Мандат на кражу? Эксперт о планах Восточной Европы получить бесплатно российские НПЗ - 05.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251105/mandat-na-krazhu-ekspert-o-planakh-vostochnoy-evropy-poluchit-besplatno-rossiyskie-npz-1070985812.html
Мандат на кражу? Эксперт о планах Восточной Европы получить бесплатно российские НПЗ
Мандат на кражу? Эксперт о планах Восточной Европы получить бесплатно российские НПЗ - 05.11.2025 Украина.ру
Мандат на кражу? Эксперт о планах Восточной Европы получить бесплатно российские НПЗ
Планы Болгарии и Румынии получить активы "Лукойла" по заниженным ценам могут привести к повторению опыта Украины, где НПЗ прекращали функционировать после ухода российских владельцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
2025-11-05T04:00
2025-11-05T04:00
новости
украина
болгария
румыния
нпз
украина.ру
нефть
восточная европа
кража
завод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101879/20/1018792032_0:103:3001:1791_1920x0_80_0_0_2fb9054d3a43abf1d0b98e6044a03090.jpg
"Вы знаете, Восточная Европа всегда отличалась особыми отношениями с Россией. Но ведут они себя порой хуже даже, чем прибалтийские государства", — констатировал Гусев, комментируя мнение эксперта о том, что Болгария и Румыния якобы "нацелились на кражу" активов "Лукойла".Отвечая на вопрос о том, являются ли санкции США "мандатом" Болгарии и Румынии "на кражу", эксперт подтвердил: "Да, безусловно, они хотят все получать бесплатно, но даже если это произойдет, кто будет заниматься этими заводами, кто будет осуществлять поставки нефти?"Гусев провел историческую параллель, отметив что Украина до начала спецоперации обладала значительным количеством НПЗ. "Но как только предприятия уходили из рук российских собственников под тем или иным предлогом, они переставали работать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Гусев: Самый сильный ущерб энергетике Украины нанесли ее власти, а не русские "Искандеры" на сайте Украина.ру.Про другие тенденции внутри Украины и на внешнеполитическом треке — в материале "Дмитрий Выдрин: Судьба политической Европы, включая Украину, в итоге сведется к диалогу "на двоих" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251023/reuters-kitay-svorachivaet-zakupki-rossiyskoy-nefti-1070579498.html
украина
болгария
румыния
восточная европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101879/20/1018792032_237:0:2762:1894_1920x0_80_0_0_e84df9dba1d2630be130a54f84560eec.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, болгария, румыния, нпз, украина.ру, нефть, восточная европа, кража, завод, главные новости
Новости, Украина, Болгария, Румыния, НПЗ, Украина.ру, нефть, Восточная Европа, кража, завод, Главные новости

Мандат на кражу? Эксперт о планах Восточной Европы получить бесплатно российские НПЗ

04:00 05.11.2025
 
© РИА Новости . Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкОАО "ЛУКОЙЛ" - Одесский НПЗ"
ОАО ЛУКОЙЛ - Одесский НПЗ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости . Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Планы Болгарии и Румынии получить активы "Лукойла" по заниженным ценам могут привести к повторению опыта Украины, где НПЗ прекращали функционировать после ухода российских владельцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
"Вы знаете, Восточная Европа всегда отличалась особыми отношениями с Россией. Но ведут они себя порой хуже даже, чем прибалтийские государства", — констатировал Гусев, комментируя мнение эксперта о том, что Болгария и Румыния якобы "нацелились на кражу" активов "Лукойла".
Отвечая на вопрос о том, являются ли санкции США "мандатом" Болгарии и Румынии "на кражу", эксперт подтвердил: "Да, безусловно, они хотят все получать бесплатно, но даже если это произойдет, кто будет заниматься этими заводами, кто будет осуществлять поставки нефти?"
Гусев провел историческую параллель, отметив что Украина до начала спецоперации обладала значительным количеством НПЗ. "Но как только предприятия уходили из рук российских собственников под тем или иным предлогом, они переставали работать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Гусев: Самый сильный ущерб энергетике Украины нанесли ее власти, а не русские "Искандеры" на сайте Украина.ру.
Про другие тенденции внутри Украины и на внешнеполитическом треке — в материале "Дмитрий Выдрин: Судьба политической Европы, включая Украину, в итоге сведется к диалогу "на двоих" на сайте Украина.ру.
Коллаж: нефть, вышка, флаг России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
23 октября, 18:45
Reuters: Китай сворачивает закупки российской нефтиКрупнейшие государственные нефтяные компании Китая приостановили закупки российской нефти, поставляемой морским путем, после введения США новых санкций против российских энергетических гигантов "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа". Об этом 23 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на многочисленные торговые источники
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаБолгарияРумынияНПЗУкраина.рунефтьВосточная ЕвропакражазаводГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15Экономика Украины и война: недовольные чиновники, новые квоты и один дрон по цене двух
05:15Венесуэла станет "очередным Вьетнамом" для США: военный эксперт про возможный сценарий войны
05:00"По щелчку пальцев": капитан 1 ранга Горбачев о готовности "Буревестника" к мгновенному удару
04:50"Трамп соглашается, а потом меняет позицию" — эксперт про сложности диалога с Вашингтоном
04:40"Мы опережали все страны мира": капитан 1 ранга Горбачев о мощи советского подводного флота
04:30Сигнал Западу: можно и доиграться — Алексей Мухин о стратегических учениях ядерных сил России
04:20"Китай видит в России союзника" — Олег Иванов про общие подходы к решению международных проблем
04:10Провал высадки в Красноармейске и рейды на "Азовсталь": Анпилогов напомнил о прежних неудачах ВСУ
04:00Мандат на кражу? Эксперт о планах Восточной Европы получить бесплатно российские НПЗ
03:55Путин рассказал об историческом значении "Буревестника" и "Посейдона", деталях и перспективах
03:25Силы ПВО сбили над Орлом несколько украинских БПЛА
03:11Россия приступила к серийному производству "Орешника". Мирные перспективы "Посейдона" и "Буревестника"
02:28США рассматривают три варианта захвата Венесуэлы
01:56Россия срочно нарастила ПВО Венесуэлы. Другие новости часа
01:19Россия конфисковала активы оператора сотовой связи, чьи владельцы поддерживают ВСУ
00:48Красноармейск, "Герани" и рухнувшие мечты Евромайдана. Итоги 4 ноября "одной строкой"
00:31"Дневник Десантника" докладывает о продвижении ВС РФ за 4 ноября
00:14Опасность атаки украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
20:00Российская армия наращивает успехи: противник теснится на Купянском направлении
19:45Американский эксперт: политика Вашингтона на Украине — это "магическое мышление", чреватое катастрофой
Лента новостейМолния