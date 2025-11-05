https://ukraina.ru/20251105/mandat-na-krazhu-ekspert-o-planakh-vostochnoy-evropy-poluchit-besplatno-rossiyskie-npz-1070985812.html

Мандат на кражу? Эксперт о планах Восточной Европы получить бесплатно российские НПЗ

Мандат на кражу? Эксперт о планах Восточной Европы получить бесплатно российские НПЗ - 05.11.2025 Украина.ру

Мандат на кражу? Эксперт о планах Восточной Европы получить бесплатно российские НПЗ

Планы Болгарии и Румынии получить активы "Лукойла" по заниженным ценам могут привести к повторению опыта Украины, где НПЗ прекращали функционировать после ухода российских владельцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев

2025-11-05T04:00

2025-11-05T04:00

2025-11-05T04:00

новости

украина

болгария

румыния

нпз

украина.ру

нефть

восточная европа

кража

завод

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101879/20/1018792032_0:103:3001:1791_1920x0_80_0_0_2fb9054d3a43abf1d0b98e6044a03090.jpg

"Вы знаете, Восточная Европа всегда отличалась особыми отношениями с Россией. Но ведут они себя порой хуже даже, чем прибалтийские государства", — констатировал Гусев, комментируя мнение эксперта о том, что Болгария и Румыния якобы "нацелились на кражу" активов "Лукойла".Отвечая на вопрос о том, являются ли санкции США "мандатом" Болгарии и Румынии "на кражу", эксперт подтвердил: "Да, безусловно, они хотят все получать бесплатно, но даже если это произойдет, кто будет заниматься этими заводами, кто будет осуществлять поставки нефти?"Гусев провел историческую параллель, отметив что Украина до начала спецоперации обладала значительным количеством НПЗ. "Но как только предприятия уходили из рук российских собственников под тем или иным предлогом, они переставали работать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Гусев: Самый сильный ущерб энергетике Украины нанесли ее власти, а не русские "Искандеры" на сайте Украина.ру.Про другие тенденции внутри Украины и на внешнеполитическом треке — в материале "Дмитрий Выдрин: Судьба политической Европы, включая Украину, в итоге сведется к диалогу "на двоих" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251023/reuters-kitay-svorachivaet-zakupki-rossiyskoy-nefti-1070579498.html

украина

болгария

румыния

восточная европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, болгария, румыния, нпз, украина.ру, нефть, восточная европа, кража, завод, главные новости