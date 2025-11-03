https://ukraina.ru/20251103/molodym--bezhat-ostalnym--pryatatsya-politolog-o-perspektivakh-mobilizatsii-na-ukraine-1070861743.html

Молодым — бежать, остальным — прятаться: политолог о перспективах мобилизации на Украине

Молодым — бежать, остальным — прятаться: политолог о перспективах мобилизации на Украине - 03.11.2025 Украина.ру

Молодым — бежать, остальным — прятаться: политолог о перспективах мобилизации на Украине

Молодым украинцам необходимо срочно уезжать из страны, пока есть возможность, а остальным — скрываться от военкомов, потому что скоро на Украине начнется тотальная охота на уклонистов. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-11-03T05:40

2025-11-03T05:40

2025-11-03T05:40

новости

украина

россия

михаил павлив

украина.ру

мобилизация на украине

мобилизация

всу

украинская армия

молодежь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067656076_0:0:590:332_1920x0_80_0_0_e44ce42e2b1a77a683a80e75da9e37bf.jpg

"Именно поэтому рекомендации просты и жёстки", — категорично заявляет эксперт. По его оценке, сложившаяся ситуация требует от украинцев немедленных действий для сохранения жизни и свободы и жизни.Он подчеркивает, что сейчас время работает против украинской молодежи, каждый день отсрочки уменьшает шансы на выезд."Остальным – прятаться!", — лаконично формулирует политолог стратегию для тех, кто не может или не успевает покинуть страну. Эта краткая рекомендация отражает всю серьезность предстоящих испытаний для граждан Украины."Киевский режим в ближайшее время гарантированно скатится к тотальной охоте за пушечным мясом, бросив на это все оставшиеся ресурсы", — резюмирует автор материала.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251029/medvedchuk-okruzhenie-vsu-v-pokrovske-i-kupyanske-pokazalo-gniluyu-sut-rezhima-zelenskogo-1070853305.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, михаил павлив, украина.ру, мобилизация на украине, мобилизация, всу, украинская армия, молодежь, война на украине, военком, военкомат, тцк