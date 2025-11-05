"По щелчку пальцев": капитан 1 ранга Горбачев о готовности "Буревестника" к мгновенному удару
Суть ядерного оружия в том, чтобы его можно было применить без раскачки, по щелчку пальцев. Поэтому "Буревестник" и "Посейдон" будут нести боевое дежурство и в мирное время. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
Ранее Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, мощность которого значительно превышает мощность межконтинентальной ракеты "Сармат", заявил президент Владимир Путин. Ранее прошли испытания новой крылатой ракеты "Буревестник".
Отвечая на вопрос о значении новейших комплексов, эксперт подчеркнул их фундаментальное отличие. "Суть ядерного оружия в том, чтобы его можно было применить без раскачки, по щелчку пальцев", — заявил Горбачев.
Он подробно объяснил, что именно поэтому "Буревестник" и "Посейдон" будут нести боевое дежурство и в мирное время. "К примеру, "Буревестник" может барражировать в воздушном пространстве нашей страны в готовности для нанесения удара", — отметил эксперт.
Горбачев добавил, что сама конструкция комплекса подтверждает его предназначение для постоянного патрулирования. "Иначе зачем было городить огород с ядерными энергетическими установками? Они предназначены для того, чтобы находиться на патрулировании здесь и сейчас", — заключил собеседник издания.
