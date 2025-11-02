https://ukraina.ru/20251102/zhivye-pozaviduyut-mrtvym-eksperty-i-politiki-o-tom-chto-zhdt-ukrainu-1071047655.html

Живые позавидуют мёртвым. Эксперты и политики о том, что ждёт Украину

Живые позавидуют мёртвым. Эксперты и политики о том, что ждёт Украину

В экспертном сообществе обсуждают, что ждёт Украину после завершения конфликта, сколько украинцев останется в стране. Думают над тем, каковы реальные потери и можно ли считать команду Януковича "детьми в кедах" по сравнению с кликой Зеленского

Покинувший страну украинский правозащитник и пацифист, узник совести Руслан Коцаба предполагает, что после неминуемого перемирия ("возможно, это будет капитуляция") вернувшиеся с войны люди не вернутся, тем не менее, к мирной жизни — они будут решать вопросы по-своему. Возможно, будут вешать коррупционеров (или же просто всех тех, кого сочтут таковыми), а народ будет этому радоваться сначала, но потом "камуфляжные" примутся и за других — власть касты военных "будет ещё хуже, чем власть Зеленского".Пока на Украине Зеленский при власти, будет война, он — синоним войны, подчеркнул Коцаба в эфире одного из ютуб-каналов. Война — это катастрофа, но потом будет ещё хуже: инфраструктуры нет, экономики нет, деньги превращаются в бумагу, как это было, например, в период распада Союза. Конституция на Украине уже сейчас "на паузе", в будущем прав будет тот, у кого оружие большего калибра."А нам, мирным — что делать?" — задал вопрос пацифист. Он добавил, что страна разрушена, сотни тысяч людей погибли, 15 миллионов выехали и уже вряд ли вернутся — куда возвращаться, к кому? Майданы оказались обманом, украинцев поманили свободой, а в итоге… сами всё видите. И это ведь ещё не окончательный итог. Может действительно сложиться ситуация, когда "живые позавидуют мёртвым", сказал правозащитник.А пока война продолжается, потери ВСУ на фронте велики и продолжают расти. Находящийся в Лукьяновском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский предполагает, что резервы Киева на самом деле исчерпаны. Он напомнил в своём блоге о данных министра обороны Италии Гуидо Крозетто, тот "привёл реальную цифру погибших украинцев — 520 тысяч человек"."Это означает, что общее количество потерь украинской армии убитыми и ранеными (1 к 3) превышает 2 млн человек — 43 % мобилизационного потенциала на бумаге. В реальности это означает практически полную потерю резервов и боеспособности", — написал нардеп в своём блоге.По мнению Дубинского, именно поэтому российский лидер не спешит садиться за стол переговоров без выполнения своих условий — "сколько бы Европа ни обещала Украине денег, у неё закончились солдаты".Добавим, Крозетто в интервью итальянскому журналисту Бруно Веспе признал, что Киеву не удастся отвоевать утраченные территории даже при помощи Запада.Пополнять быстро тающие ряды ВСУ режим пытается любыми способами, людоловы-военкомы и полицаи творят откровенный произвол. Но когда-то народ не выдержит, сжатая пружина обязательно разожмётся, считает покинувший страну украинский журналист и политолог Александр Лазарев. Так он прокомментировал в эфире одного из каналов недавний инцидент в районе рынка "7-й километр" в Одессе, где произошла массовая драка горожан с сотрудниками ТЦК. В результате задержанного людоловами человека освободили, а "бусик" ТЦКшников перевернули.Люди начинают думать и задавать себе вопрос, почему власть открыла второй фронт внутри страны. И у обычного человека возникает ненависть по отношению к действиям власти и ненависть "к тем непонятным персонажам, которые надели на себя "пиксель" и ездят на фургончиках, принимают людей", сказал эксперт.Он добавил, что "на это накладывается и культурный слой — нам запрещают чтить свою культуру, праздновать праздники, у нас Рождество забирают, у нас забирают другие праздники, памятники, улицы...".Ситуация ухудшается и на фронте, и в тылу, разрушается социалка, не совсем понятно, удастся ли пережить зиму. Если будут морозы, то в топку полетят не только доски, которыми загородили памятник Пушкину в Одессе."Мне кажется, что власть потеряла контроль над населением. И народный гнев, вот то, что произошло в Одессе — это первый прорыв. Если они не одумаются (…), то дальше будет сильнее", — сделал прогноз Лазарев.Что дальше? Сама история показывает, что войны с Россией в конечном счёте становились соревнованием ресурсов, и рано или поздно нападавшие эти войны проигрывали, напомнил хорошо знающий украинскую проблематику российский политтехнолог Семён Уралов. По его мнению, так обстоят дела и в случае текущей войны, это становится всё яснее с каждым днём."Украина — это линия боевого соприкосновения, а тыл находится за пределами Украины", — констатировал эксперт в эфире канала Александра Шелеста*. А Россия — одновременно и фронт, и тыл, потому что "это страна-цивилизация", которая обладает всем необходимым.Два года спустя с начала СВО мы подошли к этапу, когда война на левобережье Украины идёт полным ходом, и каждый населённый пункт превращается в город-гарнизон, где будут самоопределяться как военная администрация, так и гражданская, в общем, уже сейчас где-то происходит вползание в период "атаманщины", считает Уралов.Он напомнил, что такая параллельная система "смотрящих" в своё время не слишком-то благоприятно сказалась на судьбе Януковича и Партии регионов. Но вот и сейчас мы наблюдаем, как под предлогом войны на Украине выстраивают мафиозные методы управления."Ничего нового в этом нет, ещё Янукович всех научил, как это надо делать", — сказал Уралов.Шелест в связи с этим заметил, что Янукович и компания — "это просто "дети в кедах" по сравнению с тем, что происходит в стране сейчас".Что ж, с этим трудно не согласиться.Что касается текущей ситуации на фронте, то, по мнению Уралова, провалы ВСУ — это только начало, а "приближение к катарсису в украинском обществе начнётся тогда, когда будет окружён Харьков, либо левобережная часть Запорожья...".Только тогда начнётся возвращение в реальность для страны, которую 25 лет сводили с ума — если считать с подзабытой уже акции "Украина без Кучмы", считает политтехнолог.По его словам, политизированное и в значительной мере нацифицированное меньшинство, сделавшее ставку на "вхождение" Украины в Европу, должно утратить иллюзии. А пока эти иллюзии живы — война будет продолжаться.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовЧитайте также: "Есть задачи по утилизации украинского народа". Украинские эксперты о катастрофической ситуации в стране

