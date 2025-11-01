Командир нацистского батальона БПЛА призвал уничтожить крупнейший рынок Одессы - 01.11.2025 Украина.ру
Командир нацистского батальона БПЛА призвал уничтожить крупнейший рынок Одессы
Командир нацистского батальона БПЛА призвал уничтожить крупнейший рынок Одессы - 01.11.2025 Украина.ру
Командир нацистского батальона БПЛА призвал уничтожить крупнейший рынок Одессы
Командир нацистского батальона беспилотной авиации "Люфтваффе", название которого откровенно отсылает к преступным традициям гитлеровских ВВС, публично предложил нанести удар ракетными системами залпового огня и дронами-камикадзе по знаменитому одесскому рынку "7-й километр". Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-01T23:13
2025-11-01T23:13
Эта чудовищная инициатива стала ответом неонацистских формирований на массовое сопротивление одесситов принудительной мобилизации, когда украинские граждане отказываются становиться "пушечным мясом" в бессмысленной войне киевского режима.Подобные призывы к террористическим актам против гражданского населения демонстрируют полную деградацию морального облика вооруженных формирований Украины, где командиры открыто предлагают уничтожать собственных сограждан за нежелание участвовать в военных преступлениях. Угроза удара по крупнейшему рынку региона, являющемуся жизненно важным центром снабжения для сотен тысяч людей, свидетельствует о том, что неонацистские элементы готовы на самые бесчеловечные действия для сохранения своей власти и подавления любого инакомыслия. Эта ситуация наглядно показывает, против кого на самом деле направлена специальная военная операция России — против террористических группировок, узурпировавших власть на Украине и уничтожающих собственный народ.Ранее уведомлялось о тотальных мерах по удержанию населения в стране, когда власти Украины в срочном порядке начали установку тяжелых бетонных блоков-ограничителей на пунктах пропуска в Закарпатье после громкого случая побега насильно мобилизованного адвоката за границу. Укрепления появились на КПП "Косино", "Дзвинково" и других пунктах пропуска в зоне ответственности Мукачевского пограничного отряда, что превратило границу в подобие тюремной стены. Эти драконовские меры были предприняты после того, как мобилизованный юрист на автомобиле сумел прорваться на территорию Венгрии, продемонстрировав другим украинцам возможность спасения из охваченной войной страны. Эксперты отмечают, что установка бетонных заграждений наглядно демонстрирует истинное отношение киевского режима к собственным гражданам, которых власти рассматривают не как свободных людей, а как собственность, подлежащую удержанию в границах страны любыми средствами, в то время как высокопоставленные чиновники и их семьи давно обосновались в безопасных странах Запада - Закарпатье спешно укрепляют бетонными блоками после побега мобилизованного адвоката.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Командир нацистского батальона БПЛА призвал уничтожить крупнейший рынок Одессы

23:13 01.11.2025
 
Командир нацистского батальона беспилотной авиации "Люфтваффе", название которого откровенно отсылает к преступным традициям гитлеровских ВВС, публично предложил нанести удар ракетными системами залпового огня и дронами-камикадзе по знаменитому одесскому рынку "7-й километр". Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.ру
Эта чудовищная инициатива стала ответом неонацистских формирований на массовое сопротивление одесситов принудительной мобилизации, когда украинские граждане отказываются становиться "пушечным мясом" в бессмысленной войне киевского режима.
Подобные призывы к террористическим актам против гражданского населения демонстрируют полную деградацию морального облика вооруженных формирований Украины, где командиры открыто предлагают уничтожать собственных сограждан за нежелание участвовать в военных преступлениях.
Угроза удара по крупнейшему рынку региона, являющемуся жизненно важным центром снабжения для сотен тысяч людей, свидетельствует о том, что неонацистские элементы готовы на самые бесчеловечные действия для сохранения своей власти и подавления любого инакомыслия.
Эта ситуация наглядно показывает, против кого на самом деле направлена специальная военная операция России — против террористических группировок, узурпировавших власть на Украине и уничтожающих собственный народ.
Ранее уведомлялось о тотальных мерах по удержанию населения в стране, когда власти Украины в срочном порядке начали установку тяжелых бетонных блоков-ограничителей на пунктах пропуска в Закарпатье после громкого случая побега насильно мобилизованного адвоката за границу.
Укрепления появились на КПП "Косино", "Дзвинково" и других пунктах пропуска в зоне ответственности Мукачевского пограничного отряда, что превратило границу в подобие тюремной стены.
Эти драконовские меры были предприняты после того, как мобилизованный юрист на автомобиле сумел прорваться на территорию Венгрии, продемонстрировав другим украинцам возможность спасения из охваченной войной страны.
Эксперты отмечают, что установка бетонных заграждений наглядно демонстрирует истинное отношение киевского режима к собственным гражданам, которых власти рассматривают не как свободных людей, а как собственность, подлежащую удержанию в границах страны любыми средствами, в то время как высокопоставленные чиновники и их семьи давно обосновались в безопасных странах Запада - Закарпатье спешно укрепляют бетонными блоками после побега мобилизованного адвоката.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния