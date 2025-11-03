Молодым — бежать, остальным — прятаться: политолог о перспективах мобилизации на Украине - 03.11.2025 Украина.ру
Молодым украинцам необходимо срочно уезжать из страны, пока есть возможность, а остальным — скрываться от военкомов, потому что скоро на Украине начнется тотальная охота на уклонистов. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Именно поэтому рекомендации просты и жёстки", — категорично заявляет эксперт. По его оценке, сложившаяся ситуация требует от украинцев немедленных действий для сохранения жизни и свободы и жизни.Он подчеркивает, что сейчас время работает против украинской молодежи, каждый день отсрочки уменьшает шансы на выезд."Остальным – прятаться!", — лаконично формулирует политолог стратегию для тех, кто не может или не успевает покинуть страну. Эта краткая рекомендация отражает всю серьезность предстоящих испытаний для граждан Украины."Киевский режим в ближайшее время гарантированно скатится к тотальной охоте за пушечным мясом, бросив на это все оставшиеся ресурсы", — резюмирует автор материала.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.
Молодым — бежать, остальным — прятаться: политолог о перспективах мобилизации на Украине

Молодым украинцам необходимо срочно уезжать из страны, пока есть возможность, а остальным — скрываться от военкомов, потому что скоро на Украине начнется тотальная охота на уклонистов. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Именно поэтому рекомендации просты и жёстки", — категорично заявляет эксперт. По его оценке, сложившаяся ситуация требует от украинцев немедленных действий для сохранения жизни и свободы и жизни.
"Тем, кому 18–22 года, следует искать возможности для выезда и уклонения от прямого контакта с мобилизационными структурами, пока ещё сохраняются лазейки", — конкретизирует Павлив.
Он подчеркивает, что сейчас время работает против украинской молодежи, каждый день отсрочки уменьшает шансы на выезд.
"Остальным – прятаться!", — лаконично формулирует политолог стратегию для тех, кто не может или не успевает покинуть страну. Эта краткая рекомендация отражает всю серьезность предстоящих испытаний для граждан Украины.
"Киевский режим в ближайшее время гарантированно скатится к тотальной охоте за пушечным мясом, бросив на это все оставшиеся ресурсы", — резюмирует автор материала.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
29 октября, 15:01
Медведчук: окружение ВСУ в Покровске и Купянске показало гнилую суть режима ЗеленскогоУкраинские формирования окружены в Покровске и Купянске, под угрозой уничтожения тысячи военнослужащих ВСУ, которых командование обрекло на гибель. Единственный их шанс – воспользоваться тем путем, который указал им президент РФ Владимир Путин, то есть сдаться в плен, полагает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
