https://ukraina.ru/20251105/ups-s-kak-chistyy-kommunist-musulmanin-mamdani-podlozhil-svinyu-trampu-vdrug-stav-merom-nyu-yorka-1071146288.html

Упс-с. Как "чистый коммунист" мусульманин Мамдани подложил свинью Трампу, вдруг став мэром Нью-Йорка

Упс-с. Как "чистый коммунист" мусульманин Мамдани подложил свинью Трампу, вдруг став мэром Нью-Йорка - 05.11.2025 Украина.ру

Упс-с. Как "чистый коммунист" мусульманин Мамдани подложил свинью Трампу, вдруг став мэром Нью-Йорка

С 1 января мэром Нью-Йорка станет демократический социалист Зохран Мамдани, который вступил в заочный спор с главой государства Дональдом Трампом ещё несколько месяцев назад. Впрочем, неоднозначную реакцию его победа на выборах вызвала и внутри Демократической партии

2025-11-05T18:38

2025-11-05T18:38

2025-11-05T18:38

эксклюзив

сша

нью-йорк

выборы

дональд трамп

республиканская партия

демократическая партия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/05/1071149428_0:98:3075:1828_1920x0_80_0_0_42acb2e2dcea0b2164d9777bb5f83fa4.jpg

Если для россиян начало ноября ассоциируется с праздничными выходными, то для американцев это горячая предвыборная пора, на этот раз голосовали за губернаторов и градоначальников.Ради такого Трамп даже поддержал демократаВнимание было приковано прежде всего к выборам мэра Нью-Йорка. Как и ожидалось, победу одержал демократ-социалист Зохран Мамдани. Он станет не только самым молодым более чем за век главой города (ему 34 года), но и первым в его истории мэром-мусульманином, мэром южноазиатского происхождения, мэром-уроженцем Африки.Президент США Дональд Трамп настолько сильно не хотел, чтобы во главе его родного города встал именно этот политик, что в ходе предвыборной кампании поддержал даже не кандидата от Республиканской партии, основателя волонтёрской организации по охране правопорядка Guardian Angels Кёртиса Сливу - что было бы логично, но не оправданно, поскольку он был аутсайдером этой гонки, - а другого демократа, правда, баллотировавшегося в качестве независимого кандидата - бывшего губернатора штата Эндрю Куомо.Если верить The New York Times, в администрации Белого дома обсуждали варианты предоставления Сливе и действующему мэру демократу Эрику Адамсу высокие посты, лишь бы они не участвовали в мэрской гонке, тем самым позволив Куомо заручиться поддержкой большего количества избирателей.Мамдани состоит в Демократической партии, но сам себя позиционирует как демократического социалиста."Не социалист, а коммунист. Он куда хуже, чем социалист", - говорил в интервью телеканалу CBS Трамп, который ранее называл избранного мэра и "чистым коммунистом", и "радикальным левым лунатиком".Его мнение основано в частности на предвыборных обещаниях будущего мэра: открыть магазины с дешёвыми продуктами, заморозить цены на арендную плату для части жилья в городе, сделать бесплатными проезд на автобусе и услуги по уходу за детьми, а также обложить налогом богатых.По предварительным подсчётам, Мамдани набрал более 50% голосов, обойдя Куомо, уже признавшего своё поражение, на 9%. Явка избирателей стала рекордной, впервые с 1969 года превысив отметку 2 млн человек.На любопытную деталь обратил внимание Илон Маск: чтобы проголосовать в Нью-Йорке, у избирателей не требовали удостоверения личности, имя Мамдани было указано в бюллетене дважды, а имя Куомо располагалось строчкой ниже и написано шрифтом меньше.Повлияло ли это на исход голосования? Сказать трудно, но факт остаётся фактом.Внимая Трампу, называющего фаворита мэрской гонки не иначе как социалистом, издание The New York Post выпустило новый номер с Мамдани, серпом и молотом на обложке, а также фразой "Красное яблоко", соединив самое известное прозвище Нью-Йорка ("Большое яблоко") и цвет социализма.Центром сопротивления Трампу становится его малая родинаСам победитель выборов на победной вечеринке 4 ноября заверил, что станет мэром для каждого, вне зависимости от того, кто за кого голосовал, а ещё сказал, что после его прихода к власти крупнейший американский город (с бюджетом около $120 млрд и населением 8,5 млн человек) перейдёт от богатых к работающим людям."Друзья мои, мы свергли политическую династию! Я желаю Эндрю Куомо всего наилучшего в личной жизни, но пусть этот вечер станет последним, когда я произношу его имя. Мы переворачиваем страницу эпохи политики, которая бросала многих и служила лишь немногим. Нью-Йорк останется городом иммигрантов, построенным иммигрантами, городом, движущей силой которого являются иммигранты. И с сегодняшнего вечера им будет руководить иммигрант", — заявил Мамдани.Ну не с сегодняшнего, конечно, а с 1 января 2026 года. Однако республиканцы уже разрабатывают план, как не допустить его до должности, и тут они перенимают подход демократов, которые пытались применить по отношению к Трампу: не допустить его к присяге под предлогом поддержки мятежа, а 14-я поправка к Конституции США запрещает участникам мятежа занимать публичные должности. Демократы, как мы помним, пытались помешать Трампу баллотироваться в президенты, ссылаясь на штурм Капитолия 6 января, но Верховный суд США отклонил иск и допустил его до выборов 2024 года.Претензия к Мамдани заключается в его обещании давать отпор агентам миграционной службы, отлавливающим нелегалов в Нью-Йорке, которых президент намерен выдворить из страны. После победы демократического социалиста над Куомо на июньских праймериз конгрессмен-республиканец Энди Оглс призывал лишить американского гражданства и депортировать самого Мамдани, утверждая в письме на имя генпрокурора США Пэм Бонди, что он до получения звёздно-полосатого паспорта выражал солидарность с организацией Holy Land Foundation, несколько лидеров которой осуждены за оказание материальной поддержки движению ХАМАС, признанному в США террористическим. К слову, будущий мэр Нью-Йорка обещает арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он появится в городе, за то, что он сотворил с Сектором Газа.Противостояние Трампа и Мамдани началось за несколько месяцев до выборов. Президент пообещал ему в случае избрания "проблемы с Вашингтоном, каких не было у мэра ни одного великого города в истории", а также не выделять своему родному Нью-Йорку денег из федерального бюджета (не совсем, конечно, только самый минимум), выражая при этом уверенность, что при под управлением социалиста крупнейший город США ждёт полная и окончательная катастрофа в экономической и социальной сферах.Мамдани нисколько не испугался, более того, он обещает сделать Нью-Йорк центром сопротивления нынешнему президенту."Если и есть способ повергнуть деспота в ужас, то для этого нужно уничтожить условия, позволившие ему аккумулировать власть. Таким образом мы остановим не только Трампа, мы остановим и следующих", - заявил он.Объявив войну будущим оппонентам, Мамдани тем временем, как пишут СМИ, заручился поддержкой одного бывшего очень высокопоставленного политика. Ни больше ни меньше бывшего президента США, а именно демократа Барака Обамы.Некоторые СМИ окрестили Мамдани будущим главным лицом Демократической партии. Можно было бы в этой связи порассуждать о его шансах стать новым лидером политической силы (сейчас у неё такого человека фактически нет) и даже побороться за президентский пост в 2028 году с теми же госсекретарём Марко Рубио или вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которых Трамп видит своим потенциальными преемниками, если бы ни одно но – при всём желании Мамдани не сможет претендовать на Белый дом, поскольку появился на свет в Уганде, а среди требований к кандидатам в президенты США – родиться на территории Соединённых Штатов.Родители политика – университетский профессор Махмуд Мамдани и кинорежиссёр Мира Наир – родом из Индии, переехали в Америку, когда сыну было 7 лет. Зохран пошёл по стопам отца и стал африканистом, а одно из имён будущего мэра Нью-Йорка тесно связано с чёрным континентом – оно дано в честь первого премьер-министра Ганы Кваме Нкрумы, который вёл освободительную борьбу против колонизаторов. Если одни знают Мамдани-младшего как африканиста, другие – как политического и общественного деятеля, то третьи – как рэпера. В 2016 году под псевдонимом Young Cardamom (молодой кардамон) совместно с угандийским исполнителем HAB выпустил альбом Sidda Mukyaalo (с языка луганда "Мы не вернёмся в деревню") и продюсировал саундтрек к фильму "Королева Катве" своей матери.Мамдани- благо или зло для демократов?Пока Трамп готовится дать бой избранному мэру, некоторые его однопартийцы-республиканцы в некоторой степени даже рады его победе – мол, сейчас люди увидят, как он всё развалит, и отношение электората к Демократической партии ухудшится. Логика точно такая же, как была у демократов в свете появления на политической арене Трампа, они тогда рассчитывали, что одиозный миллиардер развалит Республиканскую партию изнутри, но расчёт не оправдался, наоборот, во время импичмента и избирательных кампаний республиканцы сплотились вокруг него.Сами демократы, безусловно, рады, что обошли Трампа, причём не только в Нью-Йорке, но в то же время победа Мамдани ставит партию в затруднительное положение. Видные демократы опасались открыто поддерживать его кандидатуру из-за, скажем так, нетипичной предвыборной программы, раскол между центристским и прогрессивным крылом Демократической партии усилился, а центристы-демократы и республиканцы встали на сторону Куомо.Истеблишмент Демократической партии расценивает как угрозу финансовой стабильности Нью-Йорка стремление Мамдани бороться со стоимостью жизни в городе. Делать доступными продукты, жильё, проезд, услуги нянь градоначальник собирается за счёт богатых горожан, но они-то с этим не согласны, и уже 9% жителей Нью-Йорка – состоятельные люди преимущественно - уже заявили о готовности переехать во Флориду, как это сделал Трамп, т.е. сменят демократический штат на республиканский.Губернатор Флориды Рон Десантис заявил в эфире Fox News, что Куомо, как и республиканец Джек Чиатарелли, баллотировавшийся в губернаторы штата Нью-Джерси, изначально не могли претендовать на победу, поскольку большое число республиканцев покинуло как Нью-Йорк, так и Нью-Джерси, делая эти штаты более демократическими и более радикальными, переехав в республиканские штаты.Так, что раскол в Соединённых Штатах усилился не только между двумя партиями, но и среди демократов, которые, к тому же оказались в ещё большем замешательстве, с какой программой идти на промежуточные выборы в Конгресс в ноябре следующего года, не имея сильного лидера, который поведёт однопартийцев за собой. Мамдани на эту роль претендовать объективно не может, поскольку имеет неоднозначный имидж, а также не в праве баллотироваться в президенты страны.Читайте также: Сказочник, "филантроп" или просто плохой человек. Кто такой Сорос и победит ли его Трамп

https://ukraina.ru/20250611/migranty-delayut-ameriku-velikoy-nyu-york-i-chikago-podkhvatili-protestnuyu-bolezn-1063836047.html

https://ukraina.ru/20201103/1026850102.html

сша

нью-йорк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, нью-йорк, выборы, дональд трамп, республиканская партия, демократическая партия