https://ukraina.ru/20251105/po-schelchku-paltsev-kapitan-1-ranga-gorbachev-o-gotovnosti-burevestnika-k-mgnovennomu-udaru-1071089103.html

"По щелчку пальцев": капитан 1 ранга Горбачев о готовности "Буревестника" к мгновенному удару

"По щелчку пальцев": капитан 1 ранга Горбачев о готовности "Буревестника" к мгновенному удару - 05.11.2025 Украина.ру

"По щелчку пальцев": капитан 1 ранга Горбачев о готовности "Буревестника" к мгновенному удару

Суть ядерного оружия в том, чтобы его можно было применить без раскачки, по щелчку пальцев. Поэтому "Буревестник" и "Посейдон" будут нести боевое дежурство и в мирное время. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев

2025-11-05T05:00

2025-11-05T05:00

2025-11-05T05:00

новости

россия

владимир путин

ракета буревестник

"буревестник"

оружие

ядерное оружие

безопасность

ракета

сармат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1d/1070860390_0:0:2071:1166_1920x0_80_0_0_5cc66cc4f3bcdbf8284e2e86d7f316e0.jpg

Ранее Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, мощность которого значительно превышает мощность межконтинентальной ракеты "Сармат", заявил президент Владимир Путин. Ранее прошли испытания новой крылатой ракеты "Буревестник".Отвечая на вопрос о значении новейших комплексов, эксперт подчеркнул их фундаментальное отличие. "Суть ядерного оружия в том, чтобы его можно было применить без раскачки, по щелчку пальцев", — заявил Горбачев.Он подробно объяснил, что именно поэтому "Буревестник" и "Посейдон" будут нести боевое дежурство и в мирное время. "К примеру, "Буревестник" может барражировать в воздушном пространстве нашей страны в готовности для нанесения удара", — отметил эксперт.Горбачев добавил, что сама конструкция комплекса подтверждает его предназначение для постоянного патрулирования. "Иначе зачем было городить огород с ядерными энергетическими установками? Они предназначены для того, чтобы находиться на патрулировании здесь и сейчас", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Горбачев: "Посейдон" снизит вероятность ядерного конфликта, но России не обойтись без авианосцев" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооружений" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251102/odna-raketa-sposobna-unichtozhit-neskolko-gorodov-ekspert-pro-vozmozhnosti-yadernykh-sil-rossii-1070736836.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, ракета буревестник, "буревестник", оружие, ядерное оружие, безопасность, ракета, сармат, вооружения, испытания, эксперты, аналитики, аналитика