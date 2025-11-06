https://ukraina.ru/20251106/lovushka-dlya-rossii-kak-ssha-i-velikobritaniya-po-raznomu-gotovyat-ukrainu-k-poslevoennomu-miru-1071179780.html

Ловушка для России. Как США и Великобритания по разному готовят Украину к послевоенному миру

Ловушка для России. Как США и Великобритания по разному готовят Украину к послевоенному миру

Продвижение российской армии на фронте и российско-американские дипломатические усилия постепенно дают представление о наиболее вероятные вариантах выхода из украинского кризиса и контурах послевоенных границ Украины.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071178423_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_ccd1a13f6bd4885acb94f7e9a432033d.jpg

При этом по мере приближения к компромиссному варианту мира более явственными становятся риски и вызовы для России. Одним из наиболее вероятных вариантов завершения СВО может оказаться сохранение агрессивно враждебного России киевского режима в пределах территориально урезанной Украины.Это государственное образование хоть и будет предельно ослабленным, но при военно-технической и финансовой поддержке либерал-глобалистских кругов Запада может представлять серьёзную угрозу, как фактический плацдарм НАТО для противостояния (вплоть до военного) России.На днях появилось ещё одно свидетельство давления на Зеленского в плане скорейшего начала прямых переговоров с Россией для мирного соглашения по выходу из украинского кризиса. Посол США при НАТО Мэтью Уитакер по итогам встреч в Киеве 3 ноября заявил, что довёл до сведения Зеленского, "что эта бессмысленная война должна прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, – единственный жизнеспособный путь вперёд".За этим высказыванием, адресованным, учитывая обстоятельства, конкретно Зеленскому стоит по всей видимости тяжёлый разговор Уитакера с первыми лицами режима, в ходе которого он убеждал их начать переговоры о мире на российско-американских условиях.Несколько ранее Уитакер в телеинтервью говорил, что в рамках программы закупок американских вооружений для военных формирований Украины в Киев будет направлено около 2 млрд долл., а в 2026 году может быть направлено порядка 12–15 млрд долл.Таким образом, администрация Трампа верна своему изначальному подходу – воздействовать на обе стороны противостояния, совмещая это с экономией собственных средств, а то и с выгодой.Президент США и некоторая часть его окружения достаточно равнодушны к украинской повестке, в отличие от демократической партии США. Ни для кого не секрет, что приход Трампа к власти в США расколол Запад в плане понимания первоочерёдности угроз, переместив главный штаб противостояния России в западноевропейские столицы, в первую очередь, в Лондон.Поэтому, в дальнейшем будем говорить об этой – либерал-глобалистской части Запада, которую возглавила Британия.В этих кругах Запада, да и в военно-политических кругах киевского режима, судя по всему, смирились с поражением на поле боя. Сейчас по-настоящему главным и принципиальным вопросом для Лондона является само сохранение антироссийского режима в Киеве и его контроль над большей частью территории Украины. Это даёт возможность сохранить основную территорию Украины как максимально удобный во всех смыслах плацдарм для угроз национальной безопасности России и Белоруссии, а так же дальнейшему возрождению имперских планов Великобритании по возвращению своего былого влияния (и величия) на Востоке.Это объясняет, почему Лондон, а затем и его союзники так сосредоточены на послевоенных гарантиях киевскому режиму непременно от стран НАТО, при этом фактически эти "друзья Великобритании" предали забвению свои недавние планы по возвращению Киеву территорий "в границах 1991-го года".На данный момент либерал-глобалистский Запад во главе с Британией в принципе устраивает любой вариант урегулирования украинского кризиса, кроме того, который сделает невозможным использование территории Украины в качестве плацдарма для всесторонних угроз России. С этой точки зрения, потеря Киевом контроля над некоторыми территориями не является для Запада критичной.Лондон вполне устроит:- 1) заморозка военной фазы украинского кризиса по линии фронта с фактической потерей Киевом территорий ("корейский вариант"), что и предлагает Трамп; 2) мирный договор даже при условии международно-правового оформления новых территорий в составе РФ ("финский вариант"), если это будет цена за спасение киевского режима с подконтрольной ему территорией. На это согласны некоторые наиболее вменяемые европейские политики. И, тем более, устроит вариант 3) - бессрочное продолжение боевых действий при условии – непременном! – удержании ВФУ линии фронта.Все эти варианты, хоть и ослабляют киевский режим, но при этом сохраняют сам этот режим, а, следовательно, сохраняют для либерал-глобалистов Запада удобный и территориально большой плацдарм критических для существования РФ угроз.Сохранение киевского режима в рамках общей стратегии сдерживания России является сейчас главным интересом Лондона не в меньшей степени, чем самого этого режима. Если для этого понадобится изменить границы Украины по итогам СВО, чтобы прекратить войну и спасти киевский режим от разгрома, то Лондон заставит Киев с этим смириться. Тем более, что США не будут препятствовать.Приближающееся освобождение ВС РФ крупных городов ДНР и продвижение её на Запад по Днепропетровской области может подтолкнуть Британию в ближайшее время к действенному давлению на Киев в этом направлении.Собственно, то же самое делают США, - и последнее заявление Уитакера - тому подтверждение, но по иной причине – им необходимо как можно скорее покончить с украинским кризисом и переключиться на Юго-Восточную Азию, чтобы сосредоточиться на военном сдерживании КНР.Поэтому, для либерал-глобалистских кругов Запада, с точки зрения описанных намерений, является логичным, с одной стороны, продолжение военной помощи Киеву с расчётом повысить для России цену войны и вынудить Москву отказаться от главных задач СВО. В британских СМИ пишут, что цель – "показать Владимиру Путину, что Запад будет поддерживать Украину дольше, чем способность российской экономики поддерживать военные действия".Но, с другой стороны - одновременное подталкивание (пока аккуратное) лидеров киевского режима к фактическому отказу от потерянных территорий и к переговорам с Россией, чтобы в случае проигрыша Киевом войны "на истощение", успеть спасти сам киевский режим.Смысл тезисов, доведённых Уитакером в Киеве до сведения Зеленского и его так называемого "95-го квартала" вполне укладывается в эти расчёты.Как, видимо, представляется на Западе, сочетание этих мер должно как раз привести к желаемому результату, который многократно озвучивался влиятельными западными экспертами и политиками – согласию Москвы с существованием Украины, как прозападно ориентированного фактического плацдарма НАТО, постоянно угрожающего России, в обмен на согласие Киева с вхождением новых территорий в состав РФ.Эту своеобразную ловушку, в которую попытаются заманить Россию этим псевдообменом, надо постоянно иметь ввиду. Освобождённые территории уже вошли в состав России; оккупированная Киевом часть ДНР будет освобождена российской армией безотносительно к позиции Запада.А вот согласие с существованием Украины под властью нынешнего киевского режима, закреплённое в двустороннем договоре, свяжет Москве руки в ситуации новых критических угроз безопасности с украинской территории, которые Запад уже закладывает в обсуждаемые планы сотрудничества с Украиной. Об этом свидетельствуют западные программы вооружения киевского режима до 2030 г. и планы интеграции военно-промышленного потенциала Украины в НАТО, которые подписываются и реализуются уже сейчас.При этом, укрепляется тенденция переноса украинского военного производства в страны НАТО с упором на производство беспилотников. С британской компанией достигнута договорённость о массовом производстве в Британии беспилотников-перехватчиков "Oктопус-100" ("Осьминог"). Для этого "Укрспецсистемс" вложила в строительство двух сборочных линий в Британии 271 млн. долл. Ведь очевидно, что мирный договор с Россией будет предусматривать весьма ограниченные возможности самой Украины создавать вооружения на своейц территории. Вот английский политики и следующие в их траверс5е бизнесмены уже подсуетились, создавая (еще до всех мирных переговоров, платформу у себя в стране для создания новых украинских вооружений...С этой же целью украинская компания "Буллет" - разработчик турбореактивных беспилотных систем-перехватчиков и американская "Аэро Групп Холдинг" будут сотрудничать с "Минобороны" киевского режима. Добавим - будущего "минобороны" Незалежной, потому что нынешнее украинское ведомство войны уже само по себе прекращает существование вместе с окончанием СВО.В целом, развитие событий даже на основе компромиссных российско-американских условий урегулирования будет фактически означать проигрыш НАТО в попытке нанести России "стратегическое поражение". Вместе с тем, это не означает автоматической ликвидации киевского режима. А, следовательно, не снимает угрозы новой войны и новых проблем для России.Но есть, как говорится в этой ситуации и хорошие новости.Фактически проигрыш НАТО в его, Альянса, противостоянии с Россией, с высокой вероятностью дискредитирует правящие в ЕС либерал-глобалистские силы и будет способствовать приходу к власти в большинстве стран Европы и в Брюсселе местных украиноскептиков, типа Орбана и Фицо. А это откроет путь к прекращению поддержки Европой киевского режима и к его ликвидации.Очевидно, что это так же хорошо понимают на Западе и всячески стараются, подыгрывая Зеленскому, держа в уме задачу милитаризации поствоенной Украины, сохранить в этой двусмысленной ситуации и себя. Как говорится, самая черная ночь наступает накануне рассвета.О том, как тем временем складывается ситуация на Украине - в статье "Пусть вытрет сопли и идет на войну!" Как на Украине от "бусификации" переходят к массовому терроризму"

