении выдачи россиянам многократных шенгенских виз в страны Евросоюза, Захарова намекнула на последствия такого решения для стран-членов этого межгосударственного объединения."Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе кредитоспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты?"- сказала официальный представитель МИД РФ.В пятницу Еврокомиссия заявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз для въезда в страны ЕС. При этом ЕК отметила, что страны союза смогут на своё усмотрение выдавать в индивидуальных случаях гражданам России многократные шенгенские визы сроком до пяти лет.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре От Будапешта до Волгограда: двойное дно Запада. Хроника событий на 13:00 7 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

