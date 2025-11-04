https://ukraina.ru/20251104/eto-obrushenie-rynka-mukhin-raskryl-pochemu-zapad-ne-risknet-konfiskovat-rossiyskie-rezervy-1070976561.html

"Это обрушение рынка": Мухин раскрыл, почему Запад не рискнет конфисковать российские резервы

Попытки Запада конфисковать золотовалютные резервы России приведут к немедленной симметричной реакции и могут спровоцировать масштабный отток активов других стран из западных финансовых институтов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин

2025-11-04T04:15

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103353/43/1033534371_0:27:3240:1850_1920x0_80_0_0_2f9ce384598113210826e70e6a842c03.jpg

Политолог обратил внимание, что стремительная милитаризация, которая идет в Западной Европе, серьезно отражается на экономике этих стран. "Они даже не смогут поправить положение путем "конфискации" незаконно замороженных золотовалютных резервов России", — сказал он.Эксперт подчеркнул сдержанность российской позиции: "Мы их не конфисковываем. Даже не угрожаем это сделать. Но если ящик Пандоры будет открыт, это произойдёт автоматически". Политолог предупредил о глобальных последствиях. "Я уже не говорю, что после этого китайцы и саудиты будут массово выводить свои валютные и золотые резервы из западных структур. А это обрушение рынка", — заявил Мухин.Эксперт отметил, что финансисты прекрасно осознают риски таких действий. "Финансисты говорят, что им это даже представить страшно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Мухин: Если Европа отберет российские активы, произойдет то, что финансистам страшно представить" на сайте Украина.ру.Про другие тенденции внутри Украины и на внешнеполитическом треке — в материале "Дмитрий Выдрин: Судьба политической Европы, включая Украину, в итоге сведется к диалогу "на двоих" на сайте Украина.ру.

2025

