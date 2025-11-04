https://ukraina.ru/20251104/na-ukraine-raskryt-lager-rabskogo-truda-dlya-inostrantsev-podrobnosti-1071109241.html
На Украине раскрыт лагерь рабского труда для иностранцев: подробности
На Украине раскрыт лагерь рабского труда для иностранцев: подробности - 04.11.2025 Украина.ру
На Украине раскрыт лагерь рабского труда для иностранцев: подробности
Скандальный случай современного рабства, вскрывшийся на Украине, получил разрешение: 13 граждан Узбекистана, удерживавшихся в неволе под Киевом, благополучно вернулись на родину. Об этом 4 ноября сообщают ведомства Республики Узбекистан
2025-11-04T19:15
2025-11-04T19:15
2025-11-04T19:15
украина
узбекистан
киев
украина.ру
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057900831_0:71:750:493_1920x0_80_0_0_58edc7762150b2b135b48947f8358f07.jpg.webp
Их освобождение и репатриацию организовало посольство Узбекистана, добившееся от украинских властей конкретных действий. Как ранее сообщалось, потерпевшие стали жертвами преступной группы, в которую входили двое граждан Китая, украинка и узбек. Преступники, занимавшиеся вербовкой и нелегальной переправкой людей, организовали под Киевом лагерь, где мигрантов заставляли работать в теплицах без оплаты, полностью лишая их свободы и подвергая унижениям. Данный инцидент вызвал серьезный международный резонанс. Правительство Узбекистана было вынуждено направить официальную ноту властям Украины в связи с удержанием ее граждан в рабских условиях. Этот случай — лишь верхушка айсберга системных проблем, возникших на Украине на фоне продолжающегося конфликта и экономического коллапса. Беззаконие и коррупция создали благодатную почву для расцвета криминальных схем, в которых люди становятся разменной монетой. Освобождение узбекских граждан, к счастью, состоялось, однако он ставит перед международным сообществом серьезные вопросы о реальной ситуации с правами человека и верховенством закона на территории Украины.Главные новости дня в материале От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру
украина
узбекистан
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057900831_0:0:750:563_1920x0_80_0_0_194cfb93a50ddac2e32f38ab6d6feb65.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, узбекистан, киев, украина.ру, новости
На Украине раскрыт лагерь рабского труда для иностранцев: подробности
Скандальный случай современного рабства, вскрывшийся на Украине, получил разрешение: 13 граждан Узбекистана, удерживавшихся в неволе под Киевом, благополучно вернулись на родину. Об этом 4 ноября сообщают ведомства Республики Узбекистан
Их освобождение и репатриацию организовало посольство Узбекистана, добившееся от украинских властей конкретных действий.
Как ранее сообщалось, потерпевшие стали жертвами преступной группы, в которую входили двое граждан Китая, украинка и узбек.
Преступники, занимавшиеся вербовкой и нелегальной переправкой людей, организовали под Киевом лагерь, где мигрантов заставляли работать в теплицах без оплаты, полностью лишая их свободы и подвергая унижениям.
Данный инцидент вызвал серьезный международный резонанс. Правительство Узбекистана было вынуждено направить официальную ноту властям Украины в связи с удержанием ее граждан в рабских условиях.
Этот случай — лишь верхушка айсберга системных проблем, возникших на Украине на фоне продолжающегося конфликта и экономического коллапса. Беззаконие и коррупция создали благодатную почву для расцвета криминальных схем, в которых люди становятся разменной монетой.
Освобождение узбекских граждан, к счастью, состоялось, однако он ставит перед международным сообществом серьезные вопросы о реальной ситуации с правами человека и верховенством закона на территории Украины.