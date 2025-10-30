https://ukraina.ru/20251030/pust-vytret-sopli-i-idet-na-voynu-kak-na-ukraine-ot-busifikatsii-perekhodyat-k-massovomu-terrorizmu-1070894214.html

"Пусть вытрет сопли и идет на войну!" Как на Украине от "бусификации" переходят к массовому терроризму

Ускорение роста потерь вооружённых формирований Украины (ВФУ) на передовой, систематический кризис мобилизации и нарастание нехватки личного состава превратились во взаимно поддерживающийся процесс, который всё туже закручивается в спираль оперативного кризиса на фронте.

Недоукомплектованность формирований боевиков снижает их боеспособность и повышает потери; рост потерь, в свою очередь, усугубляет страх перед мобилизацией и толкает людей любой ценой спасаться от людоловов ТЦК; кризис мобилизации приводит к росту некомплекта, а это повышает потери… и т.д.Депутаты Рады и разного рода военные активисты и эксперты в Киеве указывают на надвигающийся оперативный кризис фронта, приводя в пример очаговую оборону ВФУ в Красноармейске (Покровск), Димитрове (Мирноград), Константиновке и Купянске. Ситуацию в этих городах командование ВФУ пытается спасти за счёт переброски более-менее боеспособных формирований т.н. "ГУР", но очевидно, что это лишь ненадолго отсрочит их освобождение Русской армией.Критический некомплект киевских боевиков депутат ВР от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко на днях показал на конкретном примере: есть батальоны, где при штате 600 человек насчитывается всего 120 человек, причём, только семь человек из них пехотинцы. Остальные – это персонал штабов и обеспечения.Горбенко намекает, что такая ситуация - следствие потерь на фронте и дезертирства. Это, конечно крайний случай и, к сожалению, пока не повсеместный в ВФУ, но, учитывая тенденцию, есть основания надеяться, что дело идёт к этому.Военная активистка Мария Берлинская подтверждает, что "фронт держится на пределе сил", а над Украиной нависла угроза потери крупных областных центров: Днепропетровска (Днепра), Запорожья, Харькова и Сум.В сложившейся ситуации, в Киеве единственный выход видят в кратном росте числа мобилизованных. Разного рода "активисты" радуются, что, хоть в важнейшем слагаемом армии – в людях, киевская власть может обеспечить себя сама, открыто признавая полную зависимость киевского режима от "партнёров" в вопросах внешней финансовой и военной помощи.В нынешних условиях массового уклонения от людоловов на Украине это означает не просто ужесточение мобилизации – этот этап киевский режим прошёл в июне 2024 – сентябре 2025 гг., а мобилизацию методами поголовных облав на граждан Украины и масштабных полицейских операций, как это практикуется для поимки опаснейших бандитов и террористов.Очередная "волонтёр", некто Татьяна Мялковская на днях заявила, что каждый украинский мужчина должен быть направлен на войну, а сотрудники ТЦК работают недостаточно жёстко. "Я хочу пойти работать в ТЦК…, - говорит она. - ТЦК нужно умножить и дать им более наглых парней, потому что они слабо работают. Правильно, что ТЦК бесчинствуют, пусть заламывают руки... Какой хрен он сидит здесь, когда война? Пусть вытрет сопли и идёт".Данная особь точно выразила реальное отношение киевского режима и кучки "избранных" к населению Украины. Они для киевской власти – стадо бессловесного и бесправного скота, которым можно распоряжаться в своих интересах, как угодно.Проблему недостаточной комплектации армии в целом, и воинских частей, ведущих боевые действия непосредственно на линии фронта, в частности, неоднократно озвучивало командование ВФУ, военнослужащие и эксперты. Уже в конце 2024 года самой большой проблемой называлась укомплектованность именно пехотных подразделений, которая могла достигать всего 10-20% от штатной численности.По подсчётам критически настроенных к власти Зеленского воюющих военных активистов и боевиков-блогеров ВФУ, ежемесячные потери боевиков в 2025 году составляют порядка 15 тыс. чел. вместе с убитыми и ранеными.К потерям ВФУ следует добавить дезертиров. Их количество непрерывно увеличивалось и к настоящему времени возросло до такой неприличной величины, что официальная статистика ушедших в "самоволку" и вернувшихся в свои части перестала вестись систематически и уже не отражает реальных масштабов явления.По данным офиса т.н. "генпрокурора" режима, с февраля 2022 года по сентябрь 2025 года на Украине официально открыли почти 290 тыс. дел за дезертирство. Из них в 2022 году — 10,4 тысяч, в 2023 году — 25,4 тысяч, в 2024 году — 91,1 тысяч, за 9 месяцев 2025 года-162,7 тысяч (в среднем 18 тысяч в месяц). Однако, по подсчётам воюющего "активиста" Луценко, дезертиров в разы больше.С учётом ежемесячных потерь убитыми и ранеными порядка 15 тыс. (относительно точно установленная цифра из разных источников) и официальной цифрой дезертиров в 18 тыс. общие потери киевских боевиков составляют в 2025 году 33 тыс. в месяц. При 20 тыс. человек мобилизованных в месяц, что является также более-менее точно установленной цифрой, убыль в формированиях киевских боевиков – минус 13 тыс. чел.По самым оптимистичным подсчётам украинских экспертов в часть возвращается мизерное количество дезертиров. По данным ГБР с декабря 2024 года по начало августа 2025 года на службу вернулось порядка 30 тыс. боевиков, примерно 3,6 тыс. в месяц из 18 тыс., т.е. 14.4 тыс. чел. не возвращаются.Таким образом, ежемесячно ВФУ теряют порядка 29 тыс. чел. и этот результат, накапливаясь от месяца к месяцу, складывается в итоге в возрастающую нехватку личного состава ВФУ. Поскольку разрыв между числом мобилизованных и потерями растёт в сторону потерь, единственный способ хоть частично ослабить остроту проблемы – это перевод боевиков из тыловых частей или из отрядов обеспечения (например, операторов беспилотников) на передовую, в пехоту.Как признают украинские эксперты и командиры среднего звена, эта практика становится серьёзной проблемой в ВФУ, что с учётом запредельных потерь киевских боевиков на передовой, дополнительно стимулирует мужчин на Украине любой ценой скрываться от людоловов ТЦК. Сейчас уже невозможно полностью укомплектовать даже тыловые части потому, что ранее они формировались из добровольцев, которые были уверены, что их не отправят на передовую, а сейчас такой уверенности нет.По словам т.н. "военного омбудсмена" режима Ольги Решетиловой, подавляющее большинство дезертиров являются недавно мобилизованными, которые бегут непосредственно из учебных центров или во время перевода в воинскую часть.Её признание показательно во всём. Она считает, что в украинском обществе сформировалась "общественная константа", что "мобилизация в армию равна смерти" и это "привело к страху мобилизации уже на уровне инстинктов".Добавим, что это естественные инстинкты самосохранения, которые формируются пониманием бессмысленности гибели "за Зеленского", "за режим людоловов", воспоминаниями о том, как "заламывали руки" и травили в облавах, рассказами вернувшихся с фронта и, уходящими за горизонт кладбищами погибших боевиков.Пока мужчин на Украине спасает подготовка киевских властей к выборам, которые на всякий случай, с учётом активности Трампа, продумывают предвыборную кампанию, ибо "уклонист сегодня – ценный избиратель завтра". В ситуации озабоченности собственными рейтингами никто не хочет ассоциировать себя с "бусификацией" и повестками.Примечательно, что невоенные расходы в 2026 году возрастут намного больше, чем военные. Финансирование минобороны в проекте бюджета вырастет на 0,6% по сравнению с 2025 годом, МВД — сократится на 0,1%, а бюджет минсоцполитики увеличится на 10,6%, минздрава — на 14%.Как следствие, расширяется количество тех, кого легче "бусифицировать" - алкоголиков, наркоманов, бомжей, людей с проблемами психики, и пр. Они разлагают дисциплину, но создают иллюзию укомплектованности подразделения. Но и боеспособность таких подразделений соответствующая.Киевские эксперты, правящие круги и военное командование видят единственный выход в существенном расширении мобилизации для того, чтобы весной отпустить боевиков, которые отвоевали уже четыре года, во временную демобилизацию на полгода или в полноценную демобилизацию, в зависимости от ситуации на фронте.А это значит, что в случае продолжения киевским режимом военной фазы украинского кризиса мобилизация по совету некоторых "активистов" перейдёт от "бусификаций" к прямым облавам и открытому массовому террору против населения.Свое мнение о "бусификации", а вернее принудительной мобилизации и ее последствиях на сайте Украина.ру выразил политтехнолог и публицист Михаил Павлив "Украину ждет пиршество людоловов"

2025

