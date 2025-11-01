https://ukraina.ru/20251101/vyborochnye-oblavy-i-massovye-proverki--politolog-rasskazal-o-novykh-metodakh-mobilizatsii-v-vsu-1070858430.html

Выборочные облавы и массовые проверки — политолог рассказал о новых методах мобилизации в ВСУ

Украинские силовики усилили облавы на уклонистов, при этом в работе территориальных центров комплектования (ТЦК) массово участвуют представители криминалитета. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

"Полиция и военные структуры усиливают операции по выявлению уклонистов, проводятся выборочные облавы и массовые проверки", — констатирует эксперт. Он отмечает, что методы работы украинских военкомов становятся все более жесткими и бессистемными."Появляются примеры, когда в кадры попадают представители местного криминалитета, подключенного массово к работе ТЦК", — заявляет Павлив. По его словам, это свидетельствует о криминализации процесса мобилизации и использовании неправомерных методов принуждения."С учётом истощения кадрового резерва ожидать смягчения репрессий смысла нет", — делает вывод политолог. Он также отмечает, что ужесточение мер приводит к обратному эффекту среди украинского населения."Обратная сторона — рост числа людей, стремящихся избежать мобилизации любой ценой, попытки нелегального выезда и скрытности", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Теперь надежды нет". Эксперты, политики и простые люди о ситуации на Украине.

