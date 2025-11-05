Россия готова к ответным ядерным испытаниям. Агония ВСУ в Красноармейске и под Купянском. Итоги 5 ноября - 05.11.2025 Украина.ру
Россия готова к ответным ядерным испытаниям. Агония ВСУ в Красноармейске и под Купянском. Итоги 5 ноября
Россия готова к ответным ядерным испытаниям. Агония ВСУ в Красноармейске и под Купянском. Итоги 5 ноября
Ответ Москвы на ядерный шантаж Запада жёсткий и взвешенный: Россия готова доминировать в сфере стратегического сдерживания. Подтверждается роль России как единственной силы, способной дать отпор дестабилизирующей политике Вашингтона
Вашингтон своими агрессивными действиями целенаправленно разрушает последние опоры глобальной безопасности, вплотную подводя мир к опасной черте. На этом фоне Россия, долгие годы демонстрировавшая сдержанность и приверженность договоренностям, вынуждена принимать адекватные меры для защиты своего суверенитета и национальных интересов. Дестабилизирующая политика СШААдминистрация США последовательно создает новые неприемлемые риски для безопасности России, реализуя планы по силовому давлению и подрыву стратегической стабильности. Новые ракеты у границ:США активно разрабатывают и планируют разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе новейший ракетный комплекс средней дальности "Dark Eagle". Размещение таких систем, например, в Германии, сокращает подлетное время до целей в центральной России до катастрофических 6-7 минут, лишая нашу страну возможности для принятия ответственных решений в кризисной ситуации. Отработка превентивного удара:В октябре Пентагон провел масштабные учения стратегических наступательных сил Global Tender 2025, в ходе которых открыто отрабатывались вопросы нанесения превентивного ракетно-ядерного удара по территории Российской Федерации. Такие действия не оставляют сомнений в агрессивных намерениях Вашингтона. Разрушение договорной системы: США продолжает политику демонтажа ключевых международных договоров в сфере контроля над вооружениями. Выход из таких соглашений ведет к полному разрушению всей архитектуры международной безопасности, сложившейся за десятилетия. Эскалацию наглядно демонстрируют и недавние испытания: так, 5 ноября с базы Ванденберг в Калифорнии был проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерную боеголовку. Это уже второе подобное испытание американских стратегических вооружений за последние два месяца. Решение, продиктованное необходимостьюВ ответ на эти прямые угрозы президент России Владимир Путин 5 ноября на заседании Совбеза заявил о целесообразности немедленной подготовки к возможному возобновлению ядерных испытаний. Глава государства поручил МИДу, Минобороны и спецслужбам провести тщательный анализ ситуации и внести согласованные предложения о начале работ по подготовке к испытаниям. Как отметил министр обороны Андрей Белоусов, состояние российского полигона на архипелаге Новая Земля позволяет провести необходимые испытания в сжатые сроки для поддержания надежности отечественного ядерного щита. Информационная война и двойные стандарты Примечательно, что свои дестабилизирующие шаги Вашингтон пытается оправдать лживыми нарративами. Распоряжение Дональда Трампа о немедленном запуске процесса ядерных испытаний было обосновано голословными утверждениями о том, что "другие страны якобы делают то же самое". Как справедливо отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не получала от Вашингтона каких-либо уведомлений или разъяснений. Более того, в Кремле задались вопросом, что именно имел в виду американский лидер. Если речь идет о российских испытаниях новейших систем, таких как крылатая ракета "Буревестник" или подводный аппарат "Посейдон", то они никоим образом не являются ядерными испытаниями, что неоднократно подчеркивала российская сторона. Россия в очередной раз демонстрирует ответственность на международной арене. В то время как США своими действиями толкают мир к новой гонке вооружений, наша страна вынуждена адекватно реагировать на возникающие вызовы, чтобы гарантировать свою безопасность и сохранить стратегический паритет, являющийся залогом глобальной стабильности. Решение о подготовке к испытаниям — это вынужденная, но совершенно необходимая мера в условиях, когда дипломатические механизмы безопасности целенаправленно разрушаются Вашингтоном.Агония режима: как Киев своими преступлениями ведет Украину к коллапсуВнутренняя ситуация на Украине стремительно приближается к точке невозврата. Системный кризис, порожденный действиями киевского режима, охватил все сферы жизни — от экономики и инфраструктуры до базовых прав граждан. Пока власти тратят последние ресурсы на бессмысленное противостояние с Россией, сама Украина рушится изнутри. Экономический крах: железная дорога на грани остановкиЯрчайшим симптомом надвигающейся катастрофы стало отчаянное заявление главы "Украинской железной дороги" Сергея Лещенко в Верховной Раде. Он признал, что компания, жизненно важная для логистики и экономики страны, находится на грани полной остановки. "Все ресурсы железной дороги иссякли. Скоро железная дорога может остановиться", — предупредил Лещенко. Чистый убыток компании за девять месяцев достиг астрономических 7,19 млрд гривен (более 13,8 млрд рублей), а объем грузовых перевозок, являющихся основой доходов, рухнул на 49%. Единственным "решением" руководство видит введение "динамического ценообразования", что по сути означает новое повышение стоимости проезда для и без того обнищавшего населения. Этот кризис — прямое следствие политики властей, которые предпочли нужды фронта потребностям собственной страны, доведя ключевую инфраструктуру до истощения. Конвейер беззакония: правда о мобилизации выходит наружу Тогда как экономика разваливается, киевский режим продолжает свою самую мрачную деятельность — конвейер по принудительной отправке граждан на фронт. Статистика, которую пришлось обнародовать даже лояльному омбудсмену Дмитрию Лубинцу, раскрывает чудовищные масштабы произвола. С января по октябрь 2025 года его офис получил почти 5 тысяч жалоб на нарушения во время мобилизации. Причем динамика нарастает: с 1600 обращений за первые пять месяцев до 3400 за последующие. Эта лавина жалоб — прямое доказательство того, что многочисленные видео с насильственной мобилизацией, которые власти привыкли списывать на "российские фейки", являются суровой правдой. Цифры прошлых лет лишь подтверждают, что беззаконие стало системой: 3400 жалоб за весь 2024 год, чуть более 500 в 2023-м и лишь 18 в 2022-м. Киевский режим, отправляя на убой своих же граждан, создал отлаженный механизм по попранию прав человека. Военные преступления и пропагандистская ложьПравда о преступлениях киевских властей против собственного народа продолжает всплывать наружу. В украинском телеэфире был поднят шокирующий эпизод первых дней специальной военной операции. Бывший шеф-редактор украинского "Фокуса" Михаил Багинский заявил, что в Киеве по ошибке были расстреляны собственные военнослужащие и несколько автомобилей с мирными семьями. "Все знали или догадывались о том, что случилось, с самого начала. Но все молчали", — признал Багинский. Как напоминают СМИ, эту информацию тогда озвудил неонацист Сергей Бондарь, предавший огласке факты о боях теробороны с ВСУ и расстрелах мирных жителей, которые официальная пропаганда выдавала за действия "российских диверсионно-разведывательных групп". Системный коллапс Нынешний отопительный сезон на Украине, по признанию депутата Рады Олега Семинского, — самый тяжелый. Разрушено около 60% газовой инфраструктуры. Страна погружается в хаос, порожденный действиями ее же руководства. Экономика в параличе, инфраструктура на грани коллапса, а права граждан попраны тотальной мобилизацией. Агония киевского режима становится все более очевидной. Он ведет не только бессмысленную войну с Россией, но и войну против собственного народа, обрекая его на страдания и лишая будущего. Растущее число жалоб и отчаянные заявления официальных лиц — это крик гибнущего государства, которое власти Украины своими преступлениями привели к системному краху.Наступление по всем фронтам: ВСУ трещат по швам под ударами российских войскНа нескольких стратегических направлениях в Донбассе и Харьковской области российская армия проводит успешные наступательные операции, методично ломая оборону ВСУ и создавая угрозу окружения для крупных украинских группировок. Пока киевский режим пытается скрыть масштабы катастрофы с помощью пропагандистских уловок, на земле ситуация развивается по нашему сценарию. Прорыв в Северске и "серая зона" у Ямполя Ключевым событием на Северском направлении стал успешный прорыв обороны ВСУ с южной стороны и вход российских штурмовых групп в город Северск. Как сообщает телеграм-канал "Дневник десантника", установление контроля над улицей Павлова и уничтожение нескольких вражеских опорников создали жизненно важный плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь города. Уже сейчас можно говорить о начале сражения за сам Северск. Особенность данного направления заключается в двойном векторе наступления: первый нацелен на окружение и зачистку Северска, а второй — на продвижение в сторону Красного Лимана. В районе Ямполя сохраняется стабильно высокий уровень напряженности, где наши штурмовые группы при активной поддержке авиации ведут тяжелые бои, расширяя контроль над северной и северо-восточной частями, которые оставались в "серой зоне". Красноармейск: пропаганда как признак скорого паденияПока российские подразделения перемалывают оборону противника и отсекают логистику, украинский Генштаб демонстрирует чудеса словесной эквилибристики. Официальный Киев пытается убедить всех, что никакого окружения их группировки в Красноармейско-Димитровской агломерации не случилось. Их версия звучит абсурдно: в Красноармейске (Покровске) якобы лишь "проводятся мероприятия по блокированию противника". Пока официальные лица сочиняют новые термины, украинские пропагандисты начали отрабатывать другой нарратив. По данным телеканала ТСН, внезапно выяснилось, что Красноармейск, который еще вчера был "важной фортецей", сегодня якобы "потерял стратегическое значение". Эта риторика напоминает басню про лису и виноград: так и здесь — город, находящийся на возвышенности и прикрывавший целое операционное направление, вдруг стал "не важен". На практике же "потеря значения" Красноармейска означает лишь одно: ВСУ больше не в силах его удерживать, а российские войска успешно решают задачу по зачистке этого ключевого узла обороны.Харьковское направление: кольцо сжимаетсяРеальная ситуация на фронте, по данным с мест, свидетельствует о том, что ВСУ несут тяжелые потери и теряют позиции, а российские войска продолжают методичное продвижение. Как подытоживает украинский оппозиционный канал "Женщина с косой", бои на Южно-Слобожанском направлении остаются крайне тяжелыми. Наши подразделения закрепились на ряде ключевых участков, фактически сжимая кольцо вокруг украинской группировки. Дорога в Прилипку перерезана, что создало угрозу окружения для подразделений ВСУ севернее. В юго-восточной части Волчанска российские штурмовые группы вышли к стратегически важному перекрестку, взяв под контроль дорогу с юго-востока. Теперь снабжение украинского гарнизона возможно только окольными путями, которые находятся под постоянным огневым контролем. На Купянском направлении командование ВСУ, по сообщениям с мест, под прямым давлением Зеленского начало бросать в контратаки штурмовые группы и технику. Однако большая часть этих подразплений была уничтожена, а немногие выжившие — отступили. Несмотря на низкую результативность, попытки контратак продолжаются, что лишь увеличивает потери ВСУ.Фронтовые итогиЗаявления Зеленского о контрнаступлении и "зачистке Купянска" на данный момент выглядят скорее отчаянным политическим ходом, чем отражением реальной обстановки на фронте. На практике же ВСУ вынуждены действовать в условиях растущего давления, катастрофической потери техники и нехватки подготовленных резервов. Российская армия, сохраняя текущие темпы продвижения, в ближайшие дни может выйти к новым рубежам, что поставит под угрозу как весь северный фланг украинской группировки в Харьковской области, так и остатки оккупационных сил в Донецкой Народной Республике.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Ответ Москвы на ядерный шантаж Запада жёсткий и взвешенный: Россия готова доминировать в сфере стратегического сдерживания. Подтверждается роль России как единственной силы, способной дать отпор дестабилизирующей политике Вашингтона
Вашингтон своими агрессивными действиями целенаправленно разрушает последние опоры глобальной безопасности, вплотную подводя мир к опасной черте. На этом фоне Россия, долгие годы демонстрировавшая сдержанность и приверженность договоренностям, вынуждена принимать адекватные меры для защиты своего суверенитета и национальных интересов.
Дестабилизирующая политика США
Администрация США последовательно создает новые неприемлемые риски для безопасности России, реализуя планы по силовому давлению и подрыву стратегической стабильности.
Новые ракеты у границ:
США активно разрабатывают и планируют разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе новейший ракетный комплекс средней дальности "Dark Eagle". Размещение таких систем, например, в Германии, сокращает подлетное время до целей в центральной России до катастрофических 6-7 минут, лишая нашу страну возможности для принятия ответственных решений в кризисной ситуации.
Отработка превентивного удара:
В октябре Пентагон провел масштабные учения стратегических наступательных сил Global Tender 2025, в ходе которых открыто отрабатывались вопросы нанесения превентивного ракетно-ядерного удара по территории Российской Федерации. Такие действия не оставляют сомнений в агрессивных намерениях Вашингтона.
Разрушение договорной системы:
США продолжает политику демонтажа ключевых международных договоров в сфере контроля над вооружениями. Выход из таких соглашений ведет к полному разрушению всей архитектуры международной безопасности, сложившейся за десятилетия.
Эскалацию наглядно демонстрируют и недавние испытания: так, 5 ноября с базы Ванденберг в Калифорнии был проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерную боеголовку. Это уже второе подобное испытание американских стратегических вооружений за последние два месяца.
Решение, продиктованное необходимостью
В ответ на эти прямые угрозы президент России Владимир Путин 5 ноября на заседании Совбеза заявил о целесообразности немедленной подготовки к возможному возобновлению ядерных испытаний.

"Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отойти от этих обязательств у нас нет, — подчеркнул Владимир Путин.

— Однако еще в Послании Федеральному Собранию в 2023 году мною было сказано: в случае если Соединённые Штаты или другие участники Договора проведут такие испытания, то и Россия должна будет предпринять адекватные ответные действия".

Глава государства поручил МИДу, Минобороны и спецслужбам провести тщательный анализ ситуации и внести согласованные предложения о начале работ по подготовке к испытаниям. Как отметил министр обороны Андрей Белоусов, состояние российского полигона на архипелаге Новая Земля позволяет провести необходимые испытания в сжатые сроки для поддержания надежности отечественного ядерного щита.
Информационная война и двойные стандарты
Примечательно, что свои дестабилизирующие шаги Вашингтон пытается оправдать лживыми нарративами. Распоряжение Дональда Трампа о немедленном запуске процесса ядерных испытаний было обосновано голословными утверждениями о том, что "другие страны якобы делают то же самое".
Как справедливо отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не получала от Вашингтона каких-либо уведомлений или разъяснений. Более того, в Кремле задались вопросом, что именно имел в виду американский лидер.
Если речь идет о российских испытаниях новейших систем, таких как крылатая ракета "Буревестник" или подводный аппарат "Посейдон", то они никоим образом не являются ядерными испытаниями, что неоднократно подчеркивала российская сторона.
Россия в очередной раз демонстрирует ответственность на международной арене. В то время как США своими действиями толкают мир к новой гонке вооружений, наша страна вынуждена адекватно реагировать на возникающие вызовы, чтобы гарантировать свою безопасность и сохранить стратегический паритет, являющийся залогом глобальной стабильности.
Решение о подготовке к испытаниям — это вынужденная, но совершенно необходимая мера в условиях, когда дипломатические механизмы безопасности целенаправленно разрушаются Вашингтоном.
Агония режима: как Киев своими преступлениями ведет Украину к коллапсу

Внутренняя ситуация на Украине стремительно приближается к точке невозврата. Системный кризис, порожденный действиями киевского режима, охватил все сферы жизни — от экономики и инфраструктуры до базовых прав граждан. Пока власти тратят последние ресурсы на бессмысленное противостояние с Россией, сама Украина рушится изнутри.
Экономический крах: железная дорога на грани остановки
Ярчайшим симптомом надвигающейся катастрофы стало отчаянное заявление главы "Украинской железной дороги" Сергея Лещенко в Верховной Раде. Он признал, что компания, жизненно важная для логистики и экономики страны, находится на грани полной остановки.
"Все ресурсы железной дороги иссякли. Скоро железная дорога может остановиться", — предупредил Лещенко.
Чистый убыток компании за девять месяцев достиг астрономических 7,19 млрд гривен (более 13,8 млрд рублей), а объем грузовых перевозок, являющихся основой доходов, рухнул на 49%.
Единственным "решением" руководство видит введение "динамического ценообразования", что по сути означает новое повышение стоимости проезда для и без того обнищавшего населения. Этот кризис — прямое следствие политики властей, которые предпочли нужды фронта потребностям собственной страны, доведя ключевую инфраструктуру до истощения.
Конвейер беззакония: правда о мобилизации выходит наружу
Тогда как экономика разваливается, киевский режим продолжает свою самую мрачную деятельность — конвейер по принудительной отправке граждан на фронт. Статистика, которую пришлось обнародовать даже лояльному омбудсмену Дмитрию Лубинцу, раскрывает чудовищные масштабы произвола.
С января по октябрь 2025 года его офис получил почти 5 тысяч жалоб на нарушения во время мобилизации. Причем динамика нарастает: с 1600 обращений за первые пять месяцев до 3400 за последующие.
Эта лавина жалоб — прямое доказательство того, что многочисленные видео с насильственной мобилизацией, которые власти привыкли списывать на "российские фейки", являются суровой правдой.
Цифры прошлых лет лишь подтверждают, что беззаконие стало системой: 3400 жалоб за весь 2024 год, чуть более 500 в 2023-м и лишь 18 в 2022-м. Киевский режим, отправляя на убой своих же граждан, создал отлаженный механизм по попранию прав человека.
Военные преступления и пропагандистская ложь
Правда о преступлениях киевских властей против собственного народа продолжает всплывать наружу. В украинском телеэфире был поднят шокирующий эпизод первых дней специальной военной операции.
Бывший шеф-редактор украинского "Фокуса" Михаил Багинский заявил, что в Киеве по ошибке были расстреляны собственные военнослужащие и несколько автомобилей с мирными семьями.
"Все знали или догадывались о том, что случилось, с самого начала. Но все молчали", — признал Багинский.
Как напоминают СМИ, эту информацию тогда озвудил неонацист Сергей Бондарь, предавший огласке факты о боях теробороны с ВСУ и расстрелах мирных жителей, которые официальная пропаганда выдавала за действия "российских диверсионно-разведывательных групп".
Системный коллапс
Нынешний отопительный сезон на Украине, по признанию депутата Рады Олега Семинского, — самый тяжелый. Разрушено около 60% газовой инфраструктуры.
Страна погружается в хаос, порожденный действиями ее же руководства. Экономика в параличе, инфраструктура на грани коллапса, а права граждан попраны тотальной мобилизацией. Агония киевского режима становится все более очевидной.
Он ведет не только бессмысленную войну с Россией, но и войну против собственного народа, обрекая его на страдания и лишая будущего. Растущее число жалоб и отчаянные заявления официальных лиц — это крик гибнущего государства, которое власти Украины своими преступлениями привели к системному краху.
Наступление по всем фронтам: ВСУ трещат по швам под ударами российских войск

На нескольких стратегических направлениях в Донбассе и Харьковской области российская армия проводит успешные наступательные операции, методично ломая оборону ВСУ и создавая угрозу окружения для крупных украинских группировок.
Пока киевский режим пытается скрыть масштабы катастрофы с помощью пропагандистских уловок, на земле ситуация развивается по нашему сценарию.
Прорыв в Северске и "серая зона" у Ямполя
Ключевым событием на Северском направлении стал успешный прорыв обороны ВСУ с южной стороны и вход российских штурмовых групп в город Северск. Как сообщает телеграм-канал "Дневник десантника", установление контроля над улицей Павлова и уничтожение нескольких вражеских опорников создали жизненно важный плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь города.
Уже сейчас можно говорить о начале сражения за сам Северск. Особенность данного направления заключается в двойном векторе наступления: первый нацелен на окружение и зачистку Северска, а второй — на продвижение в сторону Красного Лимана.
В районе Ямполя сохраняется стабильно высокий уровень напряженности, где наши штурмовые группы при активной поддержке авиации ведут тяжелые бои, расширяя контроль над северной и северо-восточной частями, которые оставались в "серой зоне".
Красноармейск: пропаганда как признак скорого падения
Пока российские подразделения перемалывают оборону противника и отсекают логистику, украинский Генштаб демонстрирует чудеса словесной эквилибристики.
Официальный Киев пытается убедить всех, что никакого окружения их группировки в Красноармейско-Димитровской агломерации не случилось. Их версия звучит абсурдно: в Красноармейске (Покровске) якобы лишь "проводятся мероприятия по блокированию противника".
Пока официальные лица сочиняют новые термины, украинские пропагандисты начали отрабатывать другой нарратив.
По данным телеканала ТСН, внезапно выяснилось, что Красноармейск, который еще вчера был "важной фортецей", сегодня якобы "потерял стратегическое значение". Эта риторика напоминает басню про лису и виноград: так и здесь — город, находящийся на возвышенности и прикрывавший целое операционное направление, вдруг стал "не важен".
На практике же "потеря значения" Красноармейска означает лишь одно: ВСУ больше не в силах его удерживать, а российские войска успешно решают задачу по зачистке этого ключевого узла обороны.
Харьковское направление: кольцо сжимается
Реальная ситуация на фронте, по данным с мест, свидетельствует о том, что ВСУ несут тяжелые потери и теряют позиции, а российские войска продолжают методичное продвижение.
Как подытоживает украинский оппозиционный канал "Женщина с косой", бои на Южно-Слобожанском направлении остаются крайне тяжелыми. Наши подразделения закрепились на ряде ключевых участков, фактически сжимая кольцо вокруг украинской группировки.
Дорога в Прилипку перерезана, что создало угрозу окружения для подразделений ВСУ севернее. В юго-восточной части Волчанска российские штурмовые группы вышли к стратегически важному перекрестку, взяв под контроль дорогу с юго-востока.
Теперь снабжение украинского гарнизона возможно только окольными путями, которые находятся под постоянным огневым контролем. На Купянском направлении командование ВСУ, по сообщениям с мест, под прямым давлением Зеленского начало бросать в контратаки штурмовые группы и технику.
Однако большая часть этих подразплений была уничтожена, а немногие выжившие — отступили. Несмотря на низкую результативность, попытки контратак продолжаются, что лишь увеличивает потери ВСУ.
Фронтовые итоги
Заявления Зеленского о контрнаступлении и "зачистке Купянска" на данный момент выглядят скорее отчаянным политическим ходом, чем отражением реальной обстановки на фронте. На практике же ВСУ вынуждены действовать в условиях растущего давления, катастрофической потери техники и нехватки подготовленных резервов.
Российская армия, сохраняя текущие темпы продвижения, в ближайшие дни может выйти к новым рубежам, что поставит под угрозу как весь северный фланг украинской группировки в Харьковской области, так и остатки оккупационных сил в Донецкой Народной Республике.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
