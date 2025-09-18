https://ukraina.ru/20250918/skazochnik-filantrop-ili-prosto-plokhoy-chelovek-kto-takoy-soros-i-pobedit-li-ego-tramp-1068849566.html

Сказочник, "филантроп" или просто плохой человек. Кто такой Сорос и победит ли его Трамп

Сказочник, "филантроп" или просто плохой человек. Кто такой Сорос и победит ли его Трамп

Президент США Дональд Трамп намерен окончательно свести счета с 95-летним финансистом Джорджем Соросом, пишет 17 сентября The American Conservative

Такое мнение издание основывает на последних заявлениях американского лидера о пожилом финансовом трейдере и "филантропе". Так в интервью NBC News от 13 сентября Трамп назвал Сороса "плохим человеком", которого "следует посадить в тюрьму", пишет газета.Еще в августе президент США написал в соцсетях, что Сорос, а также его сын и наследник филантроп Александр "должны быть обвинены согласно Федеральному закону о противодействии рэкету и коррупции за поддержку насильственных протестов и многое другое", отмечается в статье.Американский лидер снова заговорил о начале расследований против Сороса после убийства христианского консервативного активиста Чарли Кирка, отмечают американские СМИ. Действующая администрация США стала указывать на необходимость более активной борьбы с организациями, распространяющими, по их мнению, леворадикальную повестку, а также с их спонсорами.По мнению американских властей, среди них находится движение "Антифа", которое Трамп предложил признать террористической организацией, и Джордж и Александр Соросы как спонсоры леворадикалов, пытающиеся дестабилизировать ситуацию в стране.Кто такой Джордж Сорос?Американский миллиардер родился в Будапеште в 1930 году в семье адвоката, автора романов на языке эсперанто. При рождении он получил имя Дьёрдь Шварц.В 1936 году семья решила взять другую фамилию, которая не так прямо указывала на еврейское происхождение.В 1947 году Джордж поступил в Лондонскую школу экономики. О своем обучении он говорил, что в это время он так бедствовал, что иногда завидовал кошке, которая грызла на улице селедку. По его собственным словам, британский фунт он потом "уронил", потому что эта страна его не приняла.Однако само обучение в одном из самых знаменитых финансовых университетов мира стоило немалых денег. Так что в словах Сороса трудно отличить правду от желания вписаться в "американский сон" об успехе.В Лондонской школе экономики его преподавателем был известный философ Карл Поппер, автор книги "Открытое общество и его враги". Это название Сорос потом позаимствовал для своего известного на весь мир фонда. Поппер продвигал "западные либеральные ценности", "открытость", "мультикультурализм" и "свободу мнений". На этой "философии" была построена идеология Сороса, которую он с помощью своего фонда распространял по всему миру.Самый успешный трейдерК 1980 году Сорос заработал 100 миллионов долларов и получил название "самого успешного трейдера на планете".Этот "ласковый" титул он подтвердил 16 сентября 1992 года, обесценив фунт стерлингов. Сорос накопил в своих фондах 5 миллиардов фунтов и выбросил их на рынок в один момент. Британия потерпела из-за этого колоссальные убытки. Сорос затем скупил подешевевшую валюту и остался с огромной прибылью.В Британии этот день назвали "черной средой", а Сорос его назвал "белой средой". Он заработал в этот день 1,5 миллиарда долларов.Предполагается, что Соросу удалось провернуть эту операцию благодаря инсайдерской информации, которую он получал. Считается, что его источник – это ЦРУ, однако интересы Сороса не всегда совпадают с интересами США.Метод СоросаСам Сорос утверждает, что работает не с инсайдерской информацией, а с ожиданиями людей.В первую очередь, это СМИ, через которые вбрасывается информация. Заказные статьи, заказная "аналитика" в специализированных изданиях. Нагнетается паника. Вслед за этим на рынке игроки по команде начинают атаку на какую-то валюту, она действительно немного обесценивается.А дальше на подогретом слухами рынке наступает паника, валюта стремительно дешевеет, и Сорос скупает её и другие активы: недвижимость, землю.По большому счету, это называется простым словом – жульничество. Но создатель финансовой империи в этом не видит ничего плохого.С самого начала своей деятельности Сорос пытался обходить законодательство тех стран, в которых он работал. Он работа через офшоры, регистрировал свои компании в зонах, свободных от налогов.Когда в 2011 году в США были введены ограничения на хедж-фонды, Сорос отказался регистрировать свой инвестиционный фонд и раскрыть всю информацию о своих инвесторах. Предполагается, что среди них могли оказаться очень неожиданные фамилии людей, которые не хотели бы отчитываться, на что они дают деньги Соросу."Филантроп и меценат"Сорос учредил фонд "Открытое общество" для того, чтобы поддерживать образование и науку в разных странах мира, но особенно активно он работал со странами Восточной Европы, бывшего СССР и с Китаем.В правление фонда долгие годы входило только три человека: сам Сорос, его жена и его личный юрист. Деятельность была строго засекречена.Деньги они выделяли на "помощь" библиотекам и театрам, ученым, деятелям искусства. По грантам Сороса ученые выезжали за рубеж. Таким образом происходила утечка мозгов. Фонд выделил гранты 30 тысячам советских ученых. Благодаря этому западные разведки получали доступ к огромному массиву научных исследований СССР.Такая история повторялась с учеными других восточноевропейских стран, с китайскими учеными. Он забрал из этих стран не только знания, но и элиту общества.Также Сорос инвестировал в написание новых учебниках по гуманитарным дисциплинам. В России его гранты для написания учебниках получили 1600 ученых. По мнению Сороса, гуманитарные науки в России "искажены марксизмом-ленинизмом". Поэтому он заказал новые, искаженные либерализмом и сомнительными версиями "истории по Соросу".Сегодня фонд Сороса официально в России не действует. Но действуют и процветают его дочерние структуры. Типа "фонда академика Лихачёва" или образовательного фонда "Пушкинская библиотека".Спонсор цветных революцийПо всему миру Джордж Сорос еще прославился как идейный инспиратор и спонсор цветных революций. Первая цветная революция в Европе при поддержке фонда Сороса прошла в 2000 году в Белграде, когда власти лишился Слободан Милошевич.В 2003 году на деньги Сороса в Белграде проходили тренировки движения "Кмара", которое должно было сыграть главную роль в грузинском Майдане. Вместе с ними тренировали и будущего президента Грузии Саакашвили.В Киргизии при участии фондов Сороса произошло сразу две цветные революции, "тюльпановые", в 2005-м и в 2010-м. Ещё до этого Сорос без стеснения рассказывал, что опыт с революцией роз в Грузии надо повторить в Средней Азии.Все эти цветные революции проходили под лозунгами продвижения демократии и открытого общества, но на самом деле они обслуживали интересы США, глобалистов и мирового капитала.На Украине Сорос работал еще более активно и называл смену власти в этой стране своим "лучшим проектом".Глава его украинского "Открытого общества" экономист Богдан Гаврилишин был советником президентов Украины, работал в администрациях президентов.Фонд "Видродження", принадлежащий Соросу, потратил на Украине миллионы долларов. Например, за 2015 год — 100 миллионов, за 2017-й — 200 миллионов. Деньги уходили на гонорары политикам, журналистам, блогерам, СМИ. Сорос часто действовал через местных олигархов - его ближайшим соратником в "демократизации" Украины был олигарх Виктор Пинчук.После второго Майдана все правительство и депутатский корпус Украины стали называть "соросята", так как большинство из них были выходцы из различных структур и образовательных программ Сороса.Какой интерес у Сороса тратить деньги на цветные революции? Сам финансист неоднократно подчеркивал, что зарабатывание денег является его главной целью. С помощью "майданов" и подготовки агентов во власти он устанавливает контроль за государством, и отходит в сторону. С солидным "куском добычи" в виде нефти, газа, недвижимости и так далее.На Украине в 2019 году Сорос в рейтинге "самые влиятельные люди Украины", по версии газеты "Вести", занимал второе место, сразу за президентом Владимиром Зеленским. Но на самом деле должно быть наоборот, так как именно Джордж Сорос и другие американцы за его спиной стали настоящими управляющими портфельного актива "Украина".Трамп против СоросаОрганизации миллиардера, обладающие огромным опытом организации антигосударственной деятельности в разных странах мира, в последнее время активизировались в самих США.Алекс Сорос, который принимает бразды правления семейной империей у своего отца, сосредотачивается именно на деятельности в Соединенных Штатах, в чем его и обвиняет президент Трамп.Считается, что Соросы стоят за протестами против высылки нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе в июне 2025 года. На подавление беспорядков Белый дом тогда направил Нацгвардию.Насколько успешным могут быть попытки Трампа избавиться от империи Сороса? Существует мнение, что расследование против Сороса действительно может начаться, но только при наличии соответствующего основания.Суды в США являются достаточно автономной структурой и просто по команде Белого дома уголовные дела в Америке не заводятся, рассказал в интервью Украина.ру политолог-американист Георгий Бовт."Если есть признаки преступления, то да", - отметил Бовт.Организации Сороса тесно сотрудничают с государственными структурами и во многих странах они являются своего рода координационными центрами по организации тех или иных акций в интересах американского государства, отмечают эксперты, опрошенные российскими СМИ. Поэтому расправиться с Соросом будет чрезвычайно трудно даже Трампу.

