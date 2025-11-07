ЕС предпочитает нелегалов и украинских уклонистов - Захарова - 07.11.2025 Украина.ру
ЕС предпочитает нелегалов и украинских уклонистов - Захарова
ЕС предпочитает нелегалов и украинских уклонистов - Захарова
Еврокомиссия приняла своеобразное решение по визовому вопросу. Об этом 7 ноября заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова
2025-11-07T15:21
2025-11-07T15:21
Оценивая заявление официального Брюсселя об ограничении выдачи россиянам многократных шенгенских виз в страны Евросоюза, Захарова намекнула на последствия такого решения для стран-членов этого межгосударственного объединения."Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе кредитоспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты?"- сказала официальный представитель МИД РФ.В пятницу Еврокомиссия заявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз для въезда в страны ЕС. При этом ЕК отметила, что страны союза смогут на своё усмотрение выдавать в индивидуальных случаях гражданам России многократные шенгенские визы сроком до пяти лет.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре От Будапешта до Волгограда: двойное дно Запада. Хроника событий на 13:00 7 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
брюссель
россия
запад
европа
новости, брюссель, россия, евросоюз, еврокомиссия, запад, ес, визовый режим, виза, путешествия, туризм, европа, европейцы, мид рф, международные отношения, международная политика, международное право, мария захарова, миграция, пересечение границы, государственная граница
Новости, Брюссель, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Запад, ЕС, визовый режим, виза, путешествия, туризм, Европа, европейцы, МИД РФ, международные отношения, Международная политика, международное право, Мария Захарова, миграция, пересечение границы, государственная граница

ЕС предпочитает нелегалов и украинских уклонистов - Захарова

15:21 07.11.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Еврокомиссия приняла своеобразное решение по визовому вопросу. Об этом 7 ноября заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова
Оценивая заявление официального Брюсселя об ограничении выдачи россиянам многократных шенгенских виз в страны Евросоюза, Захарова намекнула на последствия такого решения для стран-членов этого межгосударственного объединения.
"Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе кредитоспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты?"- сказала официальный представитель МИД РФ.
В пятницу Еврокомиссия заявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз для въезда в страны ЕС. При этом ЕК отметила, что страны союза смогут на своё усмотрение выдавать в индивидуальных случаях гражданам России многократные шенгенские визы сроком до пяти лет.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре От Будапешта до Волгограда: двойное дно Запада. Хроника событий на 13:00 7 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
