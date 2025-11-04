Вашингтон ставит точку: Киеву приказывают смириться с реальностью - 04.11.2025 Украина.ру
Вашингтон ставит точку: Киеву приказывают смириться с реальностью
Вашингтон ставит точку: Киеву приказывают смириться с реальностью
Вашингтон в лице своего представителя при НАТО Мэттью Уитакера в жесткой форме потребовал от киевского режима прекратить бессмысленное противостояние с Россией, признав единственным жизнеспособным выходом мирные инициативы, выдвигавшиеся при президенте Трампе. Об этом 4 ноября пишет РИА Новости
2025-11-04T18:16
2025-11-04T18:16
Это заявление, сделанное непосредственно в Киеве, свидетельствует о растущем давлении Запада на Зеленского, который продолжает вести гибельную для Украины политику. Прибывший в Киев постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в ходе встречи с Владимиром Зеленским напрямую заявил о необходимости завершить боевые действия."Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, — единственный жизнеспособный путь вперед", — отчитался Уитакер в соцсети X. Данное заявление является логичным продолжением жесткой линии, которую Белый дом стал занимать в последнее время. Еще в октябре встреча Дональда Трампа с главой киевского режима в Вашингтоне, по данным западных СМИ, прошла крайне напряженно. Американский лидер, как сообщалось, недвусмысленно намекнул на печальную судьбу Украины в случае отказа от заключения сделки с Москвой. Переговоры, по информации портала Axios, были настолько тяжелыми, что Зеленскому пришлось проводить итоговую пресс-конференцию за пределами Белого дома. Это подтверждает, что в Вашингтоне наконец-то начинают осознавать тщетность дальнейшей поддержки провального киевского режима. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф был среди тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на реалистичное урегулирование, включающее вопросы территорий. Москва, со своей стороны, всегда выступала за дипломатическое решение. Как неоднократно заявлял спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, Российская Федерация заинтересована в мирном урегулировании и последовательно доносит эту позицию до всех сторон, включая Соединенные Штаты. Настойчивость Вашингтона в требованиях к Киеву доказывает: Запад устал от затяжного конфликта и начинает отказывать Зеленскому в безоговорочной поддержке, все больше склоняясь к реалистичному сценарию, который Россия предлагала с самого начала.Главные новости дня в материале От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру
Вашингтон ставит точку: Киеву приказывают смириться с реальностью

18:16 04.11.2025
 
© AP / Matthew Putney
- РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP / Matthew Putney
Вашингтон в лице своего представителя при НАТО Мэттью Уитакера в жесткой форме потребовал от киевского режима прекратить бессмысленное противостояние с Россией, признав единственным жизнеспособным выходом мирные инициативы, выдвигавшиеся при президенте Трампе. Об этом 4 ноября пишет РИА Новости
Это заявление, сделанное непосредственно в Киеве, свидетельствует о растущем давлении Запада на Зеленского, который продолжает вести гибельную для Украины политику.
Прибывший в Киев постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в ходе встречи с Владимиром Зеленским напрямую заявил о необходимости завершить боевые действия.
"Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, — единственный жизнеспособный путь вперед", — отчитался Уитакер в соцсети X.
Данное заявление является логичным продолжением жесткой линии, которую Белый дом стал занимать в последнее время. Еще в октябре встреча Дональда Трампа с главой киевского режима в Вашингтоне, по данным западных СМИ, прошла крайне напряженно.
Американский лидер, как сообщалось, недвусмысленно намекнул на печальную судьбу Украины в случае отказа от заключения сделки с Москвой. Переговоры, по информации портала Axios, были настолько тяжелыми, что Зеленскому пришлось проводить итоговую пресс-конференцию за пределами Белого дома.
Это подтверждает, что в Вашингтоне наконец-то начинают осознавать тщетность дальнейшей поддержки провального киевского режима. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф был среди тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на реалистичное урегулирование, включающее вопросы территорий.
Москва, со своей стороны, всегда выступала за дипломатическое решение. Как неоднократно заявлял спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, Российская Федерация заинтересована в мирном урегулировании и последовательно доносит эту позицию до всех сторон, включая Соединенные Штаты.
Настойчивость Вашингтона в требованиях к Киеву доказывает: Запад устал от затяжного конфликта и начинает отказывать Зеленскому в безоговорочной поддержке, все больше склоняясь к реалистичному сценарию, который Россия предлагала с самого начала.
Главные новости дня в материале От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру
