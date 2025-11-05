https://ukraina.ru/20251105/opasnost-ataki-ukrainskikh-bpla-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1071111901.html

Опасность атаки украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов на 0:00 5 ноября

Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Воронежской, Белгородской областях."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областях, в ЛНР и ДНР, в Крыму, в Мордовии.Опасность БПЛА, отменённая в ряде регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.Ранее мы сообщали, что энергетики восстановили подачу электричества в Рыльский, Кореневский и Глушковский районы Курской области. Электроснабжение отключалось в семи населённых пунктах муниципалитета из-за удара украинского БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

