ВС РФ наносят удары по объектам на Украине, в небо поднят МиГ-31К

Воздушная тревога объявлена сегодня на всей территории Украины в связи со взлетом истребителя МиГ-31К Воздушно-космических сил России, способного нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Об этом 6 ноября сообщил телеграм-канал Украина.ру

На этом фоне российская армия продолжает наносить удары и сдерживать наступление противника на фронте.Как сообщает источник, в течение дня Вооруженные Силы РФ нанесли удары по объектам противника в Киевской области. Точный характер целей и последствия ударов не уточняются. На харьковском направлении, по данным Министерства обороны России, подразделения ВС РФ отразили три атаки украинских формирований. Целью ВСУ, как сообщается, была попытка деблокировать свои окруженные группировки в этом районе. Одновременно с боевыми действиями на земле, взлет самолета-носителя ракетного комплекса "Кинжал" — МиГ-31К — привел к объявлению общенациональной воздушной тревоги на Украине. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп удваивает ядерную "ставку", а Евросоюзу открывают глаза. Хроника событий на утро 6 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

Новости

