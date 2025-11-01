Выборочные облавы и массовые проверки — политолог рассказал о новых методах мобилизации в ВСУ - 01.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251101/vyborochnye-oblavy-i-massovye-proverki--politolog-rasskazal-o-novykh-metodakh-mobilizatsii-v-vsu-1070858430.html
Выборочные облавы и массовые проверки — политолог рассказал о новых методах мобилизации в ВСУ
Выборочные облавы и массовые проверки — политолог рассказал о новых методах мобилизации в ВСУ - 01.11.2025 Украина.ру
Выборочные облавы и массовые проверки — политолог рассказал о новых методах мобилизации в ВСУ
Украинские силовики усилили облавы на уклонистов, при этом в работе территориальных центров комплектования (ТЦК) массово участвуют представители криминалитета. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-11-01T05:30
2025-11-01T05:30
новости
украина
михаил павлив
украина.ру
мобилизация на украине
мобилизация 2025
мобилизация
тцк
всу
украинская армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058247356_0:0:1278:720_1920x0_80_0_0_7ffef60799e600cba8d3b0c2e7e56100.jpg
"Полиция и военные структуры усиливают операции по выявлению уклонистов, проводятся выборочные облавы и массовые проверки", — констатирует эксперт. Он отмечает, что методы работы украинских военкомов становятся все более жесткими и бессистемными."Появляются примеры, когда в кадры попадают представители местного криминалитета, подключенного массово к работе ТЦК", — заявляет Павлив. По его словам, это свидетельствует о криминализации процесса мобилизации и использовании неправомерных методов принуждения."С учётом истощения кадрового резерва ожидать смягчения репрессий смысла нет", — делает вывод политолог. Он также отмечает, что ужесточение мер приводит к обратному эффекту среди украинского населения."Обратная сторона — рост числа людей, стремящихся избежать мобилизации любой ценой, попытки нелегального выезда и скрытности", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Теперь надежды нет". Эксперты, политики и простые люди о ситуации на Украине.
https://ukraina.ru/20251029/1070855000.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058247356_79:0:1242:872_1920x0_80_0_0_dc0869766fc744a2e89a2265e1519f35.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, михаил павлив, украина.ру, мобилизация на украине, мобилизация 2025, мобилизация, тцк, всу, украинская армия, криминал, репрессии, киевский режим, эксперты, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине
Новости, Украина, Михаил Павлив, Украина.ру, мобилизация на Украине, мобилизация 2025, мобилизация, ТЦК, ВСУ, украинская армия, криминал, репрессии, киевский режим, эксперты, аналитики, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине

Выборочные облавы и массовые проверки — политолог рассказал о новых методах мобилизации в ВСУ

05:30 01.11.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Украинские силовики усилили облавы на уклонистов, при этом в работе территориальных центров комплектования (ТЦК) массово участвуют представители криминалитета. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Полиция и военные структуры усиливают операции по выявлению уклонистов, проводятся выборочные облавы и массовые проверки", — констатирует эксперт. Он отмечает, что методы работы украинских военкомов становятся все более жесткими и бессистемными.
"Появляются примеры, когда в кадры попадают представители местного криминалитета, подключенного массово к работе ТЦК", — заявляет Павлив. По его словам, это свидетельствует о криминализации процесса мобилизации и использовании неправомерных методов принуждения.
"С учётом истощения кадрового резерва ожидать смягчения репрессий смысла нет", — делает вывод политолог. Он также отмечает, что ужесточение мер приводит к обратному эффекту среди украинского населения.
"Обратная сторона — рост числа людей, стремящихся избежать мобилизации любой ценой, попытки нелегального выезда и скрытности", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Теперь надежды нет". Эксперты, политики и простые люди о ситуации на Украине.
Андрей Коц - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
29 октября, 15:13
Военкор Андрей Коц: ВСУ бросили под Покровск спецназ ГУР, чтобы хоть как-то удержаться после его паденияЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаМихаил ПавливУкраина.румобилизация на Украинемобилизация 2025мобилизацияТЦКВСУукраинская армиякриминалрепрессиикиевский режимэкспертыаналитикиАналитикаУкраина аналитикааналитика событий на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45"Фронт в кашеобразном состоянии": Борис Рожин про ситуацию на Добропольском выступе
05:30Выборочные облавы и массовые проверки — политолог рассказал о новых методах мобилизации в ВСУ
05:20"Выпадают целые области": Рожин рассказал про новую тактику ударов по энергосистеме Украины
05:10Синдром Органчика: Конончук о мышлении Трампа — стереотипы сыпятся "в рандомном порядке"
05:00Ищенко: США не готовы отказаться от гегемонии и хотят, чтобы Россия была "в услужении американцам"
04:45Провал дипломатии Зеленский компенсировал мобилизацией: эксперт про ужесточение призыва в ВСУ
04:44Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30"Наиболее вероятная дата грядущего конфликта – 2027 год" — эксперт про ситуацию вокруг Тайваня
04:24Росавиация закрыла для полётов ещё четыре аэропорта
04:15Борис Рожин: Прорыв к Доброполью позволил ВС РФ усилить наступление под Волчанском
04:13Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Москву и Воронеж. Дополнение списка "тревожных" регионов
04:00"Китай ощутимо подставил экономическое плечо России с выгодой для себя" — эксперт Конончук
03:54Швейцария ограничила порядок предоставления убежища беженцам из ряда регионов Украины
03:13Хуситы предадут суду за шпионаж более 40 сотрудников ООН
02:51Беспилотник нарушил работу аэропорта Берлина. Опять русский?
02:12Суета вокруг Tomahawk, ненужные тела солдат и 100 лет роковой ошибке. Итоги 31 октября "одной строкой"
01:32Появились первые подробности самоубийственного десанта ВСУ под Покровском
01:10Продолжается успешное наступление ВС РФ на Покровском направлении
00:44Силы ПВО отразили вечернюю волну БПЛА, основной накат на один регион
00:19Закрытые аэропорты и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
Лента новостейМолния