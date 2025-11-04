https://ukraina.ru/20251104/na-ukraine-raskryt-lager-rabskogo-truda-dlya-inostrantsev-podrobnosti-1071109241.html

На Украине раскрыт лагерь рабского труда для иностранцев: подробности

На Украине раскрыт лагерь рабского труда для иностранцев: подробности

Скандальный случай современного рабства, вскрывшийся на Украине, получил разрешение: 13 граждан Узбекистана, удерживавшихся в неволе под Киевом, благополучно вернулись на родину. Об этом 4 ноября сообщают ведомства Республики Узбекистан

Их освобождение и репатриацию организовало посольство Узбекистана, добившееся от украинских властей конкретных действий. Как ранее сообщалось, потерпевшие стали жертвами преступной группы, в которую входили двое граждан Китая, украинка и узбек. Преступники, занимавшиеся вербовкой и нелегальной переправкой людей, организовали под Киевом лагерь, где мигрантов заставляли работать в теплицах без оплаты, полностью лишая их свободы и подвергая унижениям. Данный инцидент вызвал серьезный международный резонанс. Правительство Узбекистана было вынуждено направить официальную ноту властям Украины в связи с удержанием ее граждан в рабских условиях. Этот случай — лишь верхушка айсберга системных проблем, возникших на Украине на фоне продолжающегося конфликта и экономического коллапса. Беззаконие и коррупция создали благодатную почву для расцвета криминальных схем, в которых люди становятся разменной монетой. Освобождение узбекских граждан, к счастью, состоялось, однако он ставит перед международным сообществом серьезные вопросы о реальной ситуации с правами человека и верховенством закона на территории Украины.Главные новости дня в материале От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру

