Об умной войне, волонтёрстве и предателях в творческой среде России — режиссёр Лика Крылаева - 05.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251105/ob-umnoy-voyne-volontrstve-i-predatelyakh-v-tvorcheskoy-srede-rossii--rezhissr-lika-krylaeva-1071119473.html
Об умной войне, волонтёрстве и предателях в творческой среде России — режиссёр Лика Крылаева
Об умной войне, волонтёрстве и предателях в творческой среде России — режиссёр Лика Крылаева - 05.11.2025 Украина.ру
Об умной войне, волонтёрстве и предателях в творческой среде России — режиссёр Лика Крылаева
Во время работы на Запорожском фронте съёмочная группа Украина.ру познакомилась с режиссёром художественных и документальных фильмов Ликой Крылаевой. За её плечами десятки кинолент, а также многочисленные награды. И останавливаться она не собирается
2025-11-05T08:59
2025-11-05T08:59
россия
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/05/1071119349_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_835482575b504657c4ac5766d14bd1f0.jpg
Предлагаем вашему вниманию интервью о творчестве и о жизни, о волонтёрской деятельности, о патриотизме и о приспособленцах в сфере культуры: 00:24 – Лика Крылаева о себе.01:12 – Киноработы о военных.03:16 – О позиции творческого сообщества.07:12 – О любимых работах.09:53 – Какой должна быть наша победа?
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/05/1071119349_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_53be51db5c7e5bc20e02918126135bf0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, видео, видео
Россия, Видео

Об умной войне, волонтёрстве и предателях в творческой среде России — режиссёр Лика Крылаева

08:59 05.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Во время работы на Запорожском фронте съёмочная группа Украина.ру познакомилась с режиссёром художественных и документальных фильмов Ликой Крылаевой. За её плечами десятки кинолент, а также многочисленные награды. И останавливаться она не собирается
Предлагаем вашему вниманию интервью о творчестве и о жизни, о волонтёрской деятельности, о патриотизме и о приспособленцах в сфере культуры:
00:24 – Лика Крылаева о себе.
01:12 – Киноработы о военных.
03:16 – О позиции творческого сообщества.
07:12 – О любимых работах.
09:53 – Какой должна быть наша победа?
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:42Путин поздравил разведчиков, Венгрия отказывается одобрить членство Украины в ЕС. Главное к этому часу
10:35Стратегическая инициатива на стороне Москвы. В Китае восхитились, как Россия обескуражила Запад
10:30В Одессе пойман пограничник, помогавший уклонистам сбежать в Молдавию
10:18Силовики задержали москвича, работавшего на НАТО
10:06"Перестаньте лгать своему народу": в Венгрии отреагировали на заявление Зеленского
10:04Слежка НАТО за "Буревестником" и сценарии блокады Калининграда. Хроника событий на утро 5 ноября
09:59Россиянин оборудовал в квартире узел связи мошенников с Украины
09:57Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 5 ноября
09:42Россия имеет решающее преимущество перед Европой в военном отношении - Le Monde
09:26ВСУ применили ударные БПЛА против жителей Горловки
09:16В Харьковской области ликвидировали командира расчета ВСУ, бившего дронами по Белгородской области
08:59Об умной войне, волонтёрстве и предателях в творческой среде России — режиссёр Лика Крылаева
08:56Подразделения ВСУ покидают Покровск
08:31ВКС РФ поразили школьный пункт связи ВСУ в Доброполье
08:21БПЛА ВСУ долетели до Орла, США отрицают применение силы против Венесуэлы. Главное к этому часу
08:16Успехи ВС РФ на Сумском направлении
08:00Богдан Сташинский: человек убивший Бандеру
07:44Били по энергетической инфраструктуре и жилым домам. Российская ПВО отразила атаку украинских дронов
07:20ВС РФ бьют по объектам противника в украинских регионах
06:05Юрий Светов: Россия и Китай предупредили Трампа, что будет, если он не сдержит свой ядерный порыв
Лента новостейМолния