Опасность атаки украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу - 05.11.2025
Опасность атаки украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
Опасность атаки украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу - 05.11.2025 Украина.ру
Опасность атаки украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов на 0:00 5 ноября
2025-11-05T00:14
2025-11-05T00:14
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Воронежской, Белгородской областях."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областях, в ЛНР и ДНР, в Крыму, в Мордовии.Опасность БПЛА, отменённая в ряде регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.Ранее мы сообщали, что энергетики восстановили подачу электричества в Рыльский, Кореневский и Глушковский районы Курской области. Электроснабжение отключалось в семи населённых пунктах муниципалитета из-за удара украинского БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Опасность атаки украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу

00:14 05.11.2025
 
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов на 0:00 5 ноября
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Воронежской, Белгородской областях.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областях, в ЛНР и ДНР, в Крыму, в Мордовии.
Опасность БПЛА, отменённая в ряде регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.
Ранее мы сообщали, что энергетики восстановили подачу электричества в Рыльский, Кореневский и Глушковский районы Курской области. Электроснабжение отключалось в семи населённых пунктах муниципалитета из-за удара украинского БПЛА.
Вчера, 13:25
Кровавая расправа ВСУ над мирными жителями: трагедия у ПетропавловкиШокирующие кадры, опубликованные 4 ноября Олегом Царёвым, обнажают чудовищную реальность, которую пытается скрыть киевский режим. ВСУ целенаправленно уничтожили мирных украинцев, пытавшихся спастись из-под Купянска.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
