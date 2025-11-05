https://ukraina.ru/20251105/ob-umnoy-voyne-volontrstve-i-predatelyakh-v-tvorcheskoy-srede-rossii--rezhissr-lika-krylaeva-1071119473.html

Об умной войне, волонтёрстве и предателях в творческой среде России — режиссёр Лика Крылаева

Во время работы на Запорожском фронте съёмочная группа Украина.ру познакомилась с режиссёром художественных и документальных фильмов Ликой Крылаевой. За её плечами десятки кинолент, а также многочисленные награды. И останавливаться она не собирается

Предлагаем вашему вниманию интервью о творчестве и о жизни, о волонтёрской деятельности, о патриотизме и о приспособленцах в сфере культуры: 00:24 – Лика Крылаева о себе.01:12 – Киноработы о военных.03:16 – О позиции творческого сообщества.07:12 – О любимых работах.09:53 – Какой должна быть наша победа?

