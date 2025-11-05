https://ukraina.ru/20251105/vsu-obstrelyali-zaporozhskuyu-oblast-est-zhertva-sbity-pyat-ukrainskikh-dronov-1071154920.html

ВСУ обстреляли Запорожскую область: есть жертва, сбиты пять украинских дронов

ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом 5 ноября сообщает официальный канал губернатора Запорожья

В результате обстрела погибла женщина, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Кроме того, в городе нарушено электроснабжение — без света остались более 1000 абонентов. Работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются. Тем временем российские системы ПВО в течение дня показали высокую эффективность. С 12:00 до 17:00 по московскому времени было перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотников самолётного типа: - три — над территорией Брянской области; - один — над территорией Белгородской области; - один — над территорией Курской области. Воздушная граница России надёжно защищена, все цели уничтожены.Итоги дня в материале Россия готова к ответным ядерным испытаниям. Агония ВСУ в Красноармейске и под Купянском. Итоги 5 ноября на сайте Украина.ру

