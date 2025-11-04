"Это обрушение рынка": Мухин раскрыл, почему Запад не рискнет конфисковать российские резервы
Попытки Запада конфисковать золотовалютные резервы России приведут к немедленной симметричной реакции и могут спровоцировать масштабный отток активов других стран из западных финансовых институтов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
Политолог обратил внимание, что стремительная милитаризация, которая идет в Западной Европе, серьезно отражается на экономике этих стран. "Они даже не смогут поправить положение путем "конфискации" незаконно замороженных золотовалютных резервов России", — сказал он.
"Во-первых, их на всех не хватит. Во-вторых, будут последствия. Россия тоже удерживает большое количество западных средств, чтобы компенсировать свои потери. У них – 300 миллиардов, у нас – 600. В два раза больше", — привел цифры Мухин.
Эксперт подчеркнул сдержанность российской позиции: "Мы их не конфисковываем. Даже не угрожаем это сделать. Но если ящик Пандоры будет открыт, это произойдёт автоматически".
Политолог предупредил о глобальных последствиях. "Я уже не говорю, что после этого китайцы и саудиты будут массово выводить свои валютные и золотые резервы из западных структур. А это обрушение рынка", — заявил Мухин.
Эксперт отметил, что финансисты прекрасно осознают риски таких действий. "Финансисты говорят, что им это даже представить страшно", — резюмировал собеседник издания.
