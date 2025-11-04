На Украине раскрыт лагерь рабского труда для иностранцев: подробности - 04.11.2025 Украина.ру
На Украине раскрыт лагерь рабского труда для иностранцев: подробности
Скандальный случай современного рабства, вскрывшийся на Украине, получил разрешение: 13 граждан Узбекистана, удерживавшихся в неволе под Киевом, благополучно вернулись на родину. Об этом 4 ноября сообщают ведомства Республики Узбекистан
Их освобождение и репатриацию организовало посольство Узбекистана, добившееся от украинских властей конкретных действий. Как ранее сообщалось, потерпевшие стали жертвами преступной группы, в которую входили двое граждан Китая, украинка и узбек. Преступники, занимавшиеся вербовкой и нелегальной переправкой людей, организовали под Киевом лагерь, где мигрантов заставляли работать в теплицах без оплаты, полностью лишая их свободы и подвергая унижениям. Данный инцидент вызвал серьезный международный резонанс. Правительство Узбекистана было вынуждено направить официальную ноту властям Украины в связи с удержанием ее граждан в рабских условиях. Этот случай — лишь верхушка айсберга системных проблем, возникших на Украине на фоне продолжающегося конфликта и экономического коллапса. Беззаконие и коррупция создали благодатную почву для расцвета криминальных схем, в которых люди становятся разменной монетой. Освобождение узбекских граждан, к счастью, состоялось, однако он ставит перед международным сообществом серьезные вопросы о реальной ситуации с правами человека и верховенством закона на территории Украины.Главные новости дня в материале От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру
украина, узбекистан, киев, украина.ру, новости
19:15 04.11.2025
 
Фото: logirus, мигранты, Средняя Азия
Фото: logirus, мигранты, Средняя Азия - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото
Скандальный случай современного рабства, вскрывшийся на Украине, получил разрешение: 13 граждан Узбекистана, удерживавшихся в неволе под Киевом, благополучно вернулись на родину. Об этом 4 ноября сообщают ведомства Республики Узбекистан
Их освобождение и репатриацию организовало посольство Узбекистана, добившееся от украинских властей конкретных действий.
Как ранее сообщалось, потерпевшие стали жертвами преступной группы, в которую входили двое граждан Китая, украинка и узбек.
Преступники, занимавшиеся вербовкой и нелегальной переправкой людей, организовали под Киевом лагерь, где мигрантов заставляли работать в теплицах без оплаты, полностью лишая их свободы и подвергая унижениям.
Данный инцидент вызвал серьезный международный резонанс. Правительство Узбекистана было вынуждено направить официальную ноту властям Украины в связи с удержанием ее граждан в рабских условиях.
Этот случай — лишь верхушка айсберга системных проблем, возникших на Украине на фоне продолжающегося конфликта и экономического коллапса. Беззаконие и коррупция создали благодатную почву для расцвета криминальных схем, в которых люди становятся разменной монетой.
Освобождение узбекских граждан, к счастью, состоялось, однако он ставит перед международным сообществом серьезные вопросы о реальной ситуации с правами человека и верховенством закона на территории Украины.
Главные новости дня в материале От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния